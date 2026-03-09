Billiards: Mã Minh Cẩm ngược dòng ngoạn mục trước cao thủ Hàn Quốc, thẳng tiến vòng 16

Ở trận đấu thứ hai của bảng G - PBA World Championship 2026 (chặng chung kết của mùa giải) diễn ra chiều 9.3, Mã Minh Cẩm đối đầu cơ thủ trẻ tài năng của Hàn Quốc Kim Young-won. Kim Young-won mới 19 tuổi, nhưng được đánh giá là cái tên rất đáng gờm tại hệ thống giải đấu billiards carom 3 băng chuyên nghiệp của xứ sở kim chi. Cơ thủ sinh năm 2007 này thậm chí đã từng 2 lần vô địch PBA Tour.

Mã Minh Cẩm thua ngược ở ván đầu

Ngay trong ván đấu đầu tiên, Kim Young-won đã cho thấy sự nguy hiểm của mình. Mã Minh Cẩm dù nhập cuộc rất tốt với 2 sê-ri 5 điểm liên tiếp để vươn lên dẫn trước, nhưng rốt cuộc vẫn để thua ván đấu ra quân. Cơ thủ Hàn Quốc khởi đầu với sê-ri 6, rồi sau đó tiếp tục có thêm sê-ri 6 ở lượt cơ thứ 5 để giành chiến thắng 15/10.

Mã Minh Cẩm thể hiện bản lĩnh đúng lúc trước tài năng trẻ Hàn Quốc ẢNH: PBA

Mã Minh Cẩm thua ngược ván đầu nhưng không hề nao núng và đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc để ngược dòng thành công. Ở 3 ván đấu tiếp theo, cơ thủ Việt Nam cho thấy sự tự tin và độ chính xác cao trong từng pha ra cơ.

Bước vào ván 2, Kim Young-won vẫn cho thấy khả năng đi sê-ri đáng nể với đường cơ ghi 8 điểm để dẫn trước 13/4 sau 5 lượt cơ. Nhưng từ lượt cơ thứ 6, Mã Minh Cẩm đã vùng lên để ghi liên tiếp sê-ri 5 và sê-ri 6 điểm để thắng ngược 15/13.

Đến ván 3, Mã Minh Cẩm đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, trong khi cơ thủ chủ nhà không còn duy trì được sự hưng phấn. Minh Cẩm thắng dễ 15/7 sau 10 lượt cơ. Điều tương tự cũng xảy ra ở ván 4, khi cơ thủ Việt Nam càng đánh càng thăng hoa và thắng 15/7 sau 7 lượt cơ, qua đó thắng chung cuộc 3-1 trước Kim Young-won.

Trước đó ở trận ra quân, Mã Minh Cẩm đánh bại Lee Sang-yong với tỷ số 3-1. Với 2 trận toàn thắng, Mã Minh Cẩm đã giành vé vào vòng 16 PBA World Championship 2026.

Ngô Đình Nại cũng vào vòng 16

Tại bảng F, Ngô Đình Nại cũng đã giành vé vào vòng 16 với 2 trận toàn thắng. Ở trận ra quân, Đình Nại thắng kịch tính 3-2 trước Nguyễn Quốc Nguyện. Sau đó, Đình Nại tiếp tục đánh bại Nguyễn Huỳnh Phương Linh với tỷ số 3-1.

Tính đến lúc này, 2 trên tổng số 5 tay cơ Việt Nam góp mặt tại PBA World Championship 2026 đã vào vòng 16 là Minh Cẩm và Đình Nại. Nguyễn Huỳnh Phương Linh vẫn còn cơ hội để tranh vé. Trong khi đó, Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện đã bị loại sau 2 trận toàn thua.

Thể thức thi đấu mới PBA World Championship 2026 quy tụ 32 tay cơ xuất sắc nhất mùa giải, được chia thành 8 bảng đấu. Khác với các mùa giải trước, vòng bảng PBA World Championship 2026 không còn đấu vòng tròn, mà thi đấu theo thể thức nhánh thắng – thua để chọn 2 cơ thủ tại mỗi bảng vào vòng 16.



