Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn ngược dòng ngoạn mục, billiards Việt Nam vô địch thế giới

Nghi Thạo
Nghi Thạo
02/03/2026 03:27 GMT+7

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự đã có màn thể hiện xuất sắc ở trận chung kết, cùng nhau mang về chức vô địch giải billiards đồng đội thế giới danh giá cho đội tuyển Việt Nam.

Trần Quyết Chiến có thành tích toàn thắng

Khuya 1.3, đội tuyển Việt Nam đối đầu với chủ nhà Đức ở trận chung kết giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026 diễn ra tại Viersen - Đức. Theo đó, Trần Quyết Chiến chạm trán với cơ thủ kỳ cựu Martion Horn, trong khi Nguyễn Trần Thanh Tự đụng Amir Ibraimov. Đây là trận tái đấu, khi hai đội từng gặp ở vòng bảng và cầm chân nhau với kết quả hòa (Quyết Chiến thắng, Thanh Tự thua).

Trận đấu của Trần Quyết Chiến và Martin Horn chứng kiến màn so tài kịch tính. Cơ thủ Việt Nam nhập cuộc tốt và vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, chỉ cần một lần sơ hở, Martin Horn đã tận dụng cơ hội để ghi sê-ri 12 điểm ở lượt cơ thứ 12 để rút ngắn cách biệt còn 17-19. Đến lượt cơ thứ 13, cơ thủ người Đức tiếp tục ghi sê-ri 6 điểm để dẫn 23-19, đồng thời đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao.

Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn ngược dòng ngoạn mục, billiards Việt Nam vô địch thế giới- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự ăn mừng chức vô địch đồng đội thế giới

ẢNH: UMB

Sang hiệp 2, Trần Quyết Chiến đáp trả bằng sê-ri 6 điểm ở lượt cơ thứ 15 để san bằng điểm số thành 26-26. Cơ thủ gốc Hà Tĩnh một lần nữa thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh ở giai đoạn cuối trận để giành chiến thắng chung cuộc. Ở lượt cơ thứ 17, khi điểm số đang là 29-30, Trần Quyết Chiến lạnh lùng tung ra sê-ri 11 để kết thúc trận đấu, qua đó đánh bại Martin Horn với điểm số 40-30 sau 17 lượt cơ.

Ở bàn đấu bên cạnh, Nguyễn Trần Thanh Tự kiểm soát trận đấu cực tốt và dẫn trước đối thủ trong suốt thời gian thi đấu. Cơ thủ chủ nhà Ibraimov thi đấu bùng nổ trong những lượt cuối, nhưng cũng không thể lội ngược dòng. Chung cuộc, Thanh Tự thắng sát nút 40-38 sau 28 lượt cơ. Qua đó, đội tuyển billiards Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc và bước lên đỉnh thế giới.

Trần Quyết Chiến tung sê-ri lớn ngược dòng ngoạn mục, billiards Việt Nam vô địch thế giới- Ảnh 2.

Quyết Chiến (trái) và Thanh Tự trong lần đầu kết hợp đã gây tiếng vang

ẢNH: DICK ACX

Như vậy, đội tuyển Việt Nam có lần thứ hai đăng quang giải vô địch billiards carom 3 băng thế giới. Trước đó vào năm 2024, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh cũng từng lên ngôi ở đấu trường danh giá này.

