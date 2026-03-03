Trần Quyết Chiến nói cực hay sau khi đăng quang ngoạn mục giải vô địch thế giới: ‘Tôi đã phá dớp…’

Bước lên bục cao nhất tại giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2026, Trần Quyết Chiến một lần nữa chứng minh bản lĩnh của cơ thủ số 1 Việt Nam. Trở về từ Đức với chiếc cúp vàng danh giá cùng người đồng đội Nguyễn Trần Thanh Tự vào chiều 3.3, Quyết Chiến đã có những chia sẻ đầy tự hào về hành trình bước lên đỉnh vinh quang.

Hy sinh thầm lặng cho mục tiêu lớn

Đằng sau ánh hào quang tại Viersen là cả một quá trình chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Quyết Chiến tiết lộ anh đã phải gác lại niềm vui cá nhân để dồn toàn lực cho giải đấu ngay từ đầu năm: "Tôi đã ăn một cái tết không trọn vẹn với gia đình và phải quay lại tập luyện sớm để có thể đạt được phong độ tốt nhất. Việc tập luyện đã được tôi thực hiện rất tốt và kỷ luật với bản thân".

Trần Quyết Chiến có thành tích toàn thắng tại giải vô địch thế giới đồng đội 2026 ẢNH: L.G

Sự kỷ luật đó đã giúp anh duy trì tinh thần thép trước mọi áp lực. Dù phải đối đầu với những tên tuổi hàng đầu, cơ thủ số 1 Việt Nam vẫn tự tin khẳng định: "Với tôi, ở đấu trường thế giới này tôi đã quá quen thuộc và không cảm thấy áp lực từ bất kỳ trận đấu nào. Ở trận ra quân gặp Martin Horn, tôi nhập cuộc không tốt, tuy nhiên đã giữ vững tinh thần để ngược dòng giành chiến thắng trước cơ thủ chủ nhà để có khởi đầu suôn sẻ".

Trong trận chung kết kịch tính tái đấu với đội chủ nhà Đức, Trần Quyết Chiến đã có màn trình diễn bùng nổ trước đối thủ đầy duyên nợ Martin Horn. Anh chia sẻ về khoảnh khắc quyết định: "Sau một thời gian liên tục thất thủ trước Martin Horn, tôi đã phá dớp ở trận ra quân. Do đó, khi gặp lại ở chung kết, tôi không có suy nghĩ e ngại nào trước cơ thủ Martin Horn cả. Tôi đã nhập cuộc khá tốt. Diễn biến trận đấu thì mọi người cũng đã thấy, và ở lượt cơ cuối cùng tôi đã thực hiện sể-ri 11 để dứt điểm Martin Horn, tạo động lực cho Thanh Tự có thể giành chiến thắng trước Amir Ibraimov".

Trong lần đầu kết hợp, Quyết Chiến và Thanh Tự mang về chức vô địch đồng đội thế giới thứ hai cho billiards Việt Nam ẢNH: L.G

Đáng chú ý, khi được hỏi về vai trò "gánh đội" trước người đàn em còn ít kinh nghiệm ở đấu trường thế giới, Quyết Chiến bày tỏ: "Suy nghĩ của tôi không hề có chuyện 'gánh team'. Tôi chỉ cố gắng làm tròn vai trò của bản thân mình. Tôi nỗ lực kết thúc trận đấu sớm để tạo niềm tin, giúp Thanh Tự vững vàng vực dậy và giành chiến thắng trước đối thủ".

Chức vô địch đồng đội thế giới năm 2026 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế. Nhìn vào sự phát triển thần tốc của phong trào trong nước, Quyết Chiến tự hào: "Hiện tại, ngoài bản thân tôi, các cơ thủ khác đang ngày càng nâng cao khả năng của mình. Tôi nghĩ Việt Nam hiện nay là một cường quốc của carom 3 băng thế giới".

Chiến thắng tại Đức được kỳ vọng sẽ mở đầu cho một năm 2026 bùng nổ của billiards Việt Nam. Sau giải đấu này, Trần Quyết Chiến sẽ tiếp tục chinh chiến tại giải đấu mới mẻ World Master ở Bogota, Colombia từ ngày 31.3 đến 5.4.

Giọt nước mắt hạnh phúc của Thanh Tự

Nguyễn Trần Thanh Tự chia sẻ rằng đây "lần đầu tiên được tham dự giải vô địch đồng đội thế giới nên có một phần bỡ ngỡ". Ở những trận đầu, anh thừa nhận bản thân không thể hiện được nhiều bởi tâm lý không vững vàng lắm do áp lực lớn. Phải đến khi vượt qua vòng bảng nhờ sự xuất sắc của đàn anh Trần Quyết Chiến, cơ thủ này mới cảm thấy tự tin hơn, đồng thời đúc kết kinh nghiệm và đấu pháp cho các vòng đấu knock-out.

Thanh Tự thừa nhận, anh đã chơi tốt khoảng 80 - 90% của trận đấu, nhưng đến lúc dứt điểm thì lại bị tâm lý vì "muốn thắng, muốn vô địch gọn gàng hơn vì không muốn bước vào loạt luân lưu (đấu song tô - PV)". Anh không ngần ngại tự đánh giá: "Thực ra trong hành trình giải đấu này, tôi thi đấu khá tệ những điểm số quyết định". Qua giải đấu này, cơ thủ sinh năm 1993 đặt mục tiêu cố gắng hoàn thiện bản thân để có tâm lý vững vàng và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Khoảnh khắc đăng quang mang lại cho Thanh Tự không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh dành lời tri ân đặc biệt cho người đồng đội khi khẳng định: "Tôi rất nể phục anh Trần Quyết Chiến. Anh ấy đã thi đấu rất tốt và 'cứu' tôi". Chức vô địch thế giới đầu tiên này không chỉ là "niềm tự hào của bản thân và gia đình" mà còn là thành quả từ sự ủng hộ của hậu phương, nhất là khi Thanh Tự có thêm động lực lớn từ vợ và con mới sinh để vượt qua giai đoạn thi đấu chưa chắc tay trước đó.