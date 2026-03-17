Liên đoàn Quyền anh Việt Nam vẫn chờ ông Lưu Tú Bảo

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 16.3, một thành viên Ban Chấp hành VBF cho biết từ sau thông báo của Ban Chấp hành VBF vào ngày 5.9.2025, đến nay vẫn chưa nhận được văn bản ủy quyền nào từ Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo. Ông Bảo đã rời VN sang Mỹ vào tháng 2.2025 với lý do bận công việc gia đình và giải quyết một số việc riêng. Tuy nhiên, suốt 6 tháng sau đó, VBF mất liên lạc với người đứng đầu đơn vị.

Trong thông báo cách đây nửa năm, VBF cho biết: "Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF, theo đúng quy định trong điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt. Thời gian kể từ khi tiếp nhận văn bản ủy quyền cho đến hết tháng 3.2026". Vì thế đại diện lãnh đạo VBF cho biết phải chờ hết thời gian này mới tiến hành các bước tiếp theo như đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới cho VBF. Được biết đầu năm nay, đại diện Ban Chấp hành VBF cũng đã gặp gỡ lãnh đạo Cục TDTT VN để trao đổi xung quanh các vấn đề của ông Lưu Tú Bảo.

Ở diễn biến khác, theo nguồn tin của Thanh Niên, ông Lưu Tú Bảo đang gặp rắc rối pháp lý tại Mỹ. Cách đây hơn 1 tháng, Tòa liên bang khu vực Bắc phần California (Mỹ) đã ra quyết định chứng nhận đủ điều kiện dẫn độ ông Bảo theo yêu cầu của chính phủ Úc liên quan cáo buộc buôn bán ma túy. Tòa án cũng quyết định tạm hoãn hiệu lực của lệnh dẫn độ trong thời gian ngắn ngày nhằm cho phép bị đơn thực hiện quyền khiếu nại theo thủ tục pháp lý. Vụ việc vẫn ở giai đoạn xem xét hành chính về dẫn độ và chưa phải là phán quyết kết tội. Ông Bảo vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực từ tòa án thẩm quyền tại Úc.

Ông Lưu Tú Bảo vẫn chưa thể gửi văn bản ủy quyền về VN ẢNH: FBNV

Đại diện lãnh đạo VBF cho biết dù ông Bảo vắng mặt nhưng các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, suôn sẻ. Hồi tháng 1.2026, VBF ban hành Quy chế hoạt động quyền anh chuyên nghiệp tại VN là cơ sở để thống nhất tổ chức, vận hành và phối hợp các hoạt động quyền anh chuyên nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các VĐV, HLV, trọng tài, CLB và đơn vị liên quan tham gia thi đấu, tổ chức giải đấu và phát triển chuyên môn bài bản, hiệu quả. Việc ban hành quy chế cũng thể hiện cam kết của VBF trong việc nâng cao chất lượng tổ chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp và từng bước hội nhập với quyền anh khu vực và quốc tế.

VBF duy trì tổ chức các giải đấu trong hệ thống quốc gia nhằm phát hiện, tuyển chọn tài năng cho quyền anh VN.

Năm 2026, VBF còn phối hợp cùng Cục TDTT VN xây dựng lực lượng tham gia tập huấn, thi đấu chuẩn bị cho các giải quốc tế lớn, đặc biệt là ASIAD 20 diễn ra tháng 9 tại Nhật Bản. ASIAD 20 có 11 nội dung thi đấu của môn quyền anh. Những võ sĩ nổi bật như Lưu Diễm Quỳnh (đương kim HCĐ ASIAD hạng cân 75 kg nữ), Hà Thị Linh (HCV SEA Games hạng cân 63 kg nữ), Bùi Phước Tùng (HCV SEA Games hạng cân 71 kg nam)… được kỳ vọng cho ASIAD. Bên cạnh đó, dàn võ sĩ trẻ VN như Nguyễn Trọng Tiến, Nguyễn Minh Triết (nam) và Tâm Du, Mai Anh, Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Huyền, Lan Anh, Thúy Nhi, Hồng Yến (nữ) được đầu tư hướng đến vòng loại Olympic trẻ tháng 10 ở Senegal.



