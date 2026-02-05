Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

VBF chưa nhận được giấy ủy quyền từ ông Lưu Tú Bảo, vẫn chờ cơ quan chức năng hồi âm chính thức

Hoàng Lê - Anh Thư
05/02/2026 00:00 GMT+7

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch Lưu Tú Bảo trong bối cảnh ông vừa bị tòa án Liên bang Mỹ thông qua lệnh dẫn độ theo yêu cầu của Chính phủ Úc liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy.

Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam tròn 1 năm

Trao đổi hôm qua, ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF cho biết, đến nay VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam.

VBF chưa nhận được giấy ủy quyền từ ông Lưu Tú Bảo, vẫn chờ cơ quan chức năng hồi âm chính thức- Ảnh 1.

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cần sớm Đại hội bất thường chọn người thay thế ông Lưu Tú Bảo khi ông vắng mặt quá lâu và đang vướng rắc rối pháp lý

ẢNH: T.L

Đến nay đã gần tròn 1 năm Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo về Mỹ sau đó "mất tích". Hồi tháng 9.2025, Ban Chấp hành VBF phải họp khẩn, sau đó thông báo tạm giao quyền điều hành cho Phó chủ tịch VBF Nguyễn Duy Hùng. Bên cạnh đó, VBF vẫn đang chờ cả việc ông Lưu Tú Bảo ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng, thời gian nhận văn bản ủy quyền đến hết tháng 3.2026. Tuy nhiên theo tìm hiểu đến nay, VBF vẫn chưa có văn bản ủy quyền từ ông Lưu Tú Bảo. Vì thế nhiều khả năng đến hết tháng 3 hoặc nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc ông vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới.

VBF nên tính sớm kế hoạch Đại hội bất thường bầu chủ tịch mới

Trong khi đó ở diễn biến mới nhất theo nguồn tin mà PV Báo Thanh Niên có được, tòa liên bang khu vực Bắc Phần California (Mỹ) mới đây đã ra quyết định chứng nhận đủ điều kiện dẫn độ đối với ông Lưu Tú Bảo (tên trong hồ sơ: Bao Tu Luu), theo yêu cầu của Chính phủ Úc liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy.

Theo quy định tại Điều 3184 Bộ luật Hoa Kỳ, Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đã chứng nhận rằng các chứng cứ là đủ để duy trì cáo buộc và chuyển hồ sơ lên Bộ trưởng Ngoại giao, người có thẩm quyền cuối cùng trong việc quyết định có tiến hành dẫn độ hay không. Tòa án cũng quyết định tạm hoãn hiệu lực của lệnh trong 14 ngày, nhằm cho phép bị đơn thực hiện quyền nộp đơn tiếp tục khiếu nại theo thủ tục pháp lý. Hiện tại, vụ việc vẫn ở giai đoạn xem xét hành chính về dẫn độ và chưa phải là phán quyết kết tội. Ông Lưu Tú Bảo vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực từ tòa án có thẩm quyền tại Úc.

Nhiều ý kiến cho rằng với những rắc rối mà ông Lưu Tú Bảo đang gặp phải, VBF cần sớm có quyết sách phù hợp, trong đó nhất thiết Đại hội bất thường nhằm chọn người thay thế, điều hành. Mới đây, VBF chính thức ban hành Quy chế Quyền anh chuyên nghiệp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và chuyên nghiệp hóa quyền anh Việt Nam. Một thành viên trong Ban Chấp hành VBF cho biết Quy chế là cơ sở để thống nhất tổ chức, vận hành và phối hợp các hoạt động quyền anh chuyên nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để các võ sĩ, huấn luyện viên, trọng tài, câu lạc bộ và các đơn vị liên quan tham gia thi đấu, tổ chức giải đấu và phát triển chuyên môn một cách bài bản, hiệu quả. Quy chế cũng nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và từng bước hội nhập với quyền anh khu vực và quốc tế.



Tin liên quan

Chuyện thưởng tết của VĐV Việt Nam

Chuyện thưởng tết của VĐV Việt Nam

Nhà nước vẫn chưa có quy định về việc thưởng tết cho HLV, VĐV nên họ ăn tết nhờ những khoản tiền thưởng đoạt được từ thành tích thi đấu trong năm.

'Thuốc thử' mạnh với Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam

Mới: Tòa án Liên bang Mỹ thông qua lệnh dẫn độ ông Lưu Tú Bảo

Khám phá thêm chủ đề

Lưu Tú Bảo VBF Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam Chủ tịch VBF
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận