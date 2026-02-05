VBF chưa nhận được giấy ủy quyền từ ông Lưu Tú Bảo, vẫn chờ cơ quan chức năng hồi âm chính thức

Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam tròn 1 năm

Trao đổi hôm qua, ông Nguyễn Duy Hùng - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF cho biết, đến nay VBF vẫn chưa nhận được văn bản thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về hoạt động cá nhân của Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo trước đây, hoặc trong thời gian ông không ở Việt Nam.

Liên đoàn Quyền anh Việt Nam cần sớm Đại hội bất thường chọn người thay thế ông Lưu Tú Bảo khi ông vắng mặt quá lâu và đang vướng rắc rối pháp lý ẢNH: T.L

Đến nay đã gần tròn 1 năm Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo về Mỹ sau đó "mất tích". Hồi tháng 9.2025, Ban Chấp hành VBF phải họp khẩn, sau đó thông báo tạm giao quyền điều hành cho Phó chủ tịch VBF Nguyễn Duy Hùng. Bên cạnh đó, VBF vẫn đang chờ cả việc ông Lưu Tú Bảo ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng, thời gian nhận văn bản ủy quyền đến hết tháng 3.2026. Tuy nhiên theo tìm hiểu đến nay, VBF vẫn chưa có văn bản ủy quyền từ ông Lưu Tú Bảo. Vì thế nhiều khả năng đến hết tháng 3 hoặc nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc ông vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới.

VBF nên tính sớm kế hoạch Đại hội bất thường bầu chủ tịch mới

Trong khi đó ở diễn biến mới nhất theo nguồn tin mà PV Báo Thanh Niên có được, tòa liên bang khu vực Bắc Phần California (Mỹ) mới đây đã ra quyết định chứng nhận đủ điều kiện dẫn độ đối với ông Lưu Tú Bảo (tên trong hồ sơ: Bao Tu Luu), theo yêu cầu của Chính phủ Úc liên quan đến cáo buộc buôn bán ma túy.

Theo quy định tại Điều 3184 Bộ luật Hoa Kỳ, Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California đã chứng nhận rằng các chứng cứ là đủ để duy trì cáo buộc và chuyển hồ sơ lên Bộ trưởng Ngoại giao, người có thẩm quyền cuối cùng trong việc quyết định có tiến hành dẫn độ hay không. Tòa án cũng quyết định tạm hoãn hiệu lực của lệnh trong 14 ngày, nhằm cho phép bị đơn thực hiện quyền nộp đơn tiếp tục khiếu nại theo thủ tục pháp lý. Hiện tại, vụ việc vẫn ở giai đoạn xem xét hành chính về dẫn độ và chưa phải là phán quyết kết tội. Ông Lưu Tú Bảo vẫn được coi là vô tội cho đến khi có bản án có hiệu lực từ tòa án có thẩm quyền tại Úc.

Nhiều ý kiến cho rằng với những rắc rối mà ông Lưu Tú Bảo đang gặp phải, VBF cần sớm có quyết sách phù hợp, trong đó nhất thiết Đại hội bất thường nhằm chọn người thay thế, điều hành. Mới đây, VBF chính thức ban hành Quy chế Quyền anh chuyên nghiệp, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và chuyên nghiệp hóa quyền anh Việt Nam. Một thành viên trong Ban Chấp hành VBF cho biết Quy chế là cơ sở để thống nhất tổ chức, vận hành và phối hợp các hoạt động quyền anh chuyên nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để các võ sĩ, huấn luyện viên, trọng tài, câu lạc bộ và các đơn vị liên quan tham gia thi đấu, tổ chức giải đấu và phát triển chuyên môn một cách bài bản, hiệu quả. Quy chế cũng nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và từng bước hội nhập với quyền anh khu vực và quốc tế.







