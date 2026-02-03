Chuyện thưởng tết của VĐV Việt Nam

T ẾT ẤM NO VỚI DÀN SAO THỂ THAO VN

Với 4 HCV cùng 3 kỷ lục lập được tại SEA Games 33, xạ thủ Trịnh Thu Vinh được thưởng tổng cộng 270 triệu đồng. Hồi đầu năm 2025, cô còn đoạt HCV ở Cúp bắn súng châu Á, nhận thưởng theo chế độ nhà nước là 35 triệu đồng. Ngoài ra cô được đơn vị Công an Nhân dân khen thưởng mỗi HCV 30 triệu đồng (tổng cộng 120 triệu đồng). Niềm vui nhân đôi, vinh dự lớn lao với nữ xạ thủ số 1 VN khi cô còn được tuyển dụng chính thức vào lực lượng Công an Nhân dân. Năm 2025 còn khép lại viên mãn với Thu Vinh khi cô được bầu chọn là VĐV tiêu biểu thể thao VN và Nữ VĐV của năm tại Cúp Chiến thắng. Cô đang cùng đội tuyển bắn súng VN tranh tài giải vô địch súng ngắn và súng trường châu Á tại Ấn Độ. Giải kết thúc vào ngày 14.2 (tức 27 tết) nên cô kịp về sum vầy bên gia đình.

Thu Vinh (phải) sẽ có cái tết thật ấm no sau một năm cống hiến quên mình ẢNH: NHẬT THỊNH

Với thành tích đoạt 2 HCV châu Á, 3 HCV SEA Games 33, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được thưởng cổng cộng 275 triệu đồng; Nữ hoàng điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh đoạt 3 HCV SEA Games 33, được thưởng 135 triệu đồng… là tốp những VĐV ăn tết lớn. Sau SEA Games 33, ngân sách nhà nước chi thưởng cho đoàn thể thao VN lên đến gần 32 tỉ đồng, các VĐV, HLV sẽ được nhận mức thưởng tương ứng với thành tích đoạt được, và Tết Bính Ngọ 2026 sẽ ấm áp với các ngôi sao thể thao VN. Vi Thị Hằng - VĐV thể thao người khuyết tật VN cũng có tết ấm no khi đoạt 4 HCV, lập 2 kỷ lục ở ASEAN Para Games 13 vừa qua tại Thái Lan và nhận số tiền thưởng hơn 100 triệu đồng theo chế độ nhà nước kèm phần thưởng tương tự từ đơn vị TP.HCM.

B ÓNG ĐÁ ĐƯỢC THƯỞNG THẾ NÀO?

U.23 VN nhận khoản thưởng 5,1 tỉ đồng từ Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) cho toàn bộ thành tích tại giải U.23 châu Á (với 3 trận thắng ở vòng bảng, thắng tứ kết và thắng trận tranh HCĐ). Đó là chưa kể khoản thưởng vài tỉ đồng từ bầu Đức, vài trăm triệu đồng từ một số doanh nghiệp, tiền thưởng theo quy định của nhà nước... Và cũng đừng quên, các thành viên của đội cũng được thưởng theo quy định nhà nước sau khi giành HCV SEA Games 33 (với tên đội là U.22 VN).

Tấm HCĐ giải U.23 châu Á của U.23 Việt Nam là vô cùng thuyết phục và đi kèm là những khoản thưởng lớn

Tương tự, đội tuyển nữ VN được thưởng vì giành HCB SEA Games 33, đội tuyển nữ futsal được thưởng nhờ thành tích đoạt HCV SEA Games 33. Những khoản tiền thưởng này được chi trả đầy đủ, minh bạch và dĩ nhiên sẽ giúp các đội có cái tết thật đủ đầy.

Đối với hệ thống thi đấu bóng đá đỉnh cao VN, các CLB chuyên nghiệp sẽ không có tiền thưởng tháng 13 hay các khoản khác. Nhà đầu tư, lãnh đạo CLB luôn cố gắng chi trả mọi chế độ đầy đủ cho cầu thủ, kể cả vào thời điểm không thi đấu. Tuy nhiên, một số CLB vẫn trích một khoản để thưởng tết cho ban huấn luyện, cầu thủ với dao động từ 10 - 20 triệu đồng/người. Trong những buổi tập khai xuân đầu năm mới, lãnh đạo CLB sẽ mừng tuổi đội bóng với các mức thưởng vài triệu mỗi người lấy may.