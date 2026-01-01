Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trần Quyết Chiến tất bật săn danh hiệu và tiền thưởng 'khủng' trong năm 2026

Thu Bồn
Thu Bồn
01/01/2026 15:20 GMT+7

Bước sang năm 2026, cơ thủ Trần Quyết Chiến đối mặt lịch trình dày đặc từ các giải đấu quen thuộc cho đến hệ thống World Masters mới mẻ với quỹ tiền thưởng cao kỷ lục.

Cái kết đẹp của năm 2025

Trong năm 2025, Trần Quyết Chiến lỡ hẹn với danh hiệu vô địch tại các đấu trường chính thức có tính điểm, thuộc hệ thống của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Thành tích cao nhất của cơ thủ số 1 Việt Nam ở các giải đấu chính thức có tính điểm trên bảng xếp hạng UMB là vị trí á quân tại World Cup Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, tay cơ gốc Hà Tĩnh vẫn biết cách tạo nên một cái kết đẹp.

Trần Quyết Chiến tất bật săn danh hiệu và tiền thưởng 'khủng' trong năm 2026 - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến nhận 30.000 euro từ chức vô địch giải Blois 3-Cushion Challenge vào cuối tháng 12.2025

ẢNH: UMB

Trần Quyết Chiến đã kịp giành một "danh hiệu an ủi" nhưng đầy giá trị, khi đăng quang tại giải Blois 3-Cushion Challenge vào cuối tháng 12.2025. Dù không mang về điểm số tích lũy trên bảng xếp hạng thế giới, nhưng chức vô địch này mang lại khoản tiền thưởng lên tới 30.000 euro (tương đương 926 triệu đồng). Đây là con số khá ấn tượng, khi gần gấp đôi tiền thưởng một chặng World Cup billiards (16.000 euro), đồng thời tiệm cận mức thưởng của chức vô địch thế giới cá nhân – World Championship (40.000 euro).

Tiền thưởng lớn, 1,3 tỉ đồng cho nhà vô địch

Bước sang năm 2026, Trần Quyết Chiến sẽ đối mặt với lịch trình thi đấu bận rộn. Bên cạnh những giải đấu truyền thống đã trở thành thương hiệu như giải vô địch đồng đội thế giới, giải vô địch thế giới cá nhân và 7 chặng đấu World Cup, Quyết Chiến còn có thêm mục tiêu mới mang tên UMB 3-Cushion World Masters.

Tương tự như Blois 3-Cushion Challenge hay thể thức survival (4 người đánh trên 1 bàn) trước đây, World Masters là hệ thống giải đấu không tính điểm xếp hạng, nhưng hứa hẹn rất hấp dẫn với cơ cấu tiền thưởng lớn. Theo đó, tổng quỹ thưởng cho mỗi chặng đấu World Masters là khoảng 266.000 USD. Trong đó, nhà vô địch mỗi chặng sẽ nhận 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). Đây là con số cao kỷ lục của một giải đấu thuộc sự quản lý trực tiếp của UMB.

Trần Quyết Chiến tất bật săn danh hiệu và tiền thưởng 'khủng' trong năm 2026 - Ảnh 2.

Trần Quyết Chiến tham dự nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026

ẢNH: T.B

Sự ra đời của UMB 3-Cushion World Masters được xem là bước đi chiến lược của UMB trong giai đoạn 2026 - 2028 nhằm "giải trí hóa" bộ môn carom 3 băng ở quy mô toàn cầu. Thay vì tập trung vào điểm số, giải đấu này hướng tới việc xây dựng một sân chơi mang tính thương mại hấp dẫn, thu hút khán giả bằng sự góp mặt của các siêu sao hàng đầu.

UMB công bố có 5 chặng đấu UMB 3-Cushion World Masters được tổ chức mỗi năm, tại các quốc gia khác nhau (tương tự như các chặng World Cup billiards). Mỗi chặng đấu quy tụ 24 tay cơ, bao gồm 20 cơ thủ hàng đầu dựa trên bảng xếp hạng UMB và 4 suất đặc cách (wildcard).

