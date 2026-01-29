Đình Bắc nhận danh hiệu VĐV trẻ 2025, tiết lộ hành động cực đặc biệt sau khi giành vàng SEA Games 33

Đình Bắc trong giây phút được vinh danh tại Cúp Chiến thắng 2025 ảnh: Chụp màn hình

Đình Bắc được vinh danh tại Cúp Chiến thắng

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục kéo dài mạch thành công của mình từ năm 2025 kéo dài sang đầu năm 2026, khi trong đêm 29.1 đã được BTC Cúp Chiến thắng vinh danh ở hạng mục VĐV trẻ của năm.

Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho người hùng U.22 Việt Nam và U.23 Việt Nam, sau khi góp công lớn đem về hàng loạt danh hiệu từ vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, HCĐ và và Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026.

Trong giây phút được vinh danh, Đình Bắc chia sẻ: "Tôi đang rất hạnh phúc và vô cùng tự hào khi nhận được giải thưởng danh giá VĐV trẻ của năm 2025 tại gala trao giải Cúp Chiến thắng.

Tài năng và khát khao của Đình Bắc đang được ghi nhận ảnh: BTC

Lời đầu tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bác lãnh đạo CLB Công an Hà Nội, ban huấn luyện và các anh đã luôn tin tưởng, đồng hành và cổ vũ cho Bắc, khích lệ Bắc để thi đấu tốt ở CLB.

Cho tôi được gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban huấn luyện, anh em cầu thủ đã luôn ủng hộ Bắc trong các giải đấu trong năm vừa qua ở U.22 Việt Nam, U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia.

Đây là danh hiệu sẽ tiếp thêm cho tôi sự tự tin, để tôi cố gắng tập luyện thật chăm chỉ, để có thể cống hiến những gì tốt nhất của bản thân cho bóng đá nước nhà".

Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik là khoảnh khắc đáng nhớ năm 2025 ảnh: BTC

Cũng trong phần giao lưu, Đình Bắc chia sẻ khát vọng: "Tôi nghĩ tất cả VĐV của các anh, các chị đi trước và thế hệ chúng tôi bây giờ đều không có quá nhiều thay đổi, vì tất cả VĐV chúng tôi đều chiến đấu vì mục tiêu chung của nước nhà.

Với cá nhân tôi, hy vọng năm 2026 tôi sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều để thi đấu thường xuyên cho CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam để có thể cống hiến cho bóng đá nước nhà".

Cũng tại phần giao lưu với MC tại gala, Đình Bắc đã tiết lộ khoảnh khắc đáng nhớ sau trận chung kết SEA Games 33, khi anh đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik. Chân sút sinh năm 2004 tiết lộ đã lấy chiếc mũ cối từ các CĐV.

Đình Bắc là VĐV trẻ của năm 2025 ảnh: BTC

"Mũ cối ở Việt Nam được các bác sử dụng rất nhiều. Khi đó có HLV Kim Sang-sik là người nước ngoài, nên tôi muốn trao mũ cối đến thầy Kim, như một lời thân thương của con người Việt Nam đến người nước ngoài đến làm việc, tất cả vì mục tiêu chung của đội tuyển".

Cũng tại buổi lễ, HLV Kim Sang-sik đã nhận giải thưởng Chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất của năm 2025. Danh hiệu Đội tuyển của năm thuộc về đội U.22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, với đại diện nhận giải là cầu thủ Khuất Văn Khang và Đình Bắc.