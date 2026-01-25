Góc bất ngờ trận tranh HCĐ châu Á: U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc, ai nhỏ tuổi hơn?

Đình Bắc đeo băng đội trưởng U.23 Việt Nam và đội trưởng cao to nhất của U.23 Hàn Quốc ảnh: Ted Trần

U.23 Việt Nam có trận chiến sòng phẳng với U.23 Hàn Quốc

Bước vào trận tranh HCĐ, HLV Kim Sang-sik đã có đến 9 sự thay đổi so với bán kết, chỉ giữ lại Nhật Minh và Thái Sơn. Khá bất ngờ khi theo thống kê của Sofascore thì đội hình xuất phát U.23 Việt Nam có độ tuổi trung bình là 21,2 (do năm 2026 mới bước sang tháng 1).

Càng bất ngờ hơn khi U.23 Hàn Quốc cũng có độ tuổi trung bình đội hình xuất phát cũng là... 21,2. Thậm chí, xét về tuổi tác thì Văn Thuận của U.23 Việt Nam là người trẻ nhất trên sân với chỉ 19 tuổi, kế đấy là thủ môn Cao Văn Bình và trung vệ Min-Ha (20 tuổi).

Thống kê này đã cho thấy trận tranh HCĐ là cuộc chạm trán hoàn toàn sòng phẳng giữa 2 đội bóng có cùng độ tuổi, chứng kiến các học trò HLV Kim Sang-sik có 2 lần dẫn bàn lần lượt 1-0 và 2-1 do công Quốc Việt và Đình Bắc.

Văn Thuận trong pha đi bóng làm rối loạn hàng thủ U.23 Hàn Quốc ảnh: Ted Trần

Chiến thắng của U.23 Việt Nam càng xứng đáng hơn khi dù mất người ở cuối trận và bị gỡ hòa 2-2 trong 30 giây cuối giờ thi đấu chính thức, chúng ta vẫn giữ sạch mành lưới trong hiệp phụ và đánh bại U.23 Hàn Quốc trong loạt luân lưu 11 m với tỷ số 7-6.

U.23 Việt Nam đang tiến bộ nhanh

Không chỉ gần gũi về điểm số, đội U.23 Việt Nam cũng đã thu hẹp đáng kể khoảng cách kỹ thuật từng được miêu tả là "xa vời vợi" với những đội bóng hàng đầu châu Á như U.23 Hàn Quốc.

Cụ thể, đội hình các cầu thủ U.23 Việt Nam đá chính trong trận tranh HCĐ đã có chiều cao trung bình là 1,76 m. Một con số ấn tượng, chỉ kém 3 cm so với đội U.23 Hàn Quốc nổi tiếng to cao hàng đầu châu Á (1,79 m).

U.23 Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước U.23 Hàn Quốc ảnh: AFC

Không chỉ thế, tổng giá trị đội hình U.23 Việt Nam cũng không quá chênh lệch so với U.23 Hàn Quốc, là 1,5 triệu euro (khoảng 47 tỉ đồng) và 1,9 triệu euro (59 tỉ đồng).

Lẽ dĩ nhiên những khoảng cách này sẽ bị nới rộng qua thời gian, khi những ngôi sao Hàn Quốc phát triển trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở K-League, J-League hay các giải lớn ở châu Âu, châu Á sẽ tăng giá trị cao hơn nhiều các cầu thủ U.23 Việt Nam chỉ thi đấu trong nước.

Tuy nhiên, có thể vui khi đây đã là một bước tiến rất dài của bóng đá Việt Nam, khi chúng ta đã có thể đường hoàng thắng thuyết phục một đội tuyển quốc gia "cùng cân lạng" của nền bóng đá vẫn được xem là mạnh thứ 2 châu Á là Hàn Quốc.