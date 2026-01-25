Nóng: Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á

Đình Bắc xuất sắc đoạt danh hiệu đồng Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Đình Bắc đi vào lịch sử U.23 châu Á

Ở trận chung kết vừa kết thúc cách đây ít phút, Ryunosuke Sato của U.23 Nhật Bản đã ghi bàn từ chấm 11 m, giúp anh bắt kịp thành tích của Nguyễn Đình Bắc với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc

Việc Sato không thể có thêm pha lập công nào (anh được rút ra nghỉ vào cuối trận) đã khép lại cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026, với kết quả là danh hiệu cao quý này cuối cùng đã thuộc về Đình Bắc.

Cụ thể Nguyễn Đình Bắc và Sato, Ali Azaizeh (U.23 Jordan), Leonardo Farah Shahin (Li Băng) có cùng 4 bàn thắng. Tuy nhiên, AFC đã trao danh hiệu này cho Đình Bắc vì anh có số phút thi đấu ít hơn.

Cụ thể, AFC đánh giá màn trình diễn của Đình Bắc đã ấn tượng hơn khi nhìn vào việc anh chỉ có 2 lần đá chính cho U.23 Việt Nam và số phút thi đấu ít hơn vì chấn thương.

Chiến thắng xứng đáng

AFC công bố Đình Bắc là Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: chụp màn hình

Trước đó ở năm 2018, Nguyễn Quang Hải từng chơi rất xuất sắc góp công lớn đưa U.23 Việt Nam vào đến chung kết và có quả đá phạt thành bàn tuyệt đẹp được mệnh danh là "Cầu vồng tuyết".

Tuy nhiên, năm đó Quang Hải dù ghi đến 5 bàn, hơn phần lớn các cầu thủ còn lại vẫn phải xếp sau chứng kiến Almoez Ali đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng dù đội U.23 Qatar của anh này đã bị chính Quang Hải và U.23 Việt Nam đánh bại ở bán kết.

Như vậy, Nguyễn Đình Bắc đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở một vòng chung kết U.23 châu Á. Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ nữa của chàng trai giàu khát khao này, trong hành trình hoàn thiện bản thân mình.