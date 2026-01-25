Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
25/01/2026 00:22 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở một VCK U.23 châu Á, khi vượt mặt hàng loạt ngôi sao khác.

Nóng: Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á- Ảnh 1.

Đình Bắc xuất sắc đoạt danh hiệu đồng Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Ted Trần

Đình Bắc đi vào lịch sử U.23 châu Á

Ở trận chung kết vừa kết thúc cách đây ít phút, Ryunosuke Sato của U.23 Nhật Bản đã ghi bàn từ chấm 11 m, giúp anh bắt kịp thành tích của Nguyễn Đình Bắc với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo.

Đình Bắc là vua phá lưới U.23 châu Á 2026, Nhật Bản thâu tóm các danh hiệu cá nhân

Nóng: Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á - Ảnh 2.

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc

Việc Sato không thể có thêm pha lập công nào (anh được rút ra nghỉ vào cuối trận) đã khép lại cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026, với kết quả là danh hiệu cao quý này cuối cùng đã thuộc về Đình Bắc.

Cụ thể Nguyễn Đình Bắc và Sato, Ali Azaizeh (U.23 Jordan), Leonardo Farah Shahin (Li Băng) có cùng 4 bàn thắng. Tuy nhiên, AFC đã trao danh hiệu này cho Đình Bắc vì anh có số phút thi đấu ít hơn.

Cụ thể, AFC đánh giá màn trình diễn của Đình Bắc đã ấn tượng hơn khi nhìn vào việc anh chỉ có 2 lần đá chính cho U.23 Việt Nam và số phút thi đấu ít hơn vì chấn thương.

Chiến thắng xứng đáng

Nóng: Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới U.23 châu Á- Ảnh 3.

AFC công bố Đình Bắc là Vua phá lưới VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: chụp màn hình

Trước đó ở năm 2018, Nguyễn Quang Hải từng chơi rất xuất sắc góp công lớn đưa U.23 Việt Nam vào đến chung kết và có quả đá phạt thành bàn tuyệt đẹp được mệnh danh là "Cầu vồng tuyết".

Tuy nhiên, năm đó Quang Hải dù ghi đến 5 bàn, hơn phần lớn các cầu thủ còn lại vẫn phải xếp sau chứng kiến Almoez Ali đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng dù đội U.23 Qatar của anh này đã bị chính Quang Hải và U.23 Việt Nam đánh bại ở bán kết.

Như vậy, Nguyễn Đình Bắc đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Vua phá lưới ở một vòng chung kết U.23 châu Á. Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ nữa của chàng trai giàu khát khao này, trong hành trình hoàn thiện bản thân mình.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam

Bất ngờ Nhật Minh, chàng trai trầm lặng nhưng bền bỉ nhất U.23 Việt Nam

Là người trầm lặng ít nói, nhưng trung vệ Nguyễn Nhật Minh chính là cỗ máy bền bỉ nhất, nhân tố duy nhất của U.23 Việt Nam đá không sót một phút nào tại VCK U.23 châu Á 2026.

Hiểu Minh lần đầu hé lộ lý do chấn thương, nhập viện ngay trong đêm: Lên bàn mổ ngày nào?

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì họp AFC: Việt Nam thêm cơ hội dự Cúp C1 châu Á

Khám phá thêm chủ đề

Đình Bắc U.23 Việt Nam vua phá lưới U.23 châu Á SATO Quang Hải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận