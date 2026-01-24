Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì họp AFC: Việt Nam thêm cơ hội dự Cúp C1 châu Á

Mở rộng sân chơi CLB châu Á, Việt Nam có thêm cơ hội dự cúp C1

Cuộc họp của Ủy ban Thi đấu AFC diễn ra ngày 24.1 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF) trên cương vị Ủy viên Ủy ban thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC.

Tại đây, Ủy ban thi đấu AFC đã phê chuẩn Điều lệ các giải đấu cấp CLB gồm AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á), AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) và AFC Challenge League (Cúp C3 châu Á) cho mùa giải 2026-2027.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chủ trì buổi họp, ngồi bên phải ông Tuấn là Tổng thư ký AFC Windsor Paul John ẢNH: AFC

Đáng chú ý, AFC Champions League Elite đang được nghiên cứu theo hướng mở rộng số đội tham dự từ 24 lên 32 đội. Nếu phương án này được thông qua, nhiều quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, sẽ có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Á, qua đó nâng cao tính cạnh tranh và giá trị thương mại của giải đấu.

Điều chỉnh mạnh mẽ các giải trẻ, nghiên cứu AFC Nations League

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, Ủy ban thi đấu AFC ghi nhận quyết định của FIFA về việc tổ chức giải vô địch U.17 thế giới hằng năm. Từ đó, AFC sẽ điều chỉnh công tác tổ chức vòng loại U.17 châu Á nhằm phù hợp với lịch thi đấu mới.

Theo định hướng được thống nhất, bắt đầu từ vòng loại U.17 châu Á 2028 (diễn ra trong năm 2027), AFC sẽ phân bổ suất dự vòng chung kết dựa trên thành tích của các giải khu vực. Riêng khu vực Đông Nam Á dự kiến được trao 4 suất tham dự VCK U.17 châu Á. Cách phân bổ này được đánh giá sẽ bảo đảm sự cân bằng giữa các khu vực, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác tổ chức và điều hành các giải đấu trẻ.

Buổi họp diễn ra tại Jedda, Ả Rập Xê Út ẢNH: AFC

Bên cạnh đó, AFC cũng đang nghiên cứu điều chỉnh vòng loại U.20 châu Á theo mô hình chia thành 2 cấp độ, dựa trên thứ hạng của các đội tuyển. Việc phân tầng được kỳ vọng giúp thu hẹp khoảng cách trình độ trong từng bảng đấu, giảm chi phí di chuyển và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất tổ chức giải đấu mới cấp đội tuyển quốc gia mang tên AFC Nations League. Giải đấu này được định hướng nhằm tạo thêm các trận đấu quốc tế chất lượng trong các đợt FIFA Days, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá châu Á. Các vấn đề về thể thức, thời gian tổ chức và đối tượng tham dự sẽ tiếp tục được AFC nghiên cứu, tham vấn với các liên đoàn thành viên trước khi chính thức công bố.