Thái Sơn tiết lộ mục tiêu ‘cực khủng’ khi về Việt Nam: Tôi sẽ ăn lẩu

U.23 Việt Nam rạng rỡ ở sân bay

Rạng sáng 24.1 (theo giờ địa phương), các thành viên U.23 Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Jeddah để làm thủ tục về nước sau trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026. Ghi nhận vào lúc 1 giờ 40 phút cho thấy 26 thành viên đầu tiên của đội đã rời Ả Rập Xê Út, quá cảnh tại Qatar trước khi tiếp tục hành trình về Việt Nam trong cùng ngày.

Trước đó vài giờ, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa kết thúc trận tranh HCĐ với U.23 Hàn Quốc vào lúc 21 giờ ngày 23.1 theo giờ địa phương. Sau khoảng 1 giờ hoàn tất các thủ tục sau trận đấu và lễ nhận HCĐ, toàn đội di chuyển về khách sạn cách sân thi đấu khoảng 17 km. Tại đây, các cầu thủ tranh thủ ăn khuya, thu dọn hành lý và chuẩn bị cho chuyến đi ngay trong đêm.

Các cầu thủ đều rất hạnh phúc sau hành trình dài ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: VFF

Trong lúc HLV Kim Sang-sik nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, nhiều cầu thủ vẫn nán lại ký tặng áo đấu cho nhau như một cách lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ của giải đấu. Đến 1 giờ 15 phút sáng 24.1, 26 trong tổng số 40 thành viên của đội lên xe di chuyển ra sân bay Jeddah, với thời gian di chuyển khoảng 20 phút.

Hiểu Minh được hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn ẢNH: VFF

Nhóm xuất phát sớm gồm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn, HLV Kim Sang-sik, một số trợ lý cùng phần lớn các cầu thủ. Trong quá trình làm thủ tục, Hiểu Minh được hỗ trợ xe lăn do gặp chấn thương, nhận được sự quan tâm và động viên từ ban huấn luyện cũng như các đồng đội.

Văn Khang xúc động trước ngày chia tay, Thái Sơn hé lộ kế hoạch ăn mừng

Văn Khang thay mặt các cầu thủ chia sẻ sau trận với U.23 Hàn Quốc ẢNH: VFF

Trước đó, trong phòng thay đồ sau trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu được sự xúc động khi đây là năm cuối dự giải U.23 châu Á: "Thay mặt anh em, xin gửi lời cảm ơn đến ban huấn luyện cũng như các anh em trong tổ hậu cần. Trong thời gian không chỉ riêng giải đấu này mà cả trước đó là U.23 Đông Nam Á rồi SEA Games. Khang cảm ơn anh em rất nhiều và chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm rất đẹp. Khang cũng như các anh em cầu thủ cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cảm ơn các bác đã hỗ trợ anh em rất nhiều", Văn Khang nói.

Đáp lại, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên và khen ngợi toàn đội: "Mọi thành tích đều đến từ các CLB và các bạn phải có trách nhiệm tiếp tục phấn đấu cống hiến cho CLB mình thật tốt. Những bạn nào còn trẻ thì tiếp tục chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới. iên đoàn đã có kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games. Mình phải có lộ trình như vậy và để mình cải thiện những khiếm khuyết. Giờ sắp đến năm mới rồi. Chúc mừng năm mới mọi người".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên toàn đội ẢNH: VFF

Chia sẻ nhanh tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang bày tỏ niềm vui khi cùng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á. Cầu thủ từng 3 lần liên tiếp góp mặt tại VCK U.23 châu lục cho biết anh sẽ nghỉ ngơi khoảng 2 ngày trước khi hội quân trở lại cùng CLB Thể Công Viettel, chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-League 2025-2026.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hào hứng cho biết điều anh mong chờ nhất khi về đến nhà là “ăn lẩu”. Nguyễn Đình Bắc và Lê Viktor cũng chia sẻ kế hoạch nghỉ ngơi, cho biết sẽ ngủ bù sau những ngày thi đấu căng thẳng, đồng thời không giấu được nỗi nhớ các món ăn quen thuộc như phở Hà Nội.

HLV Kim Sang-sik ôm động viên Hiểu Minh: 'Hãy hồi phục tốt và quay trở lại'

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự và 18 cầu thủ sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 24.1. Nhóm thứ 2 gồm 8 thành viên ban huấn luyện và 6 cầu thủ là Trung Kiên, Đình Hải, Cao Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường và Văn Hà sẽ khởi hành muộn hơn vào lúc 16 giờ 35 phút cùng ngày, trước khi có mặt tại Hà Nội lúc 6 giờ 55 phút ngày 25.1, chính thức khép lại hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.