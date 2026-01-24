Đi thử doping cùng Văn Thuận, Thanh Nhàn nhắn nhủ điều tuyệt vời: Mong Vĩ Hào sớm trở lại!

Thanh Nhàn - cầu thủ của những khoảnh khắc quyết định

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc giúp U.23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, Thanh Nhàn và Văn Thuận là 2 cầu thủ được chọn đi kiểm tra doping vào rạng sáng 24.1 (theo giờ Việt Nam). Sau khi hoàn thành xong cuộc kiểm tra, cả hai đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc về trận đấu cũng như hành trình của bản thân tại giải với phóng viên TV360.

Văn Thuận (trái) và Thanh Nhàn là 2 cầu thủ được chọn ngẫu nhiên đi kiểm tra doping ẢNH: TV360

Văn Thuận không giấu được niềm vui khi được hỏi về cảm xúc sau trận: “Vui rồi ạ, rất vui”. Với tiền vệ này, chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của toàn đội.

Thanh Nhàn ăn mừng sau khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định

Trong khi đó, Thanh Nhàn nhìn lại khoảnh khắc thực hiện thành công quả luân lưu quyết định với sự bình tĩnh. Cầu thủ này chia sẻ cảm giác khi đứng trước chấm 11 m: “Tôi nghĩ là thủ môn sẽ đổ người sang hướng khác, nên tôi quyết định dứt điểm vào góc này”.

Loạt sút 11 m trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc là vô cùng gay cấn. 5 lượt đầu tiên, cả 2 đội không mắc sai lầm nào nên buộc phải bước vào loạt sút "vàng". Lượt sút thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá thành công cú sút của đội bạn để rồi sau đó Thanh Nhàn bình tĩnh dứt điểm vào hướng ngược lại so với 6 cú sút trước đó của các đồng đội, thủ thành Hàn Quốc đổ người sai hướng và HCĐ đã thuộc về U.23 Việt Nam.

Nhắc đến quãng thời gian đã qua, Thanh Nhàn không giấu được sự xúc động: “Tôi nghĩ đó là một hành trình rất gian nan. Lúc đầu tôi từng nghĩ mình sẽ là người phải rời cuộc chơi (vì chấn thương), nhưng thật may mắn là cuối cùng tôi vẫn có thể trở lại và được lựa chọn”.

Trước đó, ở SEA Games 33 vào tháng 12 trên đất Thái Lan, Thanh Nhàn cũng là người ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 90+6 trong trận chung kết với đội chủ nhà, qua đó mang về tấm HCV quý giá môn bóng đá nam cho U.22 Việt Nam.

Thanh Nhàn tiếc cho Vĩ Hào

Từ trải nghiệm của bản thân, anh dành sự động viên cho Vĩ Hào, cầu thủ không may gặp chấn thương và chia tay U.23 Việt Nam ngay trước khi VCK U.23 châu Á 2026 khởi tranh: “Vĩ Hào lại không may gặp chấn thương, tôi cũng rất tiếc cho bạn ấy và mong bạn ấy sẽ cố gắng trở lại”.

Thanh Nhàn cho biết anh xtôi màn trình diễn của mình như sự nỗ lực thay phần các đồng đội: “Tôi nghĩ là tôi làm thay phần anh tôi thôi. tôi nghĩ là cả đội hôm nay đã chiến đấu với hơn 200% sức lực”.

Thanh Nhàn là người có duyên với những khoảnh khắc quyết định ảnh: afc

Ở thời điểm Đình Bắc phải rời sân và U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người, Thanh Nhàn được tung vào sân với nhiệm vụ rõ ràng. Anh kể lại: “Lúc tôi vào sân, HLV Kim Sang-sik chỉ dặn cố gắng chơi, tranh chấp bóng và phục vụ lối chơi của đội”.

Khép lại cuộc trò chuyện, Thanh Nhàn gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ Việt Nam đã luôn bên cạnh, ủng hộ cho chúng tôi. Chúng tôi xin dành chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ”.