Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đi thử doping cùng Văn Thuận, Thanh Nhàn nhắn nhủ điều tuyệt vời: Mong Vĩ Hào sớm trở lại!

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/01/2026 10:38 GMT+7

Sau trận tranh hạng ba đầy cảm xúc, Thanh Nhàn và Văn Thuận cùng đi kiểm tra doping, trong đó Thanh Nhàn không quên gửi lời động viên tới Vĩ Hào - đồng đội đang dính chấn thương.

Thanh Nhàn - cầu thủ của những khoảnh khắc quyết định

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc giúp U.23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, Thanh Nhàn và Văn Thuận là 2 cầu thủ được chọn đi kiểm tra doping vào rạng sáng 24.1 (theo giờ Việt Nam). Sau khi hoàn thành xong cuộc kiểm tra, cả hai đã có những chia sẻ ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc về trận đấu cũng như hành trình của bản thân tại giải với phóng viên TV360.

Đi thử doping cùng Văn Thuận, Thanh Nhàn nhắn nhủ điều tuyệt vời: Mong Vĩ Hào sớm trở lại- Ảnh 1.

Văn Thuận (trái) và Thanh Nhàn là 2 cầu thủ được chọn ngẫu nhiên đi kiểm tra doping

ẢNH: TV360

Văn Thuận không giấu được niềm vui khi được hỏi về cảm xúc sau trận: “Vui rồi ạ, rất vui”. Với tiền vệ này, chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của toàn đội.

Đi thử doping cùng Văn Thuận, Thanh Nhàn nhắn nhủ điều tuyệt vời: Mong Vĩ Hào sớm trở lại- Ảnh 2.

Thanh Nhàn ăn mừng sau khi thực hiện thành công quả luân lưu quyết định

Trong khi đó, Thanh Nhàn nhìn lại khoảnh khắc thực hiện thành công quả luân lưu quyết định với sự bình tĩnh. Cầu thủ này chia sẻ cảm giác khi đứng trước chấm 11 m: “Tôi nghĩ là thủ môn sẽ đổ người sang hướng khác, nên tôi quyết định dứt điểm vào góc này”.

Loạt sút 11 m trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc là vô cùng gay cấn. 5 lượt đầu tiên, cả 2 đội không mắc sai lầm nào nên buộc phải bước vào loạt sút "vàng". Lượt sút thứ 7, thủ môn Cao Văn Bình xuất sắc cản phá thành công cú sút của đội bạn để rồi sau đó Thanh Nhàn bình tĩnh dứt điểm vào hướng ngược lại so với 6 cú sút trước đó của các đồng đội, thủ thành Hàn Quốc đổ người sai hướng và HCĐ đã thuộc về U.23 Việt Nam.

Nhắc đến quãng thời gian đã qua, Thanh Nhàn không giấu được sự xúc động: “Tôi nghĩ đó là một hành trình rất gian nan. Lúc đầu tôi từng nghĩ mình sẽ là người phải rời cuộc chơi (vì chấn thương), nhưng thật may mắn là cuối cùng tôi vẫn có thể trở lại và được lựa chọn”.

Trước đó, ở SEA Games 33 vào tháng 12 trên đất Thái Lan, Thanh Nhàn cũng là người ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 ở phút 90+6 trong trận chung kết với đội chủ nhà, qua đó mang về tấm HCV quý giá môn bóng đá nam cho U.22 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tri ân U.23 Việt Nam sau chiến thắng, Cao Văn Bình là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Thanh Nhàn tiếc cho Vĩ Hào

Từ trải nghiệm của bản thân, anh dành sự động viên cho Vĩ Hào, cầu thủ không may gặp chấn thương và chia tay U.23 Việt Nam ngay trước khi VCK U.23 châu Á 2026 khởi tranh: “Vĩ Hào lại không may gặp chấn thương, tôi cũng rất tiếc cho bạn ấy và mong bạn ấy sẽ cố gắng trở lại”.

Thanh Nhàn cho biết anh xtôi màn trình diễn của mình như sự nỗ lực thay phần các đồng đội: “Tôi nghĩ là tôi làm thay phần anh tôi thôi. tôi nghĩ là cả đội hôm nay đã chiến đấu với hơn 200% sức lực”.

Đi thử doping cùng Văn Thuận, Thanh Nhàn nhắn nhủ điều tuyệt vời: Mong Vĩ Hào sớm trở lại- Ảnh 3.

Thanh Nhàn là người có duyên với những khoảnh khắc quyết định

ảnh: afc

Ở thời điểm Đình Bắc phải rời sân và U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người, Thanh Nhàn được tung vào sân với nhiệm vụ rõ ràng. Anh kể lại: “Lúc tôi vào sân, HLV Kim Sang-sik chỉ dặn cố gắng chơi, tranh chấp bóng và phục vụ lối chơi của đội”.

Khép lại cuộc trò chuyện, Thanh Nhàn gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Tôi xin cảm ơn tất cả người hâm mộ Việt Nam đã luôn bên cạnh, ủng hộ cho chúng tôi. Chúng tôi xin dành chiến thắng này cho tất cả người hâm mộ”.

Xtôi trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xtôi lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Ngày HLV Kim Sang-sik bước khỏi cái bóng của thầy Park Hang-seo: Việt Nam xin cảm ơn hai HLV đại tài

Ngày HLV Kim Sang-sik bước khỏi cái bóng của thầy Park Hang-seo: Việt Nam xin cảm ơn hai HLV đại tài

Với tấm HCĐ U.23 châu Á, HLV Kim Sang-sik tự tin sánh vai người tiền nhiệm Park Hang-seo và dựng xây một tường thành vững chãi mang dấu ấn của riêng mình.

Báo chí Trung Quốc: ‘U.23 Việt Nam thắng khó tin, HLV Kim Sang-sik là khác biệt lớn’

U.23 Việt Nam về nước trong đêm, Hiểu Minh được hỗ trợ xe lăn tại sân bay

Khám phá thêm chủ đề

Thanh nhàn U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận