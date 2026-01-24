Ngày HLV Kim Sang-sik bước khỏi cái bóng của thầy Park Hang-seo: Việt Nam xin cảm ơn hai HLV đại tài

Còn điều gì HLV Kim Sang-sik không làm được nữa?

8 năm sau vinh quang ở U.23 châu Á 2018 (ngôi á quân luôn được nhớ đến với tên gọi kỳ tích Thường Châu), U.23 Việt Nam lại khiến châu Á phải nhắc tên, với tấm HCĐ của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút, để đoạt hạng ba chung cuộc.

Tuy nhiên, nếu tiếng vang Thường Châu là thành công mang dấu ấn khoảnh khắc của một tập thể lấy yếu thắng mạnh, phòng ngự phản công kiên cường trước những "chiến hạm" mạnh nhất châu Á, tấm HCĐ năm nay chẳng còn khoác lớp áo kỳ tích.

U.23 Việt Nam đã biến điều không thể thành có thể ẢNH: TED TRẦN TV

Bởi U.23 Việt Nam chinh phục thành công bằng với dáng dấp ông lớn châu Á. Học trò ông Kim thắng 5 trong số 6 trận ở giải năm nay (nhiều hơn 5 VCK trước đó cộng lại), đánh bại những đội mạnh như U.23 Hàn Quốc, U.23 UAE, U.23 Ả Rập Xê Út hay U.23 Jordan bằng thế trận tấn công sòng phẳng, đẹp mắt. U.23 Việt Nam không gồng mình phòng ngự chờ thời, mà đối thủ có gì, chúng ta chơi nấy.

Hình ảnh Đình Bắc cầm bóng đột phá giữa vòng vây, nhả một đường bóng đủ tầm cho Quốc Việt sút tung lưới U.23 Hàn Quốc chính là "nhịp độ" của U.23 Việt Nam thời đại mới. Trước sức ép của Hàn Quốc, U.23 Việt Nam vẫn bình tĩnh triển khai tấn công bằng các pha đập nhả nhanh, gọn. Mọi quyết định dưới áp lực đều diễn ra nhanh và chuẩn xác.

Trong số 6 bàn U.23 Việt Nam ghi vào lưới U.23 Hàn Quốc, U.23 UAE và U.23 Ả Rập Xê Út, có tới 5 bàn xuất phát từ "bóng sống", với những pha dàn xếp tấn công bài bản, khoa học từ tình huống mở. Thầy trò HLV Kim Sang-sik không đợi chiến thắng đến, mà đã đứng lên để giành giật vinh quang.

30 phút chiến đấu trong thế thiếu người, khi thể lực đã xuống, lại phải đối mặt với U.23 Hàn Quốc đang khát thắng, nhưng U.23 Việt Nam vẫn bản lĩnh vượt qua.

HLV Kim Sang-sik quá giỏi ẢNH: TED TRẦN TV

30 phút kiêu hùng rồi khép lại giải đấu bằng loạt đá luân lưu không tì vết (dứt điểm thành công cả 7 lượt) là hồi kết xứng đáng cho một lứa cầu thủ hội tụ đủ cả kỹ thuật, tư duy chơi bóng, chất "ngông" lẫn tâm lý thi đấu bằng vàng.

Một thế hệ thắng bằng đẳng cấp, nhưng cũng chẳng thiếu cách đưa người hâm mộ lên chuyến "tàu lượn" cảm xúc. Một thế hệ chạm khắc niềm tin rằng sau gần nửa thập kỷ, bóng đá Việt Nam sẵn sàng trở lại đường đua châu Á lần nữa.

Đẳng cấp

Chỉ trong 7 tháng huấn luyện, HLV Kim Sang-sik đã nhào nặn nên một "thế hệ kỳ tích".

Trước giải U.23 châu Á 2026, ông Kim đã cùng U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, rồi đến SEA Games 33. Chuỗi 11 trận thắng trên mọi đấu trường là thống kê đẹp, nhưng gói gọn ở Đông Nam Á, nơi vốn dĩ HLV Park Hang-seo và những người tiền nhiệm từng chinh phục.

Muốn thực sự bước khỏi hình bóng thầy Park, ông Kim phải có tiếng vang ở châu Á. Không những thế, còn là tiếng vang theo phong cách riêng, với dấu ấn riêng.

Suốt sự nghiệp huấn luyện, HLV Kim Sang-sik từng bị dè bỉu là biết cách thắng nhưng quá bảo thủ và thực dụng. "Ông Kim là chuyên gia chiến thắng, song triết lý lại gây tranh cãi", một ký giả Hàn Quốc chia sẻ với Báo Thanh Niên khi rộ lên thông tin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ký hợp đồng với ông Kim Sang-sik. Thế nhưng, ở VCK U.23 châu Á 2026, ông Kim đã chứng minh làng bóng đá Hàn Quốc hoàn toàn "việt vị" khi đánh giá về mình.

Thành công đến từ sự tận tâm ẢNH: TED TRẦN TV

Vì sự bảo thủ nằm ở đâu, khi nhà cầm quân người Hàn Quốc biến U.23 Việt Nam trở thành "ngựa chiến", với những pha ban bật triển khai bóng khoa học, lớp lang từ sân nhà, với tâm thế sẵn sàng đôi công với mọi đối thủ, hay với cự ly đội hình pressing tầng tầng lớp lớp đều đặn, khiến U.23 Hàn Quốc hay U.23 Ả Rập Xê Út (các cựu vô địch U.23 châu Á) bất lực.

Trong đêm huyền diệu ở Riyadh, chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc là lời khẳng định cho đẳng cấp của HLV Kim Sang-sik trước chính quê hương. Khi HLV Lee Min-sung ngồi bất động trong khu huấn luyện trước áp lực nghẹt thở của một trận thua hiển hiện, ông Kim không khi nào rời khỏi đường biên.

"Chiến tướng" của U.23 Việt Nam kiên nhẫn truyền lửa, động viên để tiếp thêm năng lượng. Ông như trở thành "cầu thủ" còn lại khỏa lấp khoảng trống thiếu người, cùng học trò đi đến cái kết có hậu. Cũng giống thầy Park năm xưa với lời dặn "không cúi đầu", HLV Kim Sang-sik nhóm lửa tinh thần, tạo nên đội bóng bất khuất trước mọi nghịch cảnh bằng tinh thần tận tâm và trái tim chân thành.

"Cầu thủ coi ông Park như cha, còn tôi chỉ mong họ xem mình là anh hai", HLV Kim nói. "Anh hai" Kim Sang-sik đã bước khỏi áp lực vinh quang của người tiền nhiệm, để hôm nay, một thành trì vinh quang mang nhãn hiệu của chính ông đã dựng vững chãi vươn lên.

