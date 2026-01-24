Đình Bắc vượt thành tích Quang Hải, có thể thành vua phá lưới châu Á: Nhưng bị treo giò 2 trận nào?

Giải đấu đẳng cấp của Đình Bắc

8 năm sau màn thể hiện đẳng cấp của Quang Hải tại vòng chung kết U.23 châu Á 2018 (4 bàn thắng), U.23 Việt Nam mới tìm được một cá nhân để lại màn trình diễn cá nhân xuất chúng tương đương, thậm chí trội hơn về thông số. Đó là Nguyễn Đình Bắc.

Dù phải chia tay giải bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 87, nhưng Đình Bắc vẫn có trận đấu để đời. Trước tuyến phòng ngự danh tiếng của U.23 Hàn Quốc, chân sút của CLB Công an Hà Nội gieo rắc mối nguy bằng từng nhịp chạm bóng, bứt tốc.

Mỗi khi Đình Bắc cầm bóng, hàng thủ xứ kim chi lại rơi vào trạng thái báo động, dù số 7 của U.23 Việt Nam không cần rê dắt qua người hay xử lý cầu kỳ.

Đình Bắc vượt Quang Hải về số lượng bàn thắng đóng góp tại một giải U.23 châu Á ẢNH: TED TRẦN TV

Đình Bắc kiến tạo bàn mở tỷ số cho Quốc Việt (phút 30) bằng pha cầm bóng ở cánh trái để độc diễn trước 2 hậu vệ Hàn Quốc, trước khi nhả ngược vừa tầm cho đồng đội ra chân uy lực. Phút 71, Đình Bắc đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với cú đá phạt chuẩn xác vào góc khó, giúp U.23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn chỉ 2 phút sau khi bị gỡ hòa. Cả hai pha lập công của Đình Bắc ghi hoặc kiến tạo đều đến ở thời điểm quan trọng. Với "vốn liếng" mà chân sút sinh năm 2004 để lại, U.23 Việt Nam đã cầm chân U.23 Hàn Quốc đến loạt luân lưu, để rồi chiến thắng nhờ bản lĩnh phi thường.

Cơ hội đoạt ngôi vua phá lưới

Đình Bắc đã trở thành cầu thủ Việt Nam góp công vào bàn thắng nhiều nhất ở một vòng chung kết châu Á, với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo (in dấu giày vào 6 bàn). Đình Bắc vượt đàn anh Quang Hải (4 bàn ở giải đấu năm 2018) về cả số lượng kiến tạo lẫn tầm ảnh hưởng trong lối chơi.

4 bàn thắng của Đình Bắc lần lượt đến từ đá phạt đến, dứt điểm chân trái, đánh đầu ngược và đá phạt chân phải. Trong khi đó, 2 pha kiến tạo xuất phát từ những tình huống đột phá giữa vòng vây, rồi chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công.

Với 4 bàn thắng, Đình Bắc đang tạm vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, bằng với Ali Azaizeh (U.23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U.23 Li Băng), nhưng cả hai cầu thủ này đều không còn cơ hội nâng tổng bàn thắng do đội chủ quản đã bị loại.

Trong danh sách cạnh tranh vua phá lưới, chỉ còn Ryunosuke Sato (U.23 Nhật Bản, 3 bàn) và Peng Xiao (U.23 Trung Quốc, 2 bàn) là có cơ hội đua cùng Đình Bắc. Hai cầu thủ này sẽ đá trận tranh ngôi vương vào 22 giờ hôm nay (24.1). Nếu Sato ghi ít hơn 1 bàn và Peng Xiao ghi ít hơn 2 bàn, Đình Bắc sẽ trở thành đồng vua phá lưới giải U.23 châu Á 2026.

Dù có đoạt ngôi vua phá lưới hay không, Đình Bắc cũng đã có màn trình diễn cá nhân xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu Á. Tiền đạo 22 tuổi đang sở hữu bệ phóng hoàn hảo để bước lên tầm ngôi sao.