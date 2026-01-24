HLV Lee Min-sung cay đắng: 'U.23 Việt Nam thiếu người vẫn thắng, Hàn Quốc không bình tĩnh và mắc quá nhiều lỗi’

HLV Hàn Quốc thừa nhận thất bại

U.23 Hàn Quốc đã bại trận trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026. Dù gỡ hòa phút 90+7 và được đá trọn vẹn 30 phút hiệp phụ trong thế hơn người, nhưng học trò HLV Lee Min-sung không thể nào xuyên thủng mành lưới U.23 Việt Nam.

Hòa 2-2, hai đội kéo nhau vào chấm đá luân lưu, trước khi thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng với pha cản phá ở loạt bảy, giúp U.23 Việt Nam thắng 7-6 để giành tấm HCĐ.

"Đáng ra U.23 Hàn Quốc nên thi đấu bình tĩnh hơn ở hiệp phụ, nhưng chúng tôi không thể làm được, dù có ưu thế đá hơn người", HLV Lee Min-sung chia sẻ lý do U.23 Hàn Quốc không thể xé lưới U.23 Việt Nam dù đá hơn người trong hai hiệp phụ.

U.23 Hàn Quốc (áo xanh) thua U.23 Việt Nam dù đá hơn người ẢNH: TED TRẦN TV

HLV Lee Min-sung chịu sức ép lớn từ truyền thông quê nhà sau trận thua U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á (trận đấu bị đánh giá là bạc nhược, thiếu đường nét từ U.23 Hàn Quốc). Đến hôm nay, U.23 Hàn Quốc rời giải tay trắng khi thua nốt U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba. Sau 8 năm, đội bóng xứ kim chi lại thua trận tranh HCĐ, trước đó là thất bại 0-1 trước U.23 Qatar ở giải đấu năm 2018.

"U.23 Hàn Quốc còn thiếu sót rất nhiều. Cả đội phải tiến bộ hơn nữa. Hiện tại, các cầu thủ chỉ có thể đến mức độ này thôi", HLV Lee Min-sung đánh giá. "U.23 Hàn Quốc vẫn có thể tốt hơn và cần hoàn thiện hơn. Đừng nghĩ đây đã là giới hạn sau cùng của cả đội".

HLV Lee Min-sung kết thúc họp báo chóng vánh với chỉ 3 câu hỏi. Sau thất bại ở VCK U.23 châu Á, có khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải rời ghế huấn luyện.