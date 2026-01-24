Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Lee Min-sung cay đắng: 'U.23 Việt Nam thiếu người vẫn thắng, Hàn Quốc không bình tĩnh và mắc quá nhiều lỗi’

Hồng Nam
Hồng Nam
24/01/2026 01:21 GMT+7

HLV Lee Min-sung của U.23 Hàn Quốc cho rằng học trò đã thiếu kiên trì và bình tĩnh trong hiệp phụ, dẫn đến thất bại trước U.23 Việt Nam ở trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026.

HLV Hàn Quốc thừa nhận thất bại 

U.23 Hàn Quốc đã bại trận trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba U.23 châu Á 2026. Dù gỡ hòa phút 90+7 và được đá trọn vẹn 30 phút hiệp phụ trong thế hơn người, nhưng học trò HLV Lee Min-sung không thể nào xuyên thủng mành lưới U.23 Việt Nam.

Hòa 2-2, hai đội kéo nhau vào chấm đá luân lưu, trước khi thủ môn Cao Văn Bình trở thành người hùng với pha cản phá ở loạt bảy, giúp U.23 Việt Nam thắng 7-6 để giành tấm HCĐ.

"Đáng ra U.23 Hàn Quốc nên thi đấu bình tĩnh hơn ở hiệp phụ, nhưng chúng tôi không thể làm được, dù có ưu thế đá hơn người", HLV Lee Min-sung chia sẻ lý do U.23 Hàn Quốc không thể xé lưới U.23 Việt Nam dù đá hơn người trong hai hiệp phụ.

HLV Lee Min-sung cay đắng: 'U.23 Việt Nam thiếu người vẫn thắng, Hàn Quốc không bình tĩnh và mắc quá nhiều lỗi’- Ảnh 1.

U.23 Hàn Quốc (áo xanh) thua U.23 Việt Nam dù đá hơn người

ẢNH: TED TRẦN TV

HLV Lee Min-sung chịu sức ép lớn từ truyền thông quê nhà sau trận thua U.23 Nhật Bản ở bán kết châu Á (trận đấu bị đánh giá là bạc nhược, thiếu đường nét từ U.23 Hàn Quốc). Đến hôm nay, U.23 Hàn Quốc rời giải tay trắng khi thua nốt U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba. Sau 8 năm, đội bóng xứ kim chi lại thua trận tranh HCĐ, trước đó là thất bại 0-1 trước U.23 Qatar ở giải đấu năm 2018.

"U.23 Hàn Quốc còn thiếu sót rất nhiều. Cả đội phải tiến bộ hơn nữa. Hiện tại, các cầu thủ chỉ có thể đến mức độ này thôi", HLV Lee Min-sung đánh giá. "U.23 Hàn Quốc vẫn có thể tốt hơn và cần hoàn thiện hơn. Đừng nghĩ đây đã là giới hạn sau cùng của cả đội".

HLV Lee Min-sung kết thúc họp báo chóng vánh với chỉ 3 câu hỏi. Sau thất bại ở VCK U.23 châu Á, có khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải rời ghế huấn luyện.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam ăn mừng tri ân Hiểu Minh: Gắn kết và vô cùng cảm xúc!

U.23 Việt Nam ăn mừng tri ân Hiểu Minh: Gắn kết và vô cùng cảm xúc!

Tiền đạo Quốc Việt đã ăn mừng tri ân Hiểu Minh sau khi sút tung lưới U.23 Hàn Quốc ở trận tranh HCĐ.

U.23 Việt Nam nhân sự cực sốc đấu Hàn Quốc, ông Kim thay 9 vị trí: Văn Bình bắt chính, Đình Bắc đội trưởng

U.23 Việt Nam và đàn em U.16 PVF: Những thế hệ 'dám chơi bóng' đang thành hình

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc U.23 Việt Nam Lee min-sung U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận