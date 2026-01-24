Người hùng Cao Văn Bình: Khiến U.23 Hàn Quốc ‘khóc ròng’, tài năng chẳng kém Trung Kiên

'Bức tường' Cao Văn Bình

Thủ thành Cao Văn Bình đã chờ đợi bắt chính ở U.23 Việt Nam suốt... 8 tháng, với 16 trận kéo dài đằng đẵng. Văn Bình hay, nhưng bởi Trần Trung Kiên xuất sắc, nên HLV Kim Sang-sik không có lý do phải thay đổi.

Cơ hội chỉ đến với Văn Bình ở trận tranh hạng ba. Một trận đấu U.23 Việt Nam vẫn nỗ lực để thắng, nhưng rõ ràng khi tính chất thắng thua không còn là điều sống còn, ông Kim đã có thể thoải mái hơn khi tin dùng những nhân tố mới.

Tất nhiên, thay thủ môn là điều hiếm gặp trong bóng đá. Văn Bình được lựa chọn đấu đội mạnh như U.23 Hàn Quốc, cũng vì HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào học trò. Đây là viên ngọc mà nếu mài giũa đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành "tường thép" trong cầu môn.

Người hùng Cao Văn Bình ẢNH: TED TRẦN TV

Rất nhiều cầu thủ đã chứng minh niềm tin HLV Kim Sang-sik đặt vào họ là đúng đắn. Văn Bình không phải ngoại lệ, khi trình diễn trận đấu "điểm 10" trước U.23 Hàn Quốc. Đội trẻ xứ kim chi đã áp đảo toàn diện, đặc biệt trong hai hiệp phụ với ưu thế hơn người (Đình Bắc nhận thẻ đỏ phút 87), thể hiện ở số lần dứt điểm cầu môn lên tới 32 (12 lần bóng đi trúng đích). Thế nhưng, Văn Bình chỉ lọt lưới 2 lần, đều từ những pha bóng không thể khác, khi đối thủ dứt điểm quá gần hoặc quá khó.

Thủ môn trẻ của SLNA đã có 7 lần cứu thua ở trận này (theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Á), trở thành một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của thủ môn ở giải năm nay. Nếu Trung Kiên khiến các chân sút U.23 Ả Rập Xê Út nản lòng ở vòng bảng với 6 lần cứu thua, rõ ràng Văn Bình chẳng hề kém cạnh.

Ngoài những pha cứu thua tốt, Văn Bình cũng ra vào hợp lý, bắt bóng bổng chắc tay (xử lý tốt hầu hết các pha ra vào) để vô hiệu hóa một trong những đội bóng không chiến hay nhất châu Á. Màn trình diễn của Văn Bình thực sự khó tin, khi đây mới là lần đầu ở giải châu Á năm nay, anh được ra sân.

Trên loạt đá luân lưu, Văn Bình tiếp tục sắm vai người hùng, khi đẩy thành công quả 11 m của Bae Hyun-seo để đưa U.23 Việt Nam đến với tấm HCĐ sau chiến thắng 7-6. Anh được Soccerway chấm 8,9 điểm, cao nhất trên sân.

U.23 Việt Nam đoạt HCĐ chung cuộc ẢNH: TED TRẦN TV

Trước lúc đẩy phạt đền thành công, Văn Bình cũng đoán đúng hướng 4/6 cú sút của cầu thủ U.23 Hàn Quốc, cho thấy khả năng đọc hướng sút nhạy bén qua cách quan sát đối thủ đặt trụ.

Hạt giống tiềm năng

Màn thể hiện chói sáng của Cao Văn Bình không ngẫu nhiên mà thành.

Thủ môn sinh năm 2005 từng bắt 9 trận trong màu áo U.20 và U.22 Việt Nam. Trong đó, giải đấu hay nhất của Văn Bình là vòng chung kết U.20 châu Á 2023. Người gác đền 20 tuổi đã cùng U.20 Việt Nam đánh bại U.20 Úc (1-0) và U.20 Qatar (2-1).

Trong đó, Văn Bình là "tòa tháp" đáng tin cậy với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng, ra vào hợp lý. Nhờ bản lĩnh, mà Văn Bình luôn được đá ở cấp độ cao hơn độ tuổi. Anh bắt cho U.20 Việt Nam ở tuổi 18, rồi tỏa sáng ở U.23 Việt Nam khi mới vừa bước sang tuổi 21.

Ở SLNA mùa này, Văn Bình đang trở thành "hiện tượng". Văn Bình được đôn lên đội một khi đàn anh Nguyễn Văn Việt chuyển sang Thể Công Viettel. Truyền thống dùng cầu thủ trẻ của SLNA đã mở lối cho những gương mặt tài không đợi tuổi, mà Văn Bình chính là ví dụ tiêu biểu. Cũng từ đây, Văn Bình rực sáng với nhiều pha giải nguy ấn tượng, giúp đội quân non trẻ của SLNA đứng hạng chín sau 11 vòng.

"Cao Văn Bình là thủ môn rất tiềm năng. Ngoài khả năng, cậu ấy còn có chiều cao tốt (1,83 m). Nếu được thi đấu, cọ xát nhiều thì Văn Bình sẽ là thủ môn tốt", HLV Phan Như Thuật của SLNA khen học trò.

Trung Kiên đã hay, mà Văn Bình cũng tài năng chẳng kém. Ở tuổi 21, thủ môn của SLNA đủ điều kiện để bắt SEA Games 34 (2027) và U.23 châu Á 2028. Thời của Văn Bình sắp tới, với khởi đầu suôn sẻ từ chính hôm nay.