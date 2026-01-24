Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo chí Trung Quốc: ‘U.23 Việt Nam thắng khó tin, HLV Kim Sang-sik là khác biệt lớn’

Văn Trình
Văn Trình
24/01/2026 10:05 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc đã dành nhiều lời khen cho U.23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sau chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3, Giải U.23 châu Á 2026 kết thúc rạng sáng 24.1.

Theo 163 Sports, việc U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân nhưng vẫn quật ngã U.23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6 (120 phút hòa 2-2) là “một kết cục khó tin nhưng hoàn toàn xứng đáng”. Trang báo Trung Quốc nhấn mạnh: “U.23 Hàn Quốc tung ra tới 32 cú sút, kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn bất lực trước hàng phòng ngự kỷ luật và tinh thần không khuất phục của U.23 Việt Nam”.

Truyền thông Trung Quốc đặc biệt ấn tượng với cách U.23 Việt Nam nhập cuộc. Ngay trong hiệp một, đội bóng của HLV Kim Sang-sik không hề co cụm phòng ngự mà chủ động tổ chức phản công sắc bén. Bàn mở tỷ số của Nguyễn Quốc Việt, sau đường kiến tạo thông minh của Nguyễn Đình Bắc, được mô tả là “kết tinh của tư duy chiến thuật hiện đại và sự tự tin hiếm thấy”.

Ngay cả khi thế trận đảo chiều trong hiệp hai và U.23 Việt Nam rơi vào tình thế bất lợi sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Nguyễn Đình Bắc, truyền thông Trung Quốc vẫn dành sự tôn trọng về cách các cầu thủ U.23 Việt Nam giữ được sự bình tĩnh. Sina Sports nhận xét: “Trong hoàn cảnh bị dồn ép, U.23 Việt Nam không hoảng loạn. Họ lùi sâu có tổ chức, chấp nhận chịu đựng để chờ đợi cơ hội”.

Báo chí Trung Quốc: ‘U.23 Việt Nam thắng khó tin, HLV Kim Sang-sik là khác biệt lớn’- Ảnh 1.

Quốc Việt (phải) mở tỷ số cho U.23 Việt Nam sau pha phản công mẫu mực

ẢNH: TED TRẦN

Loạt sút luân lưu trở thành tâm điểm trong các bài phân tích của báo chí Trung Quốc. 163 Sports không ngần ngại so sánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U.23 Việt Nam với sự lúng túng của U.23 Hàn Quốc. Thủ môn Cao Văn Bình được ca ngợi là nhân vật then chốt, trong khi cách HLV Kim Sang-sik bố trí thứ tự đá phạt luân lưu và giữ vững tâm lý cho các cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao.

Sohu thậm chí cho rằng chiến thắng này không đơn thuần là may mắn, mà phản ánh một bước tiến dài của bóng đá trẻ Việt Nam: “Sau trận đấu, U.23 Việt Nam phá vỡ hàng loạt lời nguyền – lần đầu đánh bại Hàn Quốc tại U.23 châu Á, lần đầu giành hạng ba kể từ năm 2018, và tiếp tục duy trì thành tích ghi bàn trong mọi lần đối đầu U.23 Hàn Quốc”.

HLV Kim Sang-sik được khen ngợi

Đáng chú ý, nhiều tờ báo Trung Quốc đã nhắc trực tiếp đến HLV Kim Sang-sik như một nhân tố mang tính bước ngoặt. Sina Sports nhận định: “HLV Kim Sang-sik hiểu rất rõ bóng đá Hàn Quốc, nhưng ông không sao chép hay né tránh. Ngược lại, ông xây dựng cho U.23 Việt Nam lối chơi phù hợp với con người mình có, đề cao tính kỷ luật, sự gắn kết và tinh thần chiến đấu đến cùng”.

Báo chí Trung Quốc: ‘U.23 Việt Nam thắng khó tin, HLV Kim Sang-sik là khác biệt lớn’- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik được truyền thông Trung Quốc khen ngợi

ẢNH: AFC

“Chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Hàn Quốc không chỉ là một trận đấu. Đó là dấu mốc cho thấy cán cân quyền lực ở bóng đá trẻ châu Á đang dần dịch chuyển. U.23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, không còn là đội bóng chỉ dựa vào tinh thần, mà đã trở thành tập thể có bản sắc, chiến thuật rõ ràng và bản lĩnh thi đấu đáng nể. Đây không còn là bất ngờ đơn lẻ mà là kết quả của một quá trình tích lũy. U.23 Việt Nam đang đi đúng hướng, và châu Á buộc phải nhìn họ bằng con mắt khác”, 163 Sports nhận định.

Tin liên quan

Truyền thông khu vực: 'U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc kịch tính như phim, Đình Bắc phi thường'

Truyền thông khu vực: 'U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc kịch tính như phim, Đình Bắc phi thường'

Chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu trước U.23 Hàn Quốc rạng sáng 24.1 không chỉ giúp U.23 Việt Nam giành vị trí thứ ba chung cuộc, mà còn tạo nên làn sóng ngưỡng mộ mạnh mẽ từ truyền thông Đông Nam Á, với hình ảnh một tập thể lì lợm, kiên cường.

Báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam đứng dậy thật khó tin, chúng ta thất bại đáng bị coi là thảm họa'

Truyền thông Trung Quốc lên ‘kịch bản' bất ngờ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Nhật Bản Hàn Quốc tranh giải 3 Hiệp phụ trung quốc
