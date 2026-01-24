Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông khu vực: 'U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc kịch tính như phim, Đình Bắc phi thường'

Văn Trình
Văn Trình
24/01/2026 02:13 GMT+7

Chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu trước U.23 Hàn Quốc rạng sáng 24.1 không chỉ giúp U.23 Việt Nam giành vị trí thứ ba chung cuộc, mà còn tạo nên làn sóng ngưỡng mộ mạnh mẽ từ truyền thông Đông Nam Á, với hình ảnh một tập thể lì lợm, kiên cường.

U.23 Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á

Theo đánh giá của truyền thông Đông Nam Á, chiến thắng ở trận tranh giải 3 U.23 châu Á 2026, gặp U.23 Hàn Quốc đã thể hiện rõ hình ảnh U.23 Việt Nam: thi đấu bản lĩnh, tổ chức chặt chẽ và không hề nao núng trước sức ép của đối thủ mạnh.

Tờ Siamsport (Thái Lan) mô tả: “Trận đấu là một màn trình diễn tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Việc U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người trong những phút cuối, vẫn bị gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7 nhưng không đánh mất sự tập trung, là chi tiết thể hiện rõ nhất bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik. U.23 Việt Nam đã chiến đấu đến tận loạt sút luân lưu và giành chiến thắng 7-6. Họ xứng đáng với vị trí thứ ba tại châu Á”.

Người hâm mộ TP.HCM đi bão xuyên đêm mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026

Diễn biến trận đấu được truyền thông khu vực nhắc lại như một bộ phim giàu kịch tính. “Nguyễn Quốc Việt mở tỷ số ở phút 30 sau một pha phối hợp mạch lạc của U.23 Việt Nam. Kim Tae-won gỡ hòa cho Hàn Quốc ở phút 69, nhưng chỉ hai phút sau, Nguyễn Đình Bắc thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương, giúp U.23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn 2-1. Dù Đình Bắc phải rời sân vì thẻ đỏ ở phút 86 và U.23 Hàn Quốc gỡ hòa ở phút 90+7, U.23 Việt Nam vẫn giữ được thế trận trong hiệp phụ trước khi tỏ ra chính xác hơn trên chấm luân lưu", CNN Indonesia bình luận.

Truyền thông khu vực: 'U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc kịch tính như phim, Đình Bắc phi thường'- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam có chiến thắng cảm xúc trước U.23 Hàn Quốc

ẢNH: AFC

Trang Jay Worapath (Thái Lan) viết với giọng đầy cảm xúc: “Mười cầu thủ U.23 Việt Nam đã cầm chân được U.23 Hàn Quốc cho đến khi trận đấu buộc phải bước vào loạt sút quyết định. U.23 Việt Nam không làm người hâm mộ Đông Nam Á thất vọng. Đây là kết quả vượt xa sự mong đợi, thậm chí đáng tự hào với bóng đá Đông Nam Á khi một đại diện trong khu vực có thể cạnh tranh sòng phẳng với Hàn Quốc đến những giây cuối cùng”.

Trong khi đó, Goal Thái Lan đặt thành tích của U.23 Việt Nam vào bối cảnh lịch sử khu vực. Tờ báo này nhấn mạnh: “Chỉ có hai quốc gia Đông Nam Á từng lọt vào tốp 4 U.23 châu Á: U.23 Việt Nam (2018 – á quân), U.23 Indonesia (2024 – hạng 4) và U.23 Việt Nam (2026 – hạng 3). Đáng chú ý, cả ba cột mốc này đều gắn liền với các HLV người Hàn Quốc, và HLV Kim Sang-sik đang tiếp tục duy trì vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục”.

Bên cạnh việc ca ngợi tập thể, một số trang thể thao Đông Nam Á dành sự chú ý đặc biệt cho Đình Bắc, người được xem là gương mặt tiêu biểu trong chiến dịch U.23 châu Á 2026 của Việt Nam. Trang Baball Buriram (Thái Lan) thẳng thắn nhận định: “Thành thật mà nói, số 7 của U.23 Việt Nam thực sự rất tài năng. Nếu đã xem màn trình diễn của Đình Bắc, bạn sẽ thấy đây là một cầu thủ phi thường”.

Baball Buriram nhấn mạnh, Đình Bắc không chỉ ghi bàn từ cú đá phạt đẹp mắt vào lưới U.23 Hàn Quốc, mà còn đóng vai trò dẫn dắt lối chơi và tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm then chốt. Theo Baball Buriram, phong độ ổn định của Đình Bắc khi đối đầu với các đội bóng mạnh là điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được. Trang này cho rằng sự chững chạc trong thi đấu của Đình Bắc phản ánh nền tảng thể chất và tinh thần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Nếu Đình Bắc duy trì kỷ luật rất cao, từ chế độ tập luyện, dinh dưỡng cho đến sinh hoạt hằng ngày anh ấy có thể sẽ là cầu thủ lớn trong tương lai”, Baball Buriram nhấn mạnh.

Truyền thông khu vực: 'U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc kịch tính như phim, Đình Bắc phi thường'- Ảnh 2.

Đình Bắc (phải) tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc

ẢNH: TED TRẦN

Trang Galeri Timnas của Indonesia cũng gọi chiến thắng của U.23 Việt Nam là “kịch tính và đầy cảm xúc”. Galeri Timnas bình luận: “U.23 Việt Nam tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng khi dẫn 2-1 đến phút bù giờ cuối cùng. Bị gỡ hòa 2-2, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và chứng tỏ bản lĩnh trên chấm luân lưu”.

Highlight U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Luân lưu cân não, HCĐ xứng đáng

Các trang ThairathThailive dùng chung một cách mô tả về chiến thắng của U.23 Việt Nam: “Suýt soát nhưng hoàn toàn xứng đáng”. Theo Thairath, việc đánh bại U.23 Hàn Quốc – đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Á – trong một trận đấu kéo dài 120 phút rồi loạt sút luân lưu căng thẳng, cho thấy U.23 Việt Nam đã đạt đến một vị thế khác trong khu vực Đông Nam Á.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam đứng dậy thật khó tin, chúng ta thất bại đáng bị coi là thảm họa'

Báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam đứng dậy thật khó tin, chúng ta thất bại đáng bị coi là thảm họa'

Thất bại 6-7 (hòa 2-2 sau 120 phút) trên chấm luân lưu trước U.23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba giải U.23 châu Á 2026 không chỉ khiến U.23 Hàn Quốc khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư, mà còn để lại một vết cắt sâu trong niềm kiêu hãnh của bóng đá trẻ xứ kim chi.

Truyền thông Trung Quốc lên ‘kịch bản' bất ngờ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Hàn Quốc

Nhà báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam chơi rất kỷ luật, chúng ta sẽ phải trả giá nếu…’

Khám phá thêm chủ đề

Đông Nam Á Indonesia Thái Lan U.23 Việt Nam Đình Bắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận