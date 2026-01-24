Truyền thông khu vực: 'U.23 Việt Nam thắng Hàn Quốc kịch tính như phim, Đình Bắc phi thường'

U.23 Việt Nam là niềm tự hào của Đông Nam Á

Theo đánh giá của truyền thông Đông Nam Á , chiến thắng ở trận tranh giải 3 U.23 châu Á 2026, gặp U.23 Hàn Quốc đã thể hiện rõ hình ảnh U.23 Việt Nam: thi đấu bản lĩnh, tổ chức chặt chẽ và không hề nao núng trước sức ép của đối thủ mạnh.

Tờ Siamsport (Thái Lan) mô tả: “Trận đấu là một màn trình diễn tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc. Việc U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người trong những phút cuối, vẫn bị gỡ hòa 2-2 ở phút 90+7 nhưng không đánh mất sự tập trung, là chi tiết thể hiện rõ nhất bản lĩnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik. U.23 Việt Nam đã chiến đấu đến tận loạt sút luân lưu và giành chiến thắng 7-6. Họ xứng đáng với vị trí thứ ba tại châu Á”.

Diễn biến trận đấu được truyền thông khu vực nhắc lại như một bộ phim giàu kịch tính. “Nguyễn Quốc Việt mở tỷ số ở phút 30 sau một pha phối hợp mạch lạc của U.23 Việt Nam. Kim Tae-won gỡ hòa cho Hàn Quốc ở phút 69, nhưng chỉ hai phút sau, Nguyễn Đình Bắc thực hiện cú sút phạt đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào lưới đối phương, giúp U.23 Việt Nam tái lập thế dẫn bàn 2-1. Dù Đình Bắc phải rời sân vì thẻ đỏ ở phút 86 và U.23 Hàn Quốc gỡ hòa ở phút 90+7, U.23 Việt Nam vẫn giữ được thế trận trong hiệp phụ trước khi tỏ ra chính xác hơn trên chấm luân lưu", CNN Indonesia bình luận.

U.23 Việt Nam có chiến thắng cảm xúc trước U.23 Hàn Quốc ẢNH: AFC

Trang Jay Worapath (Thái Lan) viết với giọng đầy cảm xúc: “Mười cầu thủ U.23 Việt Nam đã cầm chân được U.23 Hàn Quốc cho đến khi trận đấu buộc phải bước vào loạt sút quyết định. U.23 Việt Nam không làm người hâm mộ Đông Nam Á thất vọng. Đây là kết quả vượt xa sự mong đợi, thậm chí đáng tự hào với bóng đá Đông Nam Á khi một đại diện trong khu vực có thể cạnh tranh sòng phẳng với Hàn Quốc đến những giây cuối cùng”.

Trong khi đó, Goal Thái Lan đặt thành tích của U.23 Việt Nam vào bối cảnh lịch sử khu vực. Tờ báo này nhấn mạnh: “Chỉ có hai quốc gia Đông Nam Á từng lọt vào tốp 4 U.23 châu Á: U.23 Việt Nam (2018 – á quân), U.23 Indonesia (2024 – hạng 4) và U.23 Việt Nam (2026 – hạng 3). Đáng chú ý, cả ba cột mốc này đều gắn liền với các HLV người Hàn Quốc, và HLV Kim Sang-sik đang tiếp tục duy trì vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục”.

Bên cạnh việc ca ngợi tập thể, một số trang thể thao Đông Nam Á dành sự chú ý đặc biệt cho Đình Bắc, người được xem là gương mặt tiêu biểu trong chiến dịch U.23 châu Á 2026 của Việt Nam. Trang Baball Buriram (Thái Lan) thẳng thắn nhận định: “Thành thật mà nói, số 7 của U.23 Việt Nam thực sự rất tài năng. Nếu đã xem màn trình diễn của Đình Bắc, bạn sẽ thấy đây là một cầu thủ phi thường”.

Baball Buriram nhấn mạnh, Đình Bắc không chỉ ghi bàn từ cú đá phạt đẹp mắt vào lưới U.23 Hàn Quốc, mà còn đóng vai trò dẫn dắt lối chơi và tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm then chốt. Theo Baball Buriram, phong độ ổn định của Đình Bắc khi đối đầu với các đội bóng mạnh là điều không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được. Trang này cho rằng sự chững chạc trong thi đấu của Đình Bắc phản ánh nền tảng thể chất và tinh thần được chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Nếu Đình Bắc duy trì kỷ luật rất cao, từ chế độ tập luyện, dinh dưỡng cho đến sinh hoạt hằng ngày anh ấy có thể sẽ là cầu thủ lớn trong tương lai”, Baball Buriram nhấn mạnh.

Đình Bắc (phải) tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc ẢNH: TED TRẦN

Trang Galeri Timnas của Indonesia cũng gọi chiến thắng của U.23 Việt Nam là “kịch tính và đầy cảm xúc”. Galeri Timnas bình luận: “U.23 Việt Nam tưởng như đã chạm tay vào chiến thắng khi dẫn 2-1 đến phút bù giờ cuối cùng. Bị gỡ hòa 2-2, họ vẫn giữ được sự bình tĩnh và chứng tỏ bản lĩnh trên chấm luân lưu”.

Các trang Thairath và Thailive dùng chung một cách mô tả về chiến thắng của U.23 Việt Nam: “Suýt soát nhưng hoàn toàn xứng đáng”. Theo Thairath, việc đánh bại U.23 Hàn Quốc – đội bóng giàu truyền thống bậc nhất châu Á – trong một trận đấu kéo dài 120 phút rồi loạt sút luân lưu căng thẳng, cho thấy U.23 Việt Nam đã đạt đến một vị thế khác trong khu vực Đông Nam Á.