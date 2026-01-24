HLV Kim nghẹn ngào nhắc đến Hiểu Minh và tấm thẻ đỏ của Đình Bắc: U.23 Việt Nam cho tôi nhiều cảm xúc

'Dù chỉ còn 10 người, U.23 Việt Nam vẫn giành chiến thắng'

Ở trận đấu này, U.23 Việt Nam giành chiến thắng nghẹt thở trong loạt đá luân lưu để giành hạng 3 chung cuộc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Trận đấu này rất khó khăn. Tôi muốn cảm ơn toàn đội U.23 Việt Nam cũng như BHL vì đã làm việc cật lực. Chúng tôi đã thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Rất tuyệt vời. Tôi rất cảm kích. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như đã cổ vũ qua truyền hình. Tôi cũng muốn cảm ơn Hiểu Minh, người đã dính chấn thương. Tôi cảm ơn tất cả cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình. U.23 Việt Nam đã cho tôi quá nhiều cảm xúc".

Ông Kim nói tiếp: "Cả đội U.23 Hàn Quốc và U.23 Việt Nam hiện tại đều đang rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, cầu thủ của cả hai đội hôm nay đã nỗ lực hết sức mình, thể hiện một tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm. Đặc biệt là trong tình thế chúng tôi bị thiếu mất một người, các cầu thủ đã giữ vững tỷ số hòa cho đến tận hiệp phụ và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, các cầu thủ của chúng ta sẽ trưởng thành hơn một bậc và đây sẽ là cơ hội để họ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Văn Thuận (số 10) và các đồng đội ở U.23 Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực ẢNH: TED TRẦN

Thầy Kim chia sẻ: "Đình Bắc đã ghi bàn, nhưng sau đó, trong bầu không khí hưng phấn, cậu ấy lại mắc sai lầm và bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Đó là một tình huống rất khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Tôi có niềm tin rằng dù chỉ còn 10 người, họ vẫn có thể trụ vững đến cùng. Dù vậy, những thế trận như thế này thật khó để đối phó.

Chúng tôi sắp trở về Việt Nam, nơi có những người hâm mộ và người dân Việt Nam đang chờ đón. Sắp tới đây cũng là dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, tôi muốn gửi lời chúc: Chúc mừng năm mới mọi người. Tôi cũng muốn nhắn gửi tới các cầu thủ U.23 rằng: Từ SEA Games ở Thái Lan cho đến giải đấu lần này, các bạn đã nỗ lực không ngừng nghỉ và chắc hẳn đã rất mệt mỏi về thể chất. Tôi hy vọng các bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái".





