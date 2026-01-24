Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam đứng dậy thật khó tin, chúng ta thất bại đáng bị coi là thảm họa'

Văn Trình
Văn Trình
24/01/2026 01:24 GMT+7

Thất bại 6-7 (hòa 2-2 sau 120 phút) trên chấm luân lưu trước U.23 Việt Nam trong trận tranh hạng ba giải U.23 châu Á 2026 không chỉ khiến U.23 Hàn Quốc khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư, mà còn để lại một vết cắt sâu trong niềm kiêu hãnh của bóng đá trẻ xứ kim chi.

Trong lịch sử đối đầu, đây là lần đầu tiên Hàn Quốc gục ngã trước Việt Nam ở cấp độ U.23 – và theo cách mà truyền thông Hàn Quốc mô tả, đó là một cú ngã mang tính cảnh tỉnh. Tờ OSEN mở đầu bài bình luận bằng giọng điệu cay đắng: “U.23 Việt Nam đã đứng dậy theo cách khó tin. Còn U.23 Hàn Quốc, thay vì hồi sinh sau bán kết, lại tiếp tục tự đẩy mình xuống hố sâu của khủng hoảng”. Theo OSEN, trận thua này không đơn thuần là một kết quả, mà là sự tổng hòa của những vấn đề đã tồn tại suốt giải đấu của U.23 Hàn Quốc.

“Trước khi bước vào trận tranh hạng ba, cả hai đội đều mang theo nỗi thất vọng. U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc 0-3 ở bán kết, trong khi U.23 Hàn Quốc thất bại 0-1 trước U.23 Nhật Bản. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách họ phản ứng sau cú ngã. U.23 Việt Nam sửa sai, còn chúng ta lặp lại những lỗi lầm của chính mình”, OSEN nhận định.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam đứng dậy thật khó tin, chúng ta thất bại đáng bị coi là thảm họa'- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) lần đầu đánh bại U.23 Hàn Quốc

ẢNH: AFC

U.23 Việt Nam đứng dậy khó tin, xứng đáng giành hạng 3 chung cuộc

Trong suốt 120 phút thi đấu, U.23 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội, dứt điểm nhiều hơn, nhưng lại tiếp tục bế tắc trong khâu tổ chức tấn công. Chosun Sports thẳng thắn chỉ trích: “Chúng ta chơi bóng theo hình chữ U, kiểm soát bóng vô nghĩa và tự mở cửa cho U.23 Việt Nam phản công. U.23 Việt Nam nhanh hơn, gọn gàng hơn và đặc biệt nguy hiểm trong những khoảnh khắc quyết định”.

Hai lần bị dẫn trước, hai lần U.23 Hàn Quốc chật vật gỡ hòa, nhưng ngay cả khi U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người trong hiệp hai, đội bóng của HLV Lee Min-sung vẫn không thể áp đặt thế trận như kỳ vọng. “Ưu thế hơn người, nhưng U.23 Hàn Quốc vẫn loay hoay với những quả tạt thiếu chuẩn bị và các pha phối hợp rời rạc”, SPORTALKOREA mô tả.

Khi trận đấu phải phân định bằng loạt sút luân lưu, áp lực tâm lý đã phơi bày rõ nhất sự mong manh của U.23 Hàn Quốc. Money Today Sports gọi đây là “một thảm họa thực sự”, đồng thời viết: “Khi trận đấu giải quyết bằng luân lưu, ai cũng hiểu đó là thất bại hoàn toàn của U.23 Hàn Quốc. Đồng thời, cú sút hỏng ở lượt thứ bảy, trong khi U.23 Việt Nam thực hiện thành công, đã khép lại một buổi tối ám ảnh với bóng đá trẻ nước ta”.

Điều khiến truyền thông Hàn Quốc đau đớn hơn cả là bối cảnh lịch sử. Trước trận đấu này, U.23 Hàn Quốc bất bại trước Việt Nam với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. “Mọi thống kê, mọi ưu thế lịch sử đều sụp đổ chỉ trong một trận đấu”, OSEN thừa nhận. Tờ báo này còn gọi thất bại trước U.23 Việt Nam là “kỷ lục đáng xấu hổ nối tiếp những cú ngã trước U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản – những đội trẻ hơn chúng ta hai tuổi”.

Highlight U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Luân lưu cân não, HCĐ xứng đáng

Ở chiều ngược lại, truyền thông Hàn Quốc dành sự tôn trọng rõ rệt cho U.23 Việt Nam. “U.23 Việt Nam thua U.23 Trung Quốc ở bán kết, nhưng họ không đánh mất tinh thần. Họ chiến đấu đến cùng và trừng phạt sai lầm của chúng ta”, SPORTALKOREA viết.

Báo Hàn Quốc: ‘U.23 Việt Nam đứng dậy thật khó tin, chúng ta thất bại đáng bị coi là thảm họa'- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam khép lại VCK U.23 châu Á 2026 với hạng 3

ẢNH: TED TRẦN

Không chỉ các cầu thủ U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng được được nhắc đến như biểu tượng cho sự lì lợm và bản lĩnh, khi đội bóng của ông vẫn giữ được cấu trúc phòng ngự và sự tỉnh táo ngay cả trong thế bất lợi.

Chosun Sports kết luận đầy chua chát: “Bóng đá kiểm soát bóng chỉ dành cho những đội thực sự mạnh. Khi không đủ trình độ, nó chỉ biến thành những pha chuyền qua lại vô nghĩa. U.23 Hàn Quốc đã đánh mất những giá trị từng là thế mạnh – thể lực, tốc độ và lối chơi trực diện – để chạy theo một triết lý chưa sẵn sàng”.

Trong khi đó, OSEN khép lại bài bình luận: “Chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu không chỉ mang ý nghĩa một tấm HCĐ cho U.23 Việt Nam mà đó còn là dấu mốc lịch sử, nơi một đội bóng Đông Nam Á buộc một nền bóng đá hàng đầu châu Á phải soi lại chính mình. U.23 Việt Nam đã đứng dậy theo cách thật mạnh mẽ. Còn U.23 Hàn Quốc, nếu không thay đổi, khủng hoảng sẽ chưa dừng lại ở đây”.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

