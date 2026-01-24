Cao Văn Bình bắt luân lưu như thần, U.23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc: Nghẹt thở giành HCĐ, VFF thưởng 5,1 tỉ

HLV Kim Sang-sik gây sốc với đội hình lạ, nhân sự mới lập tức "lên tiếng"

Bước vào trận tranh hạng ba giải vô địch U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 23.1 (theo giờ Việt Nam) gặp U.23 Hàn Quốc, HLV Kim Sang-sik đã tung ra đội hình gây bất ngờ khi thay đổi gần như toàn bộ so với các trận trước đó, qua đó tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ chưa từng được ra sân tại VCK. Chỉ có Thái Sơn và Nhật Minh tiếp tục được giữ lại trong đội hình xuất phát.

HLV Kim Sang-sik tung đội hình xuất phát hoàn toàn mới, trong ảnh là Võ Anh Quân (số 20) ẢNH: TED TRẦN

Đáng chú ý, Đình Bắc được bố trí đá chính ngay từ đầu thay vì vào sân từ hiệp 2 như phần lớn các trận trước đó. Ngay cả 2 cái tên được xem là thủ lĩnh của đội tuyển U.23 Việt Nam là Trung Kiên và Khuất Văn Khang cũng chỉ ngồi dự bị. Trong bối cảnh Hiểu Minh vắng mặt vì chấn thương và Lý Đức không thể thi đấu do án treo giò, hàng phòng ngự của U.23 Việt Nam ở trận này mang diện mạo khá mới mẻ với các gương mặt như Lê Văn Hà, Đức Anh đá cặp cùng Nhật Minh.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

U.23 Hàn Quốc là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ và kỷ luật của U.23 Việt Nam, các pha lên bóng của đại diện Đông Á tỏ ra thiếu đột biến và không tạo được sức ép đủ lớn.

Bước ngoặt của hiệp đấu đến từ tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh của U.23 Việt Nam. Đình Bắc xử lý khéo léo bên cánh trước khi kiến tạo thuận lợi để Nguyễn Quốc Việt dứt điểm bằng chân trái, mở tỷ số cho đội tuyển U.23 Việt Nam ở phút 30.

Quốc Việt mở tỷ số cho U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc là người có đường chuyển thông minh để Quốc Việt mở tỷ số ẢNH: TED TRẦN

Quốc Việt (số 9) và các đồng đội giơ 4 ngón tay để ủng hộ tinh thần Hiểu Minh (áo số 4) ẢNH: TED TRẦN

Chỉ 4 phút sau bàn thắng, một tình huống gây tranh cãi xuất hiện khi trọng tài ban đầu cho U.23 Hàn Quốc hưởng phạt đền sau pha va chạm trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được thay đổi và U.23 Việt Nam không phải chịu quả phạt đền.

Đình Bắc kiến tạo, ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ

Bước sang hiệp 2, U.23 Hàn Quốc chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, song hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của U.23 Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn.

HLV Kim Sang-sik có những điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi tăng cường sức tấn công biên với sự xuất hiện của Văn Khang và Minh Phúc.

Highlight U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Luân lưu cân não, HCĐ xứng đáng

Tuy nhiên, đến phút 69, hàng thủ U.23 Việt Nam bất ngờ mắc sai sót trong một tình huống phòng ngự, tạo cơ hội để Kim Tae-won tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Dẫu vậy, lợi thế của U.23 Hàn Quốc chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Chưa đầy 2 phút sau, Đình Bắc đã đưa U.23 Việt Nam vượt lên dẫn trước bằng cú sút phạt hàng rào hiểm hóc, tái lập thế trận có lợi cho đội bóng áo đỏ.

Đình Bắc đá phạt hiểm hóc để nâng tỷ số lên 2-1 ẢNH: TED TRẦN

Đình Bắc chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ẢNH: TED TRẦN

Đến phút 86, U.23 Việt Nam rơi vào thế thiếu người khi Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ. Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, cầu thủ này đã có pha vào bóng không chuẩn xác, để gầm giày chạm vào chân cầu thủ mang áo số 6 của U.23 Hàn Quốc và lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Tình huống trọng tài rút thẻ đỏ cho Đình Bắc ẢNH: TED TRẦN

Trong thế thiếu người, U.23 Việt Nam phải chống đỡ các đợt tấn công liên tiếp từ đội bạn và khi thời gian đếm ngược hết thời gian bù giờ chỉ còn tính bằng giây, Shin Min-ha tì đè và khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm, trước khi tung cú sút ở cự ly gần để một lần nữa quân bình tỷ số cho Hàn Quốc.

Cao Văn Bình hóa người hùng, U.23 Việt Nam ngoạn mục giành HCĐ

Hai đội bước vào 2 hiệp phụ trong trạng thái thể lực đều đã xuống đáng kể. U.23 Việt Nam co về phòng ngự trong thế thi đấu kém người và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U.23 Việt Nam. Hàng thủ U.23 Việt Nam và đặc biệt là thủ môn Cao Văn Bình đã có 30 phút hiệp phụ rất vất vả nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành mục tiêu đưa trận đấu vào đến loạt sút luân lưu may rủi.

Thủ môn Cao Văn Bình (áo xanh) quá xuất sắc ẢNH: TED TRẦN

Trên chấm luân lưu, hai đội cũng tỏ ra rất cân tài cân sức khi ở 5 lượt sút đầu tiên, không chân sút nào mắc sai lầm. Hai đội bước vào loạt sút "vàng", đến loạt sút thứ 7, Cao Văn Bình xuất sắc cản phá cú sút của U.23 Hàn Quốc để rồi Thanh Nhàn bình tĩnh tung cú sút chuẩn xác đưa U.23 Việt Nam chiến thắng trong trận đấu vô vàn khó khăn. Chiến thắng quá xứng đáng dành cho các chiến binh sao vàng, tấm HCĐ là của U.23 Việt Nam!

Thanh Nhàn thực hiện thành công quả luân lưu quyết định ẢNH: TED TRẦN

Trong suốt hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam liên tiếp nhận được những khoản động viên đáng kể. Tính đến trước trận tranh hạng ba, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng tổng cộng 3,1 tỉ đồng (trong đó có 1,9 tỉ đồng cho 3 trận vòng bảng và 1,2 tỉ đồng cho trận tứ kết). Với chiến thắng ở trận tranh hạng ba, U.23 Việt Nam sẽ được nhận thêm 3 tỉ đồng từ bầu Đức. Trước đó, ông bầu của CLB HAGL đã hứa thưởng số tiền này nếu U.23 Việt Nam giành chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc. Ngay sau trận tranh hạng ba, VFF đã công bố thưởng thêm cho U.23 Việt Nam 2 tỉ đồng. Như vậy, U.23 Việt Nam được thưởng 5,1 tỉ đồng từ VFF và 3 tỉ từ bầu Đức, tổng cộng số tiền thưởng tới nay là 8,1 tỉ đồng.