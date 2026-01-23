Truyền thông Trung Quốc lên ‘kịch bản' bất ngờ trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Hàn Quốc

Theo 163 Sports, U.23 Hàn Quốc bước vào trận đấu với tâm thế chịu áp lực nhiều hơn U.23 Việt Nam. Trang báo Trung Quốc nhận xét: “HLV Lee Min-sung thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông chưa đáp ứng được kỳ vọng về mặt tấn công, dù sở hữu lực lượng được đánh giá cao về thể hình, thể lực lẫn chiều sâu đội hình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn kết thúc giải bằng một chiến thắng”.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, những chia sẻ của HLV Lee Min-sung đã phản ánh đúng thực trạng của U.23 Hàn Quốc tại giải năm nay: kiểm soát bóng tốt, tạo được sức ép, nhưng thiếu sự sắc bén ở những thời điểm quyết định. QQ dẫn lại những đánh giá của truyền thông Hàn Quốc với những dòng tít mang tính cảnh báo, cho rằng trận tranh hạng ba là “cuộc chiến để bảo vệ danh dự”, thậm chí nhận định một thất bại trước U.23 Việt Nam có thể kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ và ảnh hưởng đến tương lai của HLV Lee Min-sung.

U.23 Hàn Quốc (phải) bước vào trận tranh giải 3 với nhiều áp lực ẢNH: AFC

Xác suất U.23 Việt Nam tạo ra bất ngờ là không hề thấp

Ở chiều ngược lại, hình ảnh U.23 Việt Nam được truyền thông Trung Quốc mô tả tích cực hơn nhiều so với những giải đấu trước đây. Sina Sports đánh giá đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã tạo dựng được dấu ấn bằng lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự tiến bộ rõ rệt về tổ chức chiến thuật. Việc lọt vào bán kết với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp được xem là minh chứng cho sự trưởng thành của bóng đá trẻ Việt Nam.

U.23 Việt Nam trở lại tập luyện, xốc lại tinh thần cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc

Đáng chú ý, Sina Sports còn dẫn kết quả khảo sát cho thấy 61% người hâm mộ châu Á dự đoán U.23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng, trong khi U.23 Hàn Quốc chỉ nhận được 39% sự ủng hộ. Trang báo này nhận định đây là con số “đáng ngạc nhiên” nếu xét đến vị thế truyền thống của Hàn Quốc, nhưng lại hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phong độ và tinh thần thi đấu của U.23 Việt Nam tại giải.

Tuy vậy, truyền thông Trung Quốc cũng chỉ ra những giới hạn mà U.23 Việt Nam cần đối mặt. 163 Sports và Sohu đều cho rằng, so với U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam vẫn thua kém về sức mạnh tổng thể, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút. Hiệu quả tấn công chưa ổn định và hàng thủ đôi lúc thiếu chắc chắn là những điểm có thể bị khai thác nếu đối thủ tận dụng tốt ưu thế thể lực.

Về khía cạnh chiến thuật, các trang báo Trung Quốc dự đoán U.23 Hàn Quốc sẽ chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình, sử dụng tuyến giữa để tạo ưu thế về thế trận và liên tục khoét vào hai biên. Trong khi đó, U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công nhanh – phương án từng khiến nhiều đối thủ mạnh gặp khó khăn.

QQ lưu ý: “Chính phong độ không ổn định của U.23 Hàn Quốc tại giải năm nay khiến trận đấu này không còn mang tính “một chiều”. Đội bóng trẻ xứ kim chi từng để thủng lưới trước các đối thủ bị đánh giá thấp và gặp khó khăn khi đối diện những hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Điều đó mở ra hy vọng cho U.23 Việt Nam, nếu duy trì được sự tập trung và kỷ luật chiến thuật”.

U.23 Việt Nam sẵn sàng làm nên bất ngờ để kết thúc U.23 châu Á 2026 với vị trí thứ 3 ẢNH: AFC

Về dự đoán kết quả, đa số các trang báo Trung Quốc vẫn nghiêng về khả năng U.23 Hàn Quốc giành chiến thắng, với các tỷ số được nhắc đến nhiều nhất là 2-0 hoặc 3-1. Tuy nhiên, họ cũng đồng thuận rằng xác suất U.23 Việt Nam tạo ra bất ngờ là không hề thấp.

QQ nhận định: “Trong bối cảnh U.23 Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ châu Á và thể hiện tinh thần thi đấu tích cực, mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Vì thế, trận tranh hạng ba không chỉ là cuộc đua giành huy chương, mà còn là thước đo quan trọng cho sự trưởng thành của U.23 Việt Nam, đồng thời là bài kiểm tra bản lĩnh không dễ vượt qua với U.23 Hàn Quốc trong nỗ lực khẳng định vị thế của mình ở đấu trường trẻ châu lục”.