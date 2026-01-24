U.23 Việt Nam quá xứng đáng để tự hào, Chủ tịch VFF có hành động rất đặc biệt: Thưởng nóng 2 tỉ

Niềm vui của Quốc Việt sau bàn mở tỷ số trước U.23 Hàn Quốc ảnh: Ted Trần

Hành trình nghẹt thở của U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã trải qua hành trình lột xác cực kỳ quan trọng để trưởng thành tại VCK giải U.23 châu Á 2026, từng bước khẳng định sự tự tin bằng các chiến thắng ở vòng bảng và đặc biệt là giai đoạn knock-out đầy cảm xúc.

Khi kỳ vọng lên đến cao nhất sau khi đánh bại U.23 UAE, đội tuyển U.23 Việt Nam ngã đau đớn với chỉ còn 10 người đã thua 0-3 trước U.23 Trung Quốc - trước đó chúng ta chưa từng thua ở giải chính thức, thắng nhiều hơn hòa và thua ở các giải giao hữu.

Người hâm mộ TP.HCM đi bão xuyên đêm mừng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026

Nhưng bản lĩnh và khát vọng của tập thể trẻ trung giàu sức sống này đã tạo ra cú "quay xe" không thể tuyệt vời hơn. Đội hình có đến 9 sự thay đổi đã chơi đầy bản lĩnh, thậm chí 2 lần dẫn trước U.23 Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ.

U.23 Việt Nam đang là tập thể thống nhất giàu tính chiến đấu ảnh: Ted Trần

Tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử VCK U.23 châu Á 2026 đã đến rất gần với thầy trò HLV Kim Sang-sik, cho đến phút bù giờ cuối cùng, sau tình huống U.23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 trước U.23 Việt Nam chỉ còn 10 người.

Đình Bắc có lẽ là người rời sân với nhiều cảm xúc lẫn lộn nhất, trong ngày anh đá chính với tấm băng đội trưởng trên tay, kiến tạo bàn mở tỷ số và tự mình nâng tỷ số lên 2-1 bằng quả đá phạt mẫu mực.

Trong suốt 90 phút, cầu thủ của CLB Công an Hà Nội đã chạy và tranh chấp không biết mệt. Anh có mặt trong mọi điểm nóng, làm rối loạn hàng thủ U.23 Hàn Quốc bằng những pha đi bóng mạnh mẽ, thoát được quả phạt đền nhờ pha thu chân đúng lúc trong hiệp 1.

Bản lĩnh U.23 Việt Nam

Cao Văn Bình đã có một trận cầu xuất sắc ảnh: AFC

Nhưng đến những phút cuối trận, khi tinh thần chiến đấu đang được đốt với công suất cao nhất đã khiến Đình Bắc có một pha phạm lỗi không đáng ở gần giữa sân, với cái gầm giày không kịp thu về bị trả giá bằng tấm thẻ đỏ.

Trong 30 phút hiệp phụ là màn tra tấn thể lực, tinh thần cực đại cho U.23 Việt Nam, khi những người ít đá trước đó như trung vệ Đức Anh cũng đã xuống sức bởi màn rót bóng bổng liên tục hơn 10 phút cuối hiệp 2 của U.23 Hàn Quốc.

Cao Văn Bình xuất thần cản phá luân lưu, U.23 Việt Nam quả cảm đánh bại Hàn Quốc giành HCĐ châu Á 2026

Nhưng bằng tinh thần bất khuất quả cảm, U.23 Việt Nam đã làm được điều khó tin là giữ sạch mành lưới trước áp lực khủng khiếp đến từ đối thủ cao to. Điều sẽ không thể có được nếu chỉ 1 trong số 10 người trên sân có dấu hiệu từ bỏ.

Niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam ảnh: Ted Trần

Cố thêm từng bước một để thu hẹp góc phát bóng của đối thủ, rướn thêm một chút nữa để khóa góc tạt của U.23 Hàn Quốc, trong khu vực cấm địa mọi vị trí đều tập trung và tỉnh táo: tránh động tác thừa lỗi, phá bóng dứt khoát, nhắc nhau thật to...

Trên chấm 11 m, toàn đội U.23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh đặc biệt, khi thực hiện thành công 100% các cú sút để đem về chiến thắng 7-6 chung cuộc ở loạt "đấu súng" cân não, giúp U.23 Việt Nam vượt qua ông lớn U.23 Hàn Quốc để lần đầu tiên đoạt HCĐ ở VCK U.23 châu Á 2026.

Hành trình trưởng thành chưa bao giờ dễ dàng, nhất là để gặt hái thành công. Niềm vui không chỉ vì U.23 Việt Nam đã có chiến thắng để khẳng định bản thân, mà còn cách các học trò của HLV Kim Sang-sik cho thấy mình xứng đáng với những yêu thương, tin tưởng và tự hào từ người hâm mộ.

VFF thưởng nóng 2 tỉ đồng cho U.23 Việt Nam sau thành công tại giải châu Á

Ngay sau trận tranh hạng ba giữa U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc, thay mặt Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp chúc mừng đội tuyển U.23 Việt Nam về thành tích xuất sắc giành HCĐ tại giải U.23 châu Á 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần, nỗ lực và thành tích của các cầu thủ, đồng thời thông báo quyết định thưởng nóng 2 tỉ đồng để động viên thành tích này. Trong suốt hành trình tại VCK U.23 châu Á 2026, đội tuyển U.23 Việt Nam liên tiếp nhận được những khoản động viên đáng kể. Tính đến trước trận tranh hạng ba, VFF đã thưởng tổng cộng 3,1 tỉ đồng (trong đó có 1,9 tỉ đồng cho 3 trận vòng bảng và 1,2 tỉ đồng cho trận tứ kết). Như vậy, VFF thưởng tổng công 5,1 tỉ đồng.

Chiến thắng nghẹt thở trước U.23 Hàn Quốc không chỉ mang về tấm HCĐ đầy cảm xúc, mà còn khẳng định bản lĩnh, tinh thần thi đấu kiên cường và sự trưởng thành vượt bậc của U.23 Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ trở về nước bằng hai chuyến bay riêng biệt:

· Nhóm 1: Hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 19 giờ 45 ngày 24.1 trên chuyến bay QR 984 (từ Doha - Hà Nội).

· Nhóm 2: Hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 55 ngày 25.1.2026 trên chuyến bay QR 982 (từ Doha - Hà Nội).

Đây là lần thứ hai U.23 Việt Nam đạt huy chương tại giải U.23 châu Á, tiếp nối thành công từ năm 2018, một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.