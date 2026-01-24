Lịch chung kết U.23 châu Á hấp dẫn hôm nay: Nhật Bản lại vô địch hay Trung Quốc gây sốc?

Đẳng cấp của U.23 Nhật Bản

Trận chung kết U.23 châu Á 2026 sẽ được diễn ra lúc 22 giờ ngày 24.1 (giờ Việt Nam). Nhìn từ đầu giải, U.23 Nhật Bản rõ ràng đang ở thế "cửa trên" với lối đá khoa học nhưng không kém phần hoa mỹ. Cách họ vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, hay việc đánh bại U.23 Jordan trong loạt sút luân lưu cân não tại tứ kết, đã cho thấy một tâm lý thép không dễ bị lung lay.

Đỉnh cao trong lối chơi của đội bóng xứ sở mặt trời mọc được thể hiện rõ nét nhất ở trận bán kết gặp "kình địch" U.23 Hàn Quốc. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, các học trò của HLV Go Oiwa đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội và có bàn thắng vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, khi đối phương dâng cao đội hình trong tâm thế không còn gì để mất, U.23 Nhật Bản lại cho thấy một bộ mặt khác: sự tỉnh táo và kỷ luật sắt đá. Họ không cuốn theo lối đá của đối thủ mà bình tĩnh tổ chức phòng ngự, hóa giải mọi nỗ lực của Hàn Quốc một cách đầy chủ động. Bản lĩnh của một đội bóng lớn chính là khả năng biết cách áp đặt khi cần và biết cách bảo vệ thành quả khi bị dồn ép.

U.23 Nhật Bản đứng trước cơ hội vô địch U.23 châu Á 2 lần liên tiếp ẢNH: AFC

Công cường gặp thủ mạnh

Ở phía bên kia chiến tuyến, U.23 Trung Quốc tiến vào chung kết với một phong thái hoàn toàn khác. Sau khi gây bất ngờ bằng lối đá tấn công chủ động để vượt qua U.23 Việt Nam ở bán kết, giới chuyên môn dự báo đội bóng này sẽ sớm quay trở lại với "bản ngã" thực dụng khi đối đầu Nhật Bản.

Nhiều khả năng, HLV Antonio Puche sẽ tái lập hệ thống phòng ngự 2 lớp dày đặc, "vũ khí" đã giúp họ đi đến cuối hành trình. Trước một Nhật Bản mạnh về phối hợp nhỏ, Trung Quốc chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, bịt kín các khoảng trống và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự làm nên chuyện, các mảng miếng phản công của U.23 Trung Quốc cần phải được mài sắc hơn nữa. Những đường bóng dài hay các tình huống cố định sẽ là vũ khí duy nhất để họ có thể trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Liu Haofen và các đồng đội nhiều khả năng trở về với lối đá phòng ngự sở trường ở trận chung kết ẢNH: TED TRẦN

Trên lý thuyết, mọi thông số đều đang nghiêng về phía U.23 Nhật Bản. Từ chất lượng đội hình, lối chơi cho đến lịch sử đối đầu, "Samurai xanh" đều vượt trội. Thế nhưng, trong một trận chung kết mang tính chất lịch sử, mọi kịch bản điên rồ nhất đều có thể xảy ra.

U.23 Nhật Bản tuyệt đối không được phép chủ quan. Bài học từ những cú sốc trong bóng đá trẻ vẫn còn đó. U.23 Trung Quốc đang có tâm lý cực kỳ thoải mái khi đã vượt xa kỳ vọng ban đầu, và một khi đội bóng này chơi với 200% khả năng, họ hoàn toàn có thể tạo nên cơn địa chấn. U.23 Nhật Bản cần giữ đôi chân trên mặt đất, duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút (hoặc hơn thế) nếu không muốn nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch.