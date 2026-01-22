HLV Malaysia hứng bão chỉ trích vì ‘dám’ tuyên bố sẽ không bị AFC xử thua đội tuyển Việt Nam

HLV đội tuyển Malaysia quá lạc quan

Theo kênh Astro Arena, HLV trưởng đội tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski vẫn thể hiện sự lạc quan mạnh mẽ, bất chấp thực tế u ám đang bao trùm đội tuyển Malaysia. Trong bối cảnh 7 cầu thủ bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng vì liên quan đến việc làm giả giấy tờ, nhà cầm quân người Úc vẫn kêu gọi người hâm mộ “đừng từ bỏ giấc mơ” góp mặt tại Asian Cup 2027 trên đất Ả Rập Xê Út.

“Chúng tôi sẽ đến Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ với một chiến thắng và trở thành đội đứng đầu bảng đấu sau 90 phút. Đó là mục tiêu chính của chúng tôi”, ông Peter Cklamovski khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Zulhelmi Zainal Azam tối 22.1.

HLV 47 tuổi nhấn mạnh: “Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu đội tuyển Malaysia bị xử thua và trừ điểm. Điều đó là không công bằng, vì FIFA và AFC từng xác nhận các cầu thủ nói trên đủ điều kiện thi đấu, còn Chính phủ Malaysia đã công nhận quốc tịch của họ. Nếu họ không đủ điều kiện thi đấu, chính tôi sẽ là người đầu tiên loại họ ra khỏi danh sách thi đấu”.

HLV Peter Cklamovski (bìa trái) vẫn lạc quan dù bóng đá Malaysia gần như không còn cửa thắng ở CAS ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, chính những tuyên bố này lại khiến dư luận Malaysia phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Peter Cklamovski đang cố gắng “đánh bóng tinh thần” trong bối cảnh không phù hợp, thậm chí bị xem là né tránh thực tế nghiêm trọng của vụ việc. Thực tế, không chỉ FIFA mà cả Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) cũng đã xác nhận có hành vi làm giả tài liệu và xác định được hai cá nhân liên quan. Ủy ban Liêm chính Cơ quan Thực thi Pháp luật (EAIC) cũng đã mở cuộc điều tra với sự tham gia của nhiều cơ quan nhà nước, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc vượt xa phạm vi bóng đá thuần túy.

Chuyên gia Piang Shankly thẳng thắn chỉ trích: “Ngoài FIFA và các cơ quan độc lập, PDRM đã xác nhận giấy tờ của bảy cầu thủ bị làm giả. Thế nhưng vẫn có những người phủ nhận hành vi gian lận này và kêu gọi chúng ta tiếp tục mơ về Asian Cup 2027. Điều đó không chỉ thiếu thực tế mà còn gây tổn hại thêm cho uy tín bóng đá Malaysia”.

“Trong con mắt của nhiều người hâm mộ, những phát biểu đầy tự tin của HLV Peter Cklamovski không còn là biểu hiện của tinh thần chiến đấu, mà giống như một sự tách rời khỏi thực tế, khi đội tuyển đang đứng trước nguy cơ bị trừng phạt nặng nề, còn hình ảnh quốc gia thì bị tổn thương nghiêm trọng trên trường quốc tế. Hiện người hâm mộ lo ngại rằng bóng đá Malaysia không chỉ đối mặt khủng hoảng trước mắt, mà còn có nguy cơ lún sâu hơn nếu thiếu một cuộc cải cách thực sự, minh bạch và dứt khoát”, trang Scoop đánh giá

FAM và mối quan hệ căng thẳng với AFC: Khủng hoảng quản trị hay “chống đối” trong thế bị động?

Nếu HLV trưởng đội tuyển Malaysia là tâm điểm chỉ trích trên phương diện chuyên môn và phát ngôn, thì Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) lại bị đặt dấu hỏi lớn về cách điều hành và thái độ trước khủng hoảng. Những tin đồn về khả năng Ban chấp hành FAM đồng loạt từ chức đã khiến dư luận Malaysia xôn xao, kéo theo đồn đoán rằng AFC hoặc FIFA có thể phải can thiệp thông qua một ủy ban bình thường hóa.

Tuy nhiên, tối 22.1, Quyền chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi nhanh chóng bác bỏ khả năng này, khẳng định rằng Ủy ban bình thường hóa chỉ được thành lập khi một liên đoàn bị đình chỉ hoạt động. “Ngay cả khi có sự từ chức, chúng tôi chỉ cần liên hệ với AFC để xin hỗ trợ và tư vấn”, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi tuyên bố.

Ngay lập tức, phát ngôn này lại bị một bộ phận dư luận Malaysia xem là quá cứng rắn, thậm chí mang màu sắc “chống đối”, trong bối cảnh FAM đang rất cần sự hậu thuẫn từ AFC để vượt qua khủng hoảng.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước nguy cơ bị đình chỉ ẢNH: NGỌC LINH

Trái ngược với sự dè dặt từ phía FAM, trước đó, Tổng thư ký AFC Seri Windsor Paul John nhiều lần nhấn mạnh rằng AFC sẵn sàng hỗ trợ Malaysia nếu được yêu cầu. Theo báo Bharian, AFC coi việc cải cách quản trị là con đường cần thiết để tránh nguy cơ bị FIFA đình chỉ – kịch bản có thể khiến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia tê liệt. Ông Seri Windsor Paul John cho biết AFC từng hỗ trợ nhiều liên đoàn gặp khủng hoảng như Iraq, Syria, Pakistan hay Ấn Độ, thông qua việc cử chuyên gia, đánh giá quản trị và tổ chức lại hệ thống điều hành.

“Quyết định nằm trong tay FAM, liệu họ có muốn chủ động cải cách với sự hỗ trợ của AFC hay chờ đợi một quyết định cứng rắn từ FIFA”, ông Windsor nhấn mạnh. Dù vậy, việc FAM vẫn chưa có động thái rõ ràng đã khiến niềm tin của người hâm mộ tiếp tục bị xói mòn.

Cuộc khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ kết luận của FIFA hồi tháng 9 năm ngoái, khi FAM bị xác định đã vi phạm nghiêm trọng Điều 22 Bộ luật kỷ luật do nộp tài liệu bị cho là giả mạo nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu của bảy cầu thủ trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và 2-0 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 (tháng 6.2025). Hệ quả là FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỉ đồng), các cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng, còn hình ảnh bóng đá Malaysia bị tổn hại nặng nề. Đơn kháng cáo của FAM đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, và hiện họ chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).