Lộ diện kênh phát trực tiếp trận Việt Nam tái đấu Malaysia: Xuân Son sát cánh dàn sao U.23?

Theo kế hoạch đã được công bố, bản quyền phát sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam được phân chia giữa Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và nền tảng FPT Play.

Cụ thể, 3 trận đấu sân khách của đội tuyển Việt Nam sẽ do VTV nắm bản quyền phát sóng. Gần nhất là trận đội tuyển Malaysia gặp đội tuyển Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 10.6.2025. Sau đó là các trận đội tuyển Nepal gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 14.10.2025 và đội tuyển Lào gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 18.11.2025. Các trận đấu này được phát sóng trên các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTVgo, sau khi VTV hoàn tất đàm phán và chính thức thông báo vào ngày 4.6.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong năm 2026 với những sự bổ sung nhân sự chất lượng ẢNH: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, FPT Play sẽ đảm nhận phát sóng các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam, gồm các trận: đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Lào vào ngày 25.3.2025, đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Nepal vào ngày 9.10.2025 và đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 31.3.2026.

Xuân Son và Đoàn Văn Hậu sẵn sàng trở lại, tăng chiều sâu đội hình đội tuyển Việt Nam

Ở khía cạnh lực lượng, tiền đạo Xuân Son đã hồi phục chấn thương và nếu không có gì bất ngờ, gần như chắc chắn sẽ ra sân trong trận tái đấu đội tuyển Malaysia. Sự trở lại của Xuân Son được xem là yếu tố mang lại sự an tâm lớn cho hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, tại AFF Cup 2024, phong độ bùng nổ của tiền đạo này đã góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch.

Xuân Son đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận đấu với Malaysia ẢNH: Minh Tú

Bên cạnh đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đội tuyển quốc gia. Kể từ tháng 12.2025, cầu thủ này đã thi đấu trở lại trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Với kinh nghiệm và khả năng lên công về thủ, Đoàn Văn Hậu được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đỗ Hoàng Hên và nhóm U.23 giàu triển vọng chờ cơ hội

Một gương mặt mới có khả năng được gọi lên đội tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên. Sau khi trở thành công dân Việt Nam vào cuối tháng 10, cầu thủ này bày tỏ sự háo hức trong việc khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở đợt tập trung trước dịp FIFA Days tháng 11, Đỗ Hoàng Hên không có tên do chưa nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cầu thủ này chỉ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam từ đầu năm 2026.

Đình Bắc nhiều khả năng sẽ có suất lên đội tuyển Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Ngoài ra, các cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam vừa thi đấu ấn tượng tại SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026 cũng có thể được trao cơ hội. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Khuất Văn Khang, Phạm Lý Đức hay thủ thành Trung Kiên đều đã từng được gọi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam và được xem là những phương án kế cận giàu tiềm năng.



