Vụ nhập tịch lậu Malaysia: Cảnh sát xác định nghi phạm, đối diện án tù 10 năm

Theo Bernama và kênh Astro Arena tối 21.1, PDRM đã tiếp nhận 45 báo cáo chính thức, trong đó có một báo cáo do chính FAM đệ trình. Đáng chú ý, 43 nhân chứng gồm đại diện FAM, Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) và người dân đã được lấy lời khai nhằm hoàn tất hồ sơ điều tra.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman (CCID), Datuk Rusdi Mohd Isa, khẳng định trọng tâm điều tra không nằm ở vấn đề nhập tịch, bởi kết quả ban đầu cho thấy quy trình nhập tịch các cầu thủ được thực hiện đúng thủ tục và tuân thủ luật pháp hiện hành. Thay vào đó, cảnh sát đang tập trung làm rõ các hành vi gian lận, làm giả giấy tờ trong quá trình đăng ký cầu thủ với Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) – yếu tố có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm trọng.

Những người liên quan đến vụ nhập tịch không đúng thủ tục của Malaysia đang dần được hé lộ ẢNH: NGỌC LINH

Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 của Bộ luật Hình sự Malaysia, với khung hình phạt nặng, bao gồm án tù lên đến 10 năm, kèm theo hình phạt về tài chính nếu các nghi phạm bị kết tội. PDRM nhấn mạnh đây không còn là vấn đề nội bộ của bóng đá, mà là một vụ án hình sự thực thụ, đồng thời kêu gọi công chúng không đưa ra suy đoán làm ảnh hưởng đến tiến trình điều tra.

Astro Arena đánh giá: “Với việc hai nghi phạm đã được xác định, cùng nguy cơ án tù lên đến 10 năm theo luật hình sự, bóng đá Malaysia đang đứng trước một bước ngoặt nghiêm trọng. Đồng thời, những kết luận cuối cùng từ PDRM, cũng như phản ứng từ FIFA và AFC, được dự báo sẽ quyết định không chỉ số phận của FAM, mà còn định hình lại toàn bộ cấu trúc quản trị bóng đá quốc gia này trong thời gian tới”.

Bóng đá Malaysia "sống trong sợ hãi"

Trong bối cảnh đó, nội bộ FAM tiếp tục rung chuyển. Chuyên gia bóng đá Piang Shankly cho rằng kế hoạch từ chức tập thể của Ban Chấp hành FAM không phải là hành động tự nguyện vì trách nhiệm, mà chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình dối trá đã bị phơi bày.

Theo tiết lộ từ báo New Straits Times (NST), việc các thành viên Ban Chấp hành dự kiến rời ghế ngay trong tuần tới nhằm mở đường cho một Ủy ban lâm thời và Đại hội bầu cử bất thường. Tuy nhiên, chuyên gia Piang Shankly nhấn mạnh: “FAM đã biết rất rõ mọi chuyện từ trước. Họ biết chính xác điều gì đã xảy ra, biết hồ sơ có vấn đề, nhưng vẫn lựa chọn đưa vụ việc ra CAS và kéo dài thời gian”.

Các quan chức FAM dự kiến sẽ từ chức trong tuần tới ẢNH: NGỌC LINH

Chuyên gia này nhận định, việc từ chức chỉ là động thái nhằm giảm thiểu thiệt hại, trong bối cảnh FAM dự đoán khả năng thua kiện tại CAS và nguy cơ FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) can thiệp trực tiếp bằng biện pháp mạnh. Nếu bị tiếp quản, toàn bộ ban lãnh đạo đương nhiệm có thể mất quyền tranh cử vĩnh viễn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

“Từ chức lúc này không phải là sự hy sinh vì bóng đá Malaysia, mà là cách duy nhất để họ giữ lại cơ hội cho chính mình. Nếu thực sự đặt lợi ích bóng đá quốc gia lên hàng đầu, họ đã không để vụ việc leo thang đến mức bị điều tra hình sự”, Piang Shankly thẳng thắn.