Nóng: Ban Chấp hành FAM đồng ý từ chức đồng loạt để tránh bị FIFA tiếp quản, bóng đá Malaysia rối ren

FAM muốn tự cải tổ, tránh bị FIFA kiểm soát sẽ mất mọi quyền lực

"Các nguồn tin thân cận với cơ quan quản lý bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, động thái này là một nỗ lực có tính toán nhằm ngăn chặn việc bị một ủy ban bình thường hóa do FIFA bổ nhiệm tiếp quản hoàn toàn", New Straits Times cho biết ngày 21.1.

Nếu FAM bị FIFA cấm vận, đội tuyển Malaysia không chỉ bị loại khỏi Asian Cup 2027 mà còn bị cấm dự AFF Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

"Bằng việc tự nguyện từ chức, ban lãnh đạo hiện tại nhằm mục đích khởi động một quá trình "thanh lọc" nội bộ, cho phép một ủy ban lâm thời giám sát một đại hội bầu cử bất thường mới. Mục tiêu là để cho FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thấy rằng, FAM vẫn có khả năng tự điều chỉnh và quản lý các hoạt động của mình", một nguồn tin cho biết thêm và được New Straits Times dẫn lại phát biểu.

Cũng theo New Straits Times: "Nếu Ban Chấp hành FAM hiện nay vẫn cố chấp tại vị và bị đình chỉ, FAM sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát. Bằng việc từ chức ngay bây giờ, họ đang thực chất nhấn nút khởi động lại theo điều kiện của riêng mình. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp diễn ra cách đây hai tuần, nơi 13 thành viên ban chấp hành đã cân nhắc những rủi ro của việc bị cô lập với bóng đá quốc tế".

Điều này cũng được quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi xác nhận, ban chấp hành của cơ quan này đã họp và xem xét các lựa chọn, xem cách nào là tốt nhất cho bóng đá Malaysia hiện nay, bao gồm cả việc từ chức đồng loạt nếu tránh được việc bị FIFA kiểm soát và lập ủy ban bất thường tiếp quản toàn bộ cơ quan này.

"Bất kể quyết định của CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) là gì, đối với tôi nó sẽ không có tác động gì. Hiện tại, chúng tôi quan tâm hơn đến tuyên bố của ông Windsor Paul John (Tổng thư ký AFC về việc FAM sẽ bị FIFA cấm vận và tiếp quản) và đó là điều chúng tôi cần tập trung vào", ông Yusoff Mahadi bày tỏ vào ngày 16.1 cũng trên New Straits Times.

Quyền Chủ tịch FAM cũng nhấn mạnh: "Bởi vì bất kể quyết định của CAS là gì, FIFA vẫn có quyền đình chỉ chúng tôi hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên đánh giá riêng của họ. Ngay cả bây giờ, không cần nghĩ đến CAS, điều chúng tôi cần đảm bảo là FAM không bị đình chỉ".

"Mặc dù ban đầu một nhóm nhỏ (trong Ban Chấp hành FAM) phản đối đề xuất này (từ chức tập thể), nhưng cuối cùng sự đồng thuận đã chuyển sang hướng "hy sinh tập thể" để bảo vệ tương lai của các giải đấu quốc nội và đội tuyển Malaysia nói riêng, cũng như bóng đá Malaysia nói chung.

Một cuộc họp báo để công bố sự chuyển giao dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28.1 tới. Bao gồm toàn bộ Ban Chấp hành FAM hiện nay từ chức, và sẽ lập ra một ủy ban mới để giám sát, cũng như tiến hành một đại hội bầu cử bất thường mới. Qua đó, FAM sẽ bầu ra Ban chấp hành mới cũng như chủ tịch mới cho nhiệm kỳ còn lại từ năm 2025 đến 2029", New Straits Times nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 8.2025, Chủ tịch FAM nhiệm kỳ 2025 - 2029 ông Joehari Ayub đột ngột từ chức với lý do cá nhân, nhưng ai cũng biết đó là vì vụ bê bối nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại bắt đầu bị FIFA phanh phui và tiến hành xử phạt sau đó. Ông Yusoff Mahadi trở thành Chủ tịch tạm quyền FAM kể từ đó, và phải gánh toàn bộ sự việc bê bối nhập tịch của bóng đá nước này.

Cũng theo New Straits Times: "Trước đó, AFC đã đề xuất rằng Ban Chấp hành FAM nên từ chức để tránh bị đình chỉ, nếu không thì liên đoàn sẽ bị FIFA và AFC tạm thời quản lý. Đây chính là lựa chọn mà FAM đang thực hiện, vì những cảnh báo từ AFC là hoàn toàn có thật".

FAM tự cứu mình, phải chấp nhận việc đội tuyển bị xử thua và không dự Asian Cup 2027

Theo mốc thời gian của vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, tháng 11.2025 Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch - Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - những người bị phát hiện vi phạm Điều 22 của quy tắc kỷ luật, liên quan đến việc làm giả và sai lệch giấy tờ.

Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

Trước đó, Ủy ban kỷ luật của FIFA đã yêu cầu FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,4 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ trong số 7 người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65,5 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

FIFA cũng tước bỏ kết quả của đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu quốc tế năm 2025, trao chiến thắng với tỷ số 3-0 cho các đối thủ của họ, gồm đội tuyển Cape Verde, Singapore và Palestine. Ngoài ra, FAM còn bị yêu cầu phải nộp thêm 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 332 triệu đồng) tiền phạt.

"Rắc rối lớn hơn có thể đang chờ đợi đội tuyển Malaysia, khi AFC dự kiến sẽ trừ điểm họ trong 2 trận ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027, trong khi FAM đang chờ kết quả kháng cáo lên CAS về các lệnh trừng phạt của FIFA đối với liên đoàn và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu".

Đội tuyển Malaysia cũng đã được xác định đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong trận thắng tỷ số 2-0 trước đội Nepal vào ngày 25.3.2025 và trận thắng tỷ số 4-0 trước đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6.2025. Các trận này đều sẽ được AFC xử thua đội tuyển Malaysia cùng tỷ số 0-3, sau khi có phán quyết cuối cùng từ CAS trong thời gian tới", theo New Straits Times.