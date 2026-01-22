Lịch thi đấu mới nhất, kênh phát U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc: Cuộc chiến cuối cùng

Trận tranh hạng 3 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 22 giờ ngày 23.1 theo giờ Việt Nam trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia. Quý vị khán giả có thể theo dõi trực tiếp trận đấu với các luồng bình luận trung lập và tương tác trên TV360.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc còn phát trực tiếp trên VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể thao. Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp trên thanhnien.vn.



Lịch thi đấu trận tranh hạng ba giữa U.23 Việt Nam - U.23 Hàn Quốc

U.23 Việt Nam nhanh chóng trở lại tập luyện sau bán kết

Chiều 21.1, theo ghi nhận của phóng viên TV360, chưa đầy nửa ngày sau thất bại trước đội tuyển U.23 Trung Quốc ở bán kết, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở lại sân tập. Nỗi buồn và sự tiếc nuối vẫn còn hiện rõ trên gương mặt nhiều cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội, nhưng toàn đội nhanh chóng gác lại cảm xúc để hướng tới mục tiêu tiếp theo.

Buổi tập diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, thể hiện tinh thần không bỏ cuộc và quyết tâm khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực. Dù phải đối mặt với tổn thất lớn về lực lượng khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng và phải về nước phẫu thuật, trong khi Phạm Lý Đức không thể ra sân, đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung cao độ cho trận tranh hạng ba.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Ban huấn luyện chủ động điều chỉnh giáo án, giảm tải cho các cầu thủ vừa thi đấu với cường độ cao, đồng thời thử nghiệm những phương án thay thế nhằm đảm bảo sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự. Trên sân tập, các hậu vệ còn lại thể hiện tinh thần tập luyện nghiêm túc, tập trung hoàn thiện khâu tổ chức lối chơi, gia cố khả năng phòng ngự và chuẩn bị phương án đối phó với đối thủ mạnh như đội tuyển U.23 Hàn Quốc.

Bên cạnh các bài tập chiến thuật, ban huấn luyện cũng chú trọng động viên tinh thần, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, hướng sự tập trung vào mục tiêu chung. Trận tranh hạng ba không chỉ là cơ hội để đội tuyển U.23 Việt Nam khẳng định bản lĩnh sau thất bại ở bán kết, mà còn là dịp để toàn đội chứng minh tinh thần chiến đấu đến cùng tại VCK U.23 châu Á 2026.