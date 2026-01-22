Báo Hàn Quốc phân tích cực sâu tình thế đội nhà và U.23 Việt Nam, dự báo chiến thắng thuộc về…

U.23 Hàn Quốc đang ở thế không còn gì để mất

Trước trận tranh hạng ba tại VCK U.23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc dành nhiều sự quan tâm tới cuộc đối đầu giữa U.23 Hàn Quốc và U.23 Việt Nam, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò của HLV Kim Sang-sik - người đang dẫn dắt U.23 Việt Nam.

Theo hãng tin News1, U.23 Hàn Quốc bước vào trận đấu này trong bối cảnh chịu nhiều sức ép sau thất bại 0-1 trước U.23 Nhật Bản ở bán kết. Đội bóng do HLV Lee Min-sung dẫn dắt bị đánh giá thi đấu thiếu thuyết phục xuyên suốt giải và cần một chiến thắng để giữ lại phần nào niềm tự hào.

HLV Kim Sang-sik từng có thời gian dẫn dắt CLB ở Hàn Quốc ẢNH: AFC

Bài viết cho rằng, một trong những yếu tố khiến U.23 Hàn Quốc gặp nhiều áp lực chính là sự hiện diện của HLV Kim Sang-sik bên phía U.23 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng dẫn dắt Jeonbuk Hyundai từ năm 2021 đến 2023 và được đánh giá là người “hiểu rõ bóng đá Hàn Quốc hơn bất kỳ ai”.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sở hữu lối chơi gắn kết, kỷ luật và giàu tính tổ chức. Trong năm 2025, đội tuyển U.23 Việt Nam đã giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và đăng quang tại SEA Games, trước khi tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với chuỗi 4 trận toàn thắng trước vòng bán kết.

News1 cũng nhắc lại việc U.23 Hàn Quốc từng thất bại trước U.23 Indonesia do HLV Shin Tae-yong dẫn dắt tại tứ kết cách đây 2 năm, qua đó cho rằng việc tiếp tục phải đối đầu một HLV người Hàn Quốc khác khiến tâm lý đội bóng xứ kim chi trở nên nặng nề hơn.

Bài toán cho hàng phòng ngự của HLV Kim Sang-sik

Tuy vậy, báo Hàn Quốc cũng chỉ ra những khó khăn về lực lượng của đội tuyển U.23 Việt Nam. Hai trụ cột phòng ngự là Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức không thể ra sân ở trận gặp U.23 Hàn Quốc do gặp vấn đề chấn thương và án thẻ đỏ ở bán kết gặp U.23 Trung Quốc. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh phòng ngự của U.23 Việt Nam.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Ở chiều ngược lại, truyền thông Hàn Quốc cho rằng đội tuyển U.23 Hàn Quốc cần cải thiện đáng kể sự sắc bén trong tấn công nếu muốn khai thác điểm yếu nơi hàng thủ của đối thủ. HLV Lee Min-sung được trích dẫn chia sẻ: “Chúng tôi cần hoàn thiện cả tấn công lẫn phòng ngự. Ở trận đấu tới, đội sẽ chuẩn bị với sự cân bằng, không nghiêng về một phía nào”.

Trận tranh hạng ba giữa U.23 Hàn Quốc U.23 Việt Nam diễn ra lúc 22 giờ ngày 23.1 (theo giờ Việt Nam) trên sân King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia.