Báo Indonesia ngợi ca thầy Kim và U.23 Việt Nam, lo lắng HLV Herdman sẽ chịu vô vàn áp lực

U.23 Việt Nam đang gây áp lực cho tân HLV đội tuyển Indonesia, John Herdman

CNN Indonesia đã đánh giá như vậy, khi HLV John Herdman đang dẫn dắt đội tuyển Indonesia và đội U.23, tương tự như HLV Kim Sang-sik ở đội U.23 Việt Nam và đội tuyển.

U.23 Việt Nam đã có một giải đấu U.23 châu Á rất thành công, và là một đội tuyển mạnh đang trên đường hoàn thiện, theo CNN Indonesia Ảnh: Ted Trần

"Cho đến nay, bất kể U.23 Việt Nam đã để thua trận bán kết trước U.23 Trung Quốc (ngày 20.1) và chuẩn bị tranh trận hạng ba với U.23 Hàn Quốc (diễn ra lúc 22 giờ ngày 23.1). Nhưng đây vẫn là giải đấu rất thành công của thầy trò ông Kim Sang-sik.

Việc U.23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vào bán kết U.23 châu Á đã sánh ngang bằng với thành tích dưới thời HLV Shin Tae-yong khi dẫn dắt U.23 Indonesia tại giải U.23 châu Á 2024 (cũng vào bán kết)", theo CNN Indonesia.

"Tuy nhiên, thành tích của ông Kim Sang-sik với các đội tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong với các đội tuyển Indonesia vẫn chưa thể sánh bằng thành tích của ông Park Hang-seo, người đã đưa đội U.23 Việt Nam vào đến chung kết tại giải U.23 châu Á 2018.

Khi đó, U.23 Việt Nam chỉ để thua U.23 Uzbekistan sở hữu lực lượng cầu thủ rất giỏi với tỷ số 1-2 sau hiệp phụ. Đó cũng là thành tích tốt nhất của một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á tại đấu trường châu lục cho đến nay", CNN Indonesia đánh giá.

Vòng chung kết U.23 châu Á năm nay không tranh suất dự Olympic. Vì vậy, sự thể hiện của U.23 Việt Nam cho đến nay là rất đáng được ghi nhận. Họ tiếp tục là đội bóng giàu thành tích bậc nhất của khu vực Đông Nam Á ở đấu trường này, gồm 1 lần á quân, trong 3 giải đấu gần đây nhất đều vào tứ kết và năm nay tiến vào bán kết lần thứ 2 trong lịch sử. Điều này cho thấy, bóng đá Việt Nam đang có sự chuẩn bị rất tốt để hướng đến những mục tiêu lớn trong tương lai.

Năm nay, sau giải U.23 châu Á ở Ả Rập Xê Út, chỉ còn đấu trường ASIAD ở Nhật Bản cho các đội U.23 tham dự, đây là sự kiện Indonesia, Việt Nam và Thái Lan thường góp mặt. Để chuẩn bị cho U.23 châu Á 2028, giải đấu sẽ tranh 3 suất tham dự Olympic 2028, U.23 Việt Nam sẽ dự giải đấu này với đa số cầu thủ trong lứa U.21. Ở thành phần hiện nay, U.23 Việt Nam vẫn có nhiều cầu thủ trong lứa U.21 sẽ góp mặt.

U.23 Việt Nam đang là vườn ươm cho nhiều hạt giống tương lai như Lê Phát, Công Phương Ảnh: Ted Trần

"Câu hỏi đặt ra là: liệu John Herdman có thể sánh ngang hoặc vượt qua thành tích của ông Kim Sang-sik và Shin Tae-yong tại U.23 châu Á trong tương lai hay không?", CNN Indonesia phân tích và đặt câu hỏi cho tân HLV đội tuyển và đội U.23 Indonesia.

HLV Kim Sang-sik đã nâng tiêu chuẩn của cầu thủ Việt Nam

"Nhìn lại hành trình trước đây của HLV Kim Sang-sik với đội tuyển và đội U.23 Việt Nam, ông ấy đã bắt đầu bằng chức vô địch AFF Cup 2024, sau đó là chức vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và hiện là bán kết U.23 châu Á.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV các đội tuyển Việt Nam (ngày 3.5.2024), ông Kim Sang-sik đã tiến hành một quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng. Ông đã tham gia các giải đấu từ cả cấp cơ sở để tìm kiếm những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã tuyển chọn và từng bước nâng tiêu chuẩn của các cầu thủ Việt Nam từ U.23 đến đội tuyển Ảnh: Ngọc Linh

Ông Kim Sang-sik đóng vai trò là một HLV, chứ không chỉ là một người quản lý. Ông đã rèn luyện kỹ thuật và thể lực của các cầu thủ Việt Nam để đáp ứng tiêu chuẩn như mong muốn của mình. Ông Kim không chỉ phát triển chiến thuật.

Những gì chúng ta thấy U.23 Việt Nam đã thể hiện ở U.23 châu Á, khẳng định cho tiêu chuẩn của các cầu thủ Việt Nam hiện nay đã tăng lên rõ rệt cả về thể lực, chiến thuật và những mảng miếng ở các tình huống cố định.

Đó là một đội bóng mạnh và đang dần hoàn thiện. Hình ảnh các cầu thủ U.23 UAE (ở trận tứ kết), vốn rất mạnh về thể chất, nhưng bước sang hiệp phụ đã phải "thở không ra hơi" trước lối chơi nhanh của U.23 Việt Nam đã chứng minh tất cả.

Sự thành công của U.23 Việt Nam, với những tiêu chuẩn đã thể hiện, rõ ràng nó gây một áp lực rất lớn lên HLV John Herdman, khi nhà cầm quân này từ bây giờ phải bắt buộc đào tạo các cầu thủ trẻ Indonesia có một năng lực đủ sức để cạnh tranh với đối thủ cùng khu vực. Cần nhớ, bóng đá trẻ Indonesia đã sa sút suốt năm qua, và không thể cạnh tranh với U.23 Việt Nam của ông Kim Sang-sik ở trên mọi đấu trường", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo bình luận viên, nhà báo Rhysh Roshan Rai, cựu cầu thủ của Singapore: "Phải có một cái nhìn rộng hơn về bóng đá Việt Nam, không thể đánh giá chỉ qua trận bán kết U.23 châu Á vừa rồi.

Đối với bóng đá Việt Nam, họ luôn và đang sản sinh ra những cầu thủ của riêng mình và ở trình độ cực kỳ tốt. V-League là một giải đấu rất tốt và mạnh mẽ để các tài năng này thử lửa, qua đó mang lại những triển vọng cực kỳ tích cực trong tương lai.

Với U.23 Trung Quốc, liệu đây có thể là trở lại của bóng đá nước này? Chưa rõ, nhưng họ đã có một số cầu thủ tài năng đang nổi lên".