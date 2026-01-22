Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ đăng video Văn Khang, Trung Kiên rơi nước mắt: ‘Họ để lại trái tim mình trên sân’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
22/01/2026 09:35 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đăng tải video giàu cảm xúc về đội tuyển U.23 Việt Nam sau trận thua bán kết U.23 châu Á 2026, tôn vinh tinh thần chiến đấu và những giọt nước mắt của các cầu thủ sau trận bán kết.

AFC: "Chiến dịch U.23 châu Á đáng nhớ"

Sáng 22.1, AFC đăng tải một video giàu cảm xúc về hành trình của đội tuyển U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tiêu đề: “Họ đã cống hiến tất cả. Họ để lại trái tim mình trên sân. Một chiến dịch U.23 châu Á đáng nhớ của những người hùng Việt Nam”.

Video ghi lại những khoảnh khắc đầy xúc động của các cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam sau trận thua đội tuyển U.23 Trung Quốc ở bán kết. Nhiều cầu thủ rơi nước mắt, bật khóc ngay trên sân. Đặc biệt, đội trưởng Khuất Văn Khang và thủ thành Trung Kiên là hai gương mặt lộ rõ sự trầm lặng, buồn bã nhất sau khi trận đấu khép lại.

AFC bất ngờ đăng video Văn Khang, Trung Kiên rơi nước mắt: ‘Họ để lại trái tim mình trên sân’- Ảnh 1.

Đội trưởng Khuất Văn Khang buồn bã trong video AFC đăng tải

AFC bất ngờ đăng video Văn Khang, Trung Kiên rơi nước mắt: ‘Họ để lại trái tim mình trên sân’- Ảnh 2.

Xuân Bắc rơi nước mắt

U.23 Việt Nam cần nhanh chóng vực lại tinh thần

Trả lời phỏng vấn AFC, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự tiếc nuối. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ: “Chúng tôi thất vọng với kết quả, đặc biệt là khi không thể giành chiến thắng, nhưng tôi muốn cảm ơn các cầu thủ vì những nỗ lực của họ, ngay cả khi chúng tôi phải chơi với 10 người”.

HLV Kim Sang-sik cũng gửi lời tri ân tới người hâm mộ: “Tôi cũng rất biết ơn các CĐV đã tới cổ vũ cho chúng tôi”.

AFC bất ngờ đăng video Văn Khang, Trung Kiên rơi nước mắt: ‘Họ để lại trái tim mình trên sân’- Ảnh 3.

Đôi mắt đỏ hoe của Trung Kiên sau trận bán kết

Theo AFC, U.23 Việt Nam chịu áp lực lớn hơn sau khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh buộc phải rời sân vì chấn thương. Dù tỷ số vẫn là 0-0 sau hiệp 1, HLV Kim Sang-sik tung Nguyễn Đình Bắc vào sân sau giờ nghỉ, song sự điều chỉnh này không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Nói về bước ngoặt của trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Kế hoạch của chúng tôi bị phá vỡ vì chấn thương, điều buộc chúng tôi phải thực hiện một sự thay đổi quan trọng. Điều đó ảnh hưởng đến cấu trúc đội hình và khiến việc triển khai lối chơi trong hiệp 2 trở nên khó khăn”.

Hiểu Minh chấn thương, Lý Đức ‘treo giò’: U.23 Việt Nam gặp khó trước trận với U.23 Hàn Quốc

Ông nói thêm: “Những gì diễn ra không đúng với sự chuẩn bị ban đầu, đặc biệt là sau khi chúng tôi mất một cầu thủ trụ cột. Các thay đổi đã ảnh hưởng tới sự tự tin của cầu thủ, và cuối cùng chúng tôi để thủng lưới rồi thua trận”.

Theo AFC, HLV Kim Sang-sik sẽ phải nhanh chóng vực dậy tinh thần các học trò trước trận tranh hạng 3 gặp U.23 Hàn Quốc, diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 23.1 (theo giờ Việt Nam).

AFC U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc U.23 Hàn Quốc Văn Khang Trung Kiên HLV Kim Sang-sik U.23 châu Á 2026
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
