Tổng thư ký AFC chỉ ra vấn đề nghiêm trọng của FAM, mách nước ‘chiêu độc’ tránh FIFA trừng phạt nặng

FAM càng ngoan cố, FIFA sẽ sớm hành động

Harian Metro dẫn phát biểu của Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), ông Windsor Paul John, giải thích rằng cho đến nay mọi lựa chọn và quyết định hoàn toàn nằm trong tay FAM, liệu họ có rút khỏi Ban Chấp hành hay đối mặt với hành động quyết liệt từ FIFA.

FAM đứng trước ngã ba đường, nếu chọn sai, họ sẽ bị FIFA lập tức can thiệp. Trong khi cảnh sát Malaysia cũng đang dần điều tra ra manh mối những người làm giả hồ sơ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại Ảnh: Ngọc Linh

Theo ông Windsor Paul John, tình hình này có khả năng sẽ là chủ đề thảo luận chính trong Ban Chấp hành của FAM vì bất kỳ quyết định nào được đưa ra cũng sẽ có tác động lớn đến toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia.

"Có lẽ đây là một chủ đề mà Ban Chấp hành FAM sẽ thảo luận vì quyết định nằm trong tay họ, nếu họ muốn mạo hiểm bị FIFA đình chỉ. Sau khi bị đình chỉ, một ủy ban bình thường hóa sẽ được thành lập để có hành động tiếp theo", ông Windsor Paul John nói và được báo Malaysia, Harian Metro trích đăng vào chiều 22.1.

Ông Windsor Paul John cũng cho biết, FAM còn có một lựa chọn khác là hành động sớm, bằng cách thực hiện đánh giá chiến lược để hệ sinh thái bóng đá Malaysia không bị ảnh hưởng nếu việc đình chỉ xảy ra.

AFC: Từ chức tập thể ở FAM là vô nghĩa nếu không đi kèm cải tổ

"Hoặc họ có thể chủ động thực hiện đánh giá chiến lược để hệ sinh thái bóng đá Malaysia không bị gián đoạn nếu FAM bị đình chỉ", theo ông Windsor Paul John.

Tổng thư ký AFC cũng chỉ ra kịch bản để FAM tránh bị FIFA đình chỉ, đó là họ có thể chọn con đường an toàn bằng cách yêu cầu sự giúp đỡ của AFC để thực hiện các cải cách, đặc biệt là về khía cạnh quản trị.

"Vì vậy, để tránh bị đình chỉ hoạt động, FAM có thể đưa ra quyết định chiến lược bằng cách đề nghị sự giúp đỡ từ AFC để tiến hành cải cách, nghĩa là cải thiện quản trị của FAM nếu hiện tại có bất kỳ điểm yếu nào. Nếu được yêu cầu giúp đỡ, chúng tôi thực sự sẵn sàng giúp đỡ vì chúng tôi đã từng làm điều này với các liên đoàn khác", ông Windsor Paul John nhấn mạnh.

Nếu FAM bị FIFA cấm vận, đội tuyển Malaysia không chỉ bị loại khỏi Asian Cup 2027 mà còn bị cấm dự AFF Cup 2026 Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo ông Windsor Paul John xác nhận: "FAM đã đề nghị và AFC đã thông báo với FAM rằng, AFC luôn sẵn sàng hỗ trợ FAM trong việc tiến hành kiểm toán và đánh giá quản trị cần thiết để cải thiện quản trị của FAM. Các cuộc thảo luận thực sự áp dụng cho tất cả các liên đoàn chứ không chỉ riêng FAM. Chúng tôi luôn chủ động liên hệ với bất kỳ liên đoàn nào cần sự hỗ trợ từ AFC".

Ông Windsor Paul John cũng giải thích: "Sự hỗ trợ này chỉ là tạm thời, AFC sẽ cử các chuyên gia tư vấn và nhân viên giàu kinh nghiệm như đã từng làm ở nhiều quốc gia khác. Đây là biện pháp tạm thời và nếu AFC được yêu cầu giúp đỡ, chúng tôi sẽ cử các chuyên gia tư vấn và nhân viên từ AFC, như chúng tôi đã làm với các liên đoàn ở Iraq, Syria, Pakistan, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác".

Điều này phù hợp với xác nhận của quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi cho rằng, FAM hiện nay chỉ đang đề nghị AFC hỗ trợ và đưa ra ý kiến. Ông cũng cho biết, Ban Chấp hành FAM sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng vào giữa tuần sau (ngày 28.1) để hoàn tất các vấn đề hiện nay.

Theo Harian Metro: "Sự lựa chọn con đường nào của FAM sẽ mang tính quyết định cho các vấn đề đang xảy ra ở bóng đá nước này, liên quan vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại với những bằng chứng đã được phanh phui.

Mới nhất, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia (PDRM) đã xác nhận rằng họ đã xác định được hai cá nhân được cho là có liên quan đến việc làm giả giấy tờ 7 cầu thủ gốc ngoại của FAM. Đó là 2 người đại diện từ nước ngoài, phù hợp với những báo cáo chi tiết từ FIFA đã công bố khi bác toàn bộ đơn kháng cáo của FAM hồi tháng 11.2025".

Trước đó, Tổng thư ký AFC, ông Windsor Paul John cũng cảnh báo, việc FAM chọn hướng đi nào và tiến hành cải cách ra sao mới quan trọng. Nếu họ chỉ xem đó là hành động cho có, nghĩa là mang tính đối phó, FIFA, nơi đang quan sát rất chặt chẽ cơ quan này, có thể đưa ra một hành động mang tính bước ngoặt bất cứ lúc nào. Đó là đình chỉ mọi hoạt động của FAM và tiến hành thành lập Ủy ban bình thường hóa do các quan chức FIFA và AFC điều hành và quản lý toàn bộ hoạt động của cơ quan này.