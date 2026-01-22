Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

AFC lên tiếng mạnh mẽ về Ban Chấp hành FAM: Không được từ chức cho có

Giang Lao
Giang Lao
22/01/2026 13:24 GMT+7

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John đã làm rõ lý do việc từ chức hàng loạt của Ban Chấp hành FAM (Malaysia) không phải là chỉ thị của AFC, mà chỉ là đưa ra các lựa chọn cho cơ quan này.

FIFA đang xem xét giải tán FAM

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Timesport ngày 22.1, và được New Straits Times dẫn lại, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John tiết lộ thông tin chấn động và có thể khiến nội bộ FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) sụp đổ ngay lập tức. "Họ đang xem xét có thể là một hành động từ phía FIFA liên quan đến, chẳng hạn như việc đình chỉ, nếu vụ việc hiện nay không diễn biến theo đúng hướng", ông Windsor Paul John nói.

AFC lên tiếng mạnh mẽ về Ban Chấp hành FAM: Không được từ chức cho có- Ảnh 1.

Tình thế căng thẳng khi FAM đối diện khả năng bị FIFA cấm vận ngay thời gian tới đây, nếu vụ việc hiện nay không diễn biến theo đúng hướng

Ảnh: Ngọc Linh

Ông Windsor Paul John cũng giải thích về thông tin có phải là AFC đã đề xuất Ban Chấp hành FAM từ chức tập thể. Qua đó, nhằm giúp bóng đá Malaysia không bị FIFA tiếp quản. 

"Chúng tôi không ép buộc ai cả. Chúng tôi chỉ đưa những điều đó lên bàn. Họ phải tự đưa ra quyết định", ông Windsor Paul John nhấn mạnh.

Ông Windsor Paul John cũng giải thích rõ hơn, AFC chỉ đơn thuần đưa ra các lựa chọn trước cho FAM, chứ không thúc ép hay khuyên bất kỳ sự từ chức hàng loạt nào.

"Trong bất kỳ tổ chức nào, bạn cũng có hai lựa chọn - một là bị ép buộc, hoặc một là bạn tự mình thay đổi. FAM đối mặt với hai con đường - hoặc tự mình tiến hành thanh lọc, hoặc chấp nhận rủi ro FIFA can thiệp với một Ủy ban Bình thường hóa", ông Windsor Paul John giải thích.

Ông còn ví von: "Trước khi đi khám bác sĩ, bạn không biết mình bị bệnh nặng đến mức nào. Chúng ta cần phải làm các xét nghiệm trước để xem thực sự có vấn đề gì. Do đó, với bất kỳ cuộc kiểm toán nào của AFC cũng chỉ bắt đầu sau quyết định của Ban Chấp hành FAM và sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các vấn đề quản trị".

Cũng theo Windsor Paul John: "Hiện nay, FAM (giống như đang tự xét nghiệm mình), việc các thành viên ban chấp hành từ chức mà không có cải cách gì mới. Nghĩa là, họ từ chức chỉ vì mục đích từ chức, thì tốt hơn hết là đừng từ chức, vì nó chỉ mang tính hình thức. 

Bạn cần thực hiện những cải cách đó như một phần của việc từ chức và bầu cử. Nếu mọi chuyện không có gì mới, hoặc thậm chí là họ quyết định không từ chức, thì tất cả những điều này sẽ trở nên vô hiệu".

Ông Windsor Paul John tiết lộ rằng, nếu tình hình này vẫn nhùng nhằng và FAM không thể giải quyết được vấn đề nội bộ của mình, sẽ mang những hậu quả nghiêm trọng (bị cấm vận tham dự bóng đá quốc tế) nếu không được xử lý đúng cách. Khi đó, FIFA sẽ vào cuộc ngay lập tức và FAM sẽ bị cấm vận, mọi hoạt động bóng đá cũng bị cô lập hoàn toàn.

Cuối cùng, ông Windsor Paul John cho biết, mọi thứ phụ thuộc vào cuộc họp sắp tới của Ban Chấp hành FAM (dự kiến ngày 28.1). Nếu ban chấp hành thay đổi hướng đi, ông nói rằng tất cả các kế hoạch sẽ sụp đổ, đó là việc họ quyết định không từ chức.

Theo Timesport, hiện các nhân vật cấp cao trong FAM đã đệ đơn từ chức trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm bảo vệ liên đoàn khỏi nguy cơ bị FIFA đình chỉ. Họ cũng hy vọng những thành viên còn lại đồng ý, và tiến hành một cuộc cải cách toàn diện.

AFC FAM Ban chấp hành FAM FIFA Windsor Paul John
