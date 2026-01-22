Báo Malaysia đồng loạt báo tin vui cho đội tuyển Việt Nam, sắp được AFC xử thắng 3-0

Ban Chấp hành FAM từ chức, AFC xử thắng cho đội tuyển Việt Nam chỉ là thời gian

Suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 sắp thuộc về đội tuyển Việt Nam, khi một loạt diễn biến mới ở nội bộ FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) cho thấy cơ quan này không còn hy vọng gì ở vụ kiện án phạt FIFA tại CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế). Trong khi đó, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) cũng đã có kế hoạch xử phạt, đó là trao chiến thắng tỷ số 3-0 cho đội tuyển Việt Nam một khi có kết luận tại CAS, theo New Straits Times.

Đội tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch AFF Cup, hướng đến mục tiêu vô địch lần thứ 4 trong năm 2026 và cơ hội dự Asian Cup 2027 đang nằm trong tay Ảnh: Ngọc Linh

Bên cạnh xử thắng cho đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Malaysia cũng bị AFC trừ điểm và xử thua ở trận gặp đội Nepal.

"Tổng cộng Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia) sẽ mất đến 6 điểm và sẽ mất luôn vị trí đầu bảng F hiện nay tại vòng loại Asian Cup 2027", theo New Straits Times.

Đây là hai trận đấu đội tuyển Malaysia lần lượt thắng với tỷ số 4-0 và 2-0 trong năm 2025, nhưng đều bị FIFA phanh phui sự thật với sự xác nhận qua các bằng chứng cứ thuyết phục, rằng họ đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu.

FIFA cũng đã xử thua 3 trận của đội tuyển Malaysia đã sử dụng số cầu thủ nhập tịch "lậu" này thi đấu ở các trận giao hữu quốc tế. Cho đến nay, án phạt này của FIFA vẫn giữ hiệu lực tuyệt đối, bất kể FAM đang kháng cáo ở CAS, hậu quả là vị trí của Harimau Malaya hiện đã rớt xuống vị trí 121 thế giới.

"Những hậu quả tiếp theo có thể sắp xảy ra, khi AFC dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc trừ điểm đội tuyển Malaysia trong chiến dịch tại vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong khi FAM đang chờ kết quả kháng cáo tại CAS với một hy vọng vô cùng mong manh", theo New Straits Times.

Tờ Berita Harian cũng xác nhận điều tương tự và cho biết thêm: "Việc AFC được cho là đã đề xuất Ban Chấp hành FAM nên từ chức đồng loạt nhằm tránh cho cơ quan này bị đình chỉ một khi có kết luận từ CAS, được xem là cái phao cứu sinh giúp cho cơ quan này tránh rơi vào tình thế bi đát hơn (bị cấm vận với bóng đá quốc tế). Thực tế là FAM đã nắm chắc phần thua, điều này sẽ khiến liên đoàn tạm thời bị FIFA và AFC quản lý".

Việc đội tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn là vấn đề thời gian, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

FAM cuối cùng đã phải chọn "đề xuất từ AFC", đó là thuyết phục các thành viên trong ban chấp hành từ chức tập thể. Dự kiến ngày 28.1 tới, FAM sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố sự chuyển giao, đó là toàn bộ ban chấp hành hiện nay từ chức và thành lập một ủy ban tạm quyền để điều hành, bao gồm chuẩn bị một đại hội bầu cử bất thường mới.

"Hướng đi này là sự tập trung duy nhất của FAM hiện nay, nhằm tránh bị FIFA cấm vận và kiểm soát", quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi xác nhận trong cuộc phỏng vấn với báo chí Malaysia ngày 16.1.

Qua đó, ông này cũng thừa nhận, việc FAM còn có hy vọng gì ở cuộc kháng cáo FIFA tại CAS đều "sẽ không có tác động gì" bất kể kết quả ra sao. FAM cũng đã phó mặc và giao toàn bộ sự việc cho đội ngũ luật sư mà họ thuê để xử lý các vấn đề ở CAS.

Diễn biến dồn dập này khiến cho đến nay báo chí Malaysia cũng không còn dành sự quan tâm đến trận đấu lượt về tại vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 31.3 tới), với đội tuyển Việt Nam đã chọn sân đấu Thiên Trường ở Nam Định để tiếp đón đội tuyển Malaysia.

Vì nhiều khả năng, đến thời điểm đó, AFC đã xử thua đội tuyển Malaysia 2 trận, khiến họ mất 6 điểm (từ 15 điểm, chỉ còn 9 điểm) và mất luôn ngôi đầu bảng về tay đội tuyển Việt Nam, hiện có 12 điểm, nếu cộng 3 điểm sẽ có 15 điểm, chính thức lấy vé dự vòng chung kết. 3 điểm còn lại sẽ được cộng cho đội Nepal.

Thậm chí, ở một tình thế xấu nhất, đội tuyển Malaysia còn có thể đối mặt khả năng bị AFC trục xuất khỏi Asian Cup 2027 vì sự gian dối trong vấn đề nhập tịch cầu thủ quá trắng trợn. Qua đó, họ cũng không thể đến Nam Định để gặp đội tuyển Việt Nam, theo báo chí Malaysia dự báo.