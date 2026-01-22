Messi giảm gần 2 kg, sắp đoạt thêm hai chức vô địch trước World Cup 2026

Messi giữ trọng lượng cơ thể hoàn hảo

Theo GOAL.com, cân nặng của Messi ở tuổi 38 thường được ghi nhận trong khoảng từ 67 kg đến 72 kg, tùy thuộc vào nguồn thông tin và có thể cả tình trạng thể trạng hiện tại của anh. Hồ sơ chính thức của Messi trên trang web của CLB Inter Miami gần đây ghi nhận cân nặng hiện nay của danh thủ này là 67 kg. Một chỉ số hoàn hảo.

Messi trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới và dự World Cup 2026 với trọng lượng cơ thể hoàn hảo Ảnh: Reuters

"Trọng lượng cơ thể này của Messi đã giảm khoảng 2 kg, theo một thành viên trong đội ngũ y tế của Inter Miami, qua ghi nhận khi qua kiểm tra tổng quát các cầu thủ trở lại sau kỳ nghỉ chuẩn bị cho mùa giải mới.

Messi đã trở lại với một thể trạng đáng kinh ngạc. Điều này cũng cho thấy, anh đang có sự chuẩn bị cho chính bản thân mình ở tình trạng tốt nhất để tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina", báo Mỹ, Miami Herald cho biết.

Hiện Messi và các đồng đội đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Inter Miami ở mùa giải 2026 đã có nhiều thay đổi về lực lượng với sự xuất hiện tính đến nay là 7 cầu thủ mới. Trong đó có 5 tân binh gồm các hậu vệ Sergio Reguilon, Facundo Mura, Micael, thủ môn Dayne St. Clair (xuất sắc nhất mùa giải MLS 2025) và tiền vệ David Ayala, còn Rodrigo De Paul và Tadeo Allende ký hợp đồng dài hạn sau 1 mùa cho mượn.

Ở chiều ngược lại, Inter Miami chia tay 2 công thần là Jordi Alba và Sergio Busquets (giải nghệ), không tái ký hợp đồng với tiền đạo Fafa Picault, hậu vệ Marcelo Weigandt. Nhưng đang xem xét tái ký với thủ môn Rocco Rios Novo từ CLB Lanus (ở Argentina)…

Giới chủ Inter Miami gồm cựu danh thủ David Beckham và anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas, còn đang theo đuổi chiêu mộ chân sút xuất sắc German Berterame ở CLB Monterrey với mức phí dự kiến 15 triệu USD để tăng sức mạnh hàng công, bên cạnh đã có sẵn các chân sút hàng đầu là Messi, Suarez, Tadeo Allende và sao trẻ đang lên Mateo Silvetti.

Messi đã chuẩn bị cho việc tham dự World Cup 2026 ngay từ đầu năm nay, khi giảm trọng lượng cơ thể để đạt thể trạng tốt nhất Ảnh: Reuters

Tham vọng của Inter Miami ở mùa giải 2026 là vô địch CONCACAF Champions Cup để giành suất dự FIFA Club World Cup 2029, sau khi đã có đủ bộ sưu tập các chức vô địch gồm MLS Cup, Leagues Cup, Supporters Shield và MLS Eastern Conference Cup (khu vực miền Đông).

CONCACAF Champions Cup sẽ thi đấu từ đầu tháng 2 tới đây, với Inter Miami đã có mặt ở vòng 16 đội và thi đấu từ giữa tháng 3. Trận chung kết giải đấu này diễn ra vào cuối tháng 5. Đây là giải đấu Messi đang muốn hướng đến và giành ngôi vô địch, để tạo bước đệm cho anh chính thức công bố quyết định dự World Cup 2026 (bắt đầu từ đầu tháng 6).

"Thời điểm tháng 3 cũng sẽ rất bận rộn cho Messi, khi anh có thể tham gia chuyến du đấu với đội tuyển Argentina tại Qatar trong khoảng một tuần. Bao gồm trận tranh ngôi vô địch Finalissima (Siêu cúp Liên lục địa) gặp đội tuyển Tây Ban Nha trên sân Lusail vào ngày 27.3. Sau đó là trận giao hữu với đội tuyển Qatar ngày 31.3.

Đây là đợt trận chạy đà trước World Cup 2026, với đội tuyển Argentina còn đấu 2 trận nữa vào đầu tháng 6 gặp đội Mexico và Honduras, trước khi bước vào các trận vòng bảng gặp Algeria (ngày 16.6), Áo (22.6) và Jordan (27.6)", theo nhà báo Gaston Edul của kênh TyC Sports.

Nếu đúng như kế hoạch, Messi và CLB Inter Miami tập trung cho mục tiêu vô địch CONCACAF Champions Cup và cùng đội tuyển Argentina bảo vệ thành công ngôi vô địch Finalissima, danh thủ này sẽ hướng đến World Cup 2026 bảo vệ ngôi vô địch, với hành trang là 2 danh hiệu vô địch nữa đang chờ đợi.