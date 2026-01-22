Chưa đơn vị nào ở Việt Nam có bản quyền truyền hình World Cup 2026, khán giả nguy cơ ‘đói’ sóng

Nguy cơ người hâm mộ không được xem World Cup 2026 ở Việt Nam

World Cup 2026 với 48 đội tuyển sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Mexico và Canada, diễn ra từ ngày 11.6 đến 19.7. Theo thông lệ, bản quyền truyền hình World Cup thường được chào bán trước thời điểm khai mạc khoảng 12 tháng tại các khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, đối tác đang đưa ra mức giá khoảng vài chục triệu USD cho gói bản quyền tại Việt Nam, bao gồm thuế cũng như một số chi phí kỹ thuật phát sinh. Với chi phí quá cao, khả năng người hâm mộ Việt Nam không được theo dõi World Cup 2026 trên các kênh truyền hình và nền tảng trong nước đang trở nên hiện hữu. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam bày tỏ mong muốn mua bản quyền truyền hình World Cup 2026.

Chiếc cúp World Cup ẢNH: REUTERS

Một chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền phân tích, giá bản quyền tăng cao là điều dễ hiểu khi sức hút của World Cup ngày càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh số đội tham dự được nâng từ 32 lên 48, kéo theo số trận đấu tăng đáng kể. Tuy vậy, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nguồn lực tài chính hạn chế và thị trường quảng cáo không còn thuận lợi như trước, các đài truyền hình và đơn vị truyền thông trong nước đang phải đối mặt với bài toán chi phí vô cùng áp lực.

“World Cup là món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả Việt Nam, nhưng các đơn vị truyền hình không thể mua bản quyền bằng mọi giá. Việc chưa có đài nào sẵn sàng tham gia thương vụ World Cup 2026 xuất phát từ mức giá quá cao, buộc các đơn vị phải cân nhắc giữa yếu tố kinh doanh và nhiệm vụ phục vụ cộng đồng. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có giải pháp phù hợp để người hâm mộ Việt Nam không bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới”, vị chuyên gia chia sẻ.

Danh sách các bảng đấu World Cup 2026

Danh sách 42 đội đã giành vé tham dự World Cup 2026: Châu Âu: Đức, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha, Croatia, Bỉ, Thụy Sĩ, Scotland, Áo, Na Uy. Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Qatar, Úc, Jordan, Uzbekistan. Nam Mỹ: Brazil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay (Bolivia sẽ tham dự vòng play-off liên lục địa). Châu Phi: Senegal, Morocco, Ai Cập, Tunisia, Algeria, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nam Phi, Cape Verde. CONCACAF: Mỹ, Mexico, Canada (đồng chủ nhà), Panama, Haiti, Curacao. Châu Đại Dương: New Zealand.

Dù từng có tiền lệ như World Cup 2018, khi Việt Nam chỉ chốt xong bản quyền sát ngày khai mạc, nhưng với mức giá hiện tại, khả năng một đơn vị truyền thông đủ tiềm lực tài chính để tự đứng ra gánh toàn bộ chi phí hàng trăm tỉ đồng là không cao. Các đài truyền hình trong nước hiện đều tỏ ra thận trọng, hoặc chỉ sẵn sàng tham gia theo hình thức liên minh, cùng chia sẻ chi phí.

Trong bối cảnh này, phương án liên kết giữa các đài truyền hình hoặc doanh nghiệp để mua chung bản quyền được xem là hướng đi khả thi nhất. Tuy nhiên, mô hình này đòi hỏi phải có một đơn vị đóng vai trò đầu mối, chịu trách nhiệm đàm phán và phân phối nội dung.

Trận Bồ Đào Nha - Colombia được mua vé nhiều nhất World Cup năm nay

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), giai đoạn bốc thăm ngẫu nhiên để mua vé World Cup 2026 đã khép lại với hơn 500 triệu lượt đăng ký chỉ sau hơn 1 tháng triển khai.

Đợt đăng ký bắt đầu từ ngày 11.12, cho phép người hâm mộ nộp đơn mua vé bằng thẻ tín dụng. Tất cả các đơn hợp lệ được đưa vào một danh sách chung, trong đó mỗi người đều có cơ hội ngang nhau để được chọn và giành quyền mua vé. Những người không trúng ở đợt đầu tiên vẫn có thể tiếp tục mua vé ở các giai đoạn bán sau, khi FIFA mở thêm số lượng vé mới.

FIFA cho biết kết quả của đợt bốc thăm đầu tiên sẽ được thông báo qua email, sớm nhất từ ngày 5.2.

World Cup 2026 được đồng đăng cai bởi Mỹ, Mexico và Canada ẢNH: REUTERS

3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada là những nơi có số lượng người đăng ký nhiều nhất. Ngoài Bắc Mỹ, các quốc gia có lượng người quan tâm lớn gồm Đức, Anh, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina và Colombia.

Phát biểu trong thông cáo, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh: “Việc có tới nửa tỉ yêu cầu mua vé chỉ trong hơn 1 tháng không chỉ đơn thuần là nhu cầu, mà còn là một tuyên bố mang tính toàn cầu”.

Trận đấu nhận được nhiều lượt đăng ký mua vé nhất là cuộc so tài giữa đội tuyển Colombia và đội tuyển Bồ Đào Nha, diễn ra ngày 27.6 tại Miami.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành vé dự World Cup. Sức hút của CR7 vẫn rất khủng khiếp ẢNH: REUTERS

Trong số các trận đấu, cuộc đối đầu giữa đội tuyển Colombia và đội tuyển Bồ Đào Nha ở bảng K, diễn ra ngày 27.6 tại Miami, là trận nhận được nhiều lượt đăng ký mua vé nhất. Các trận đấu khác cũng thu hút sự quan tâm lớn gồm: Mexico gặp đội tuyển Hàn Quốc tại Guadalajara (bảng A, ngày 18.6); trận chung kết tổ chức tại East Rutherford, bang New Jersey, ngày 19.7; trận khai mạc giữa Mexico và đội tuyển Nam Phi tại Mexico City (bảng A, ngày 11.6); cùng một trận đấu vòng 32 đội diễn ra tại Toronto vào ngày 2.7.



