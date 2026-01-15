TV360 sở hữu bản quyền Úc mở rộng giai đoạn 2026-2029, phát sóng độc quyền tại Việt Nam

Xem các tay vợt hàng đầu tranh tài ở Úc mở rộng với bình luận Tiếng Việt

Ngày 15.1.2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố TV360 chính thức sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền Úc mở rộng tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2029. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn giải Grand Slam mở màn mùa quần vợt thế giới với Opening Week từ ngày 12.1 và Main Draw từ ngày 18.1 đến 1.2.2026 trên đa thiết bị, đi kèm hệ sinh thái nội dung đồng hành.

Với vai trò là đơn vị phát sóng độc quyền, TV360 mang đến cho khán giả Việt Nam đầy đủ các trận đấu quan trọng của Úc mở rộng, từ những trận tâm điểm mỗi ngày, các vòng đấu then chốt cho tới trọn vẹn 2 trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Tổng thời lượng phát sóng lên tới hàng trăm giờ, cho phép người hâm mộ theo dõi xuyên suốt diễn biến giải đấu từ ngày khai mạc đến trận đấu cuối cùng.

Khán giả Việt Nam có thể thao dõi giải Úc mở rộng trên TV360

Song song với các trận đấu trực tiếp, TV360 đầu tư hệ sinh thái nội dung đồng hành, liên tục cập nhật lịch thi đấu, highlight trận đấu, các điểm nhấn chuyên môn và những khoảnh khắc nổi bật của giải. Nền tảng số linh hoạt giúp khán giả theo dõi Úc mở rộng mọi lúc, mọi nơi trên đa thiết bị. Đặc biệt, người dùng mạng Viettel có thể theo dõi giải đấu với chất lượng cao mà không lo cước data 4G/5G, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận giải Grand Slam tới đông đảo người hâm mộ.

Việc sở hữu bản quyền phát sóng Úc mở rộng tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào các giải thể thao đỉnh cao của TV360, đưa nội dung thể thao quốc tế chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Úc mở rộng là một trong 4 giải Grand Slam của hệ thống quần vợt chuyên nghiệp thế giới, bên cạnh Roland Garros (Pháp), Wimbledon (Anh) và US Open (Mỹ). Giải đấu được tổ chức thường niên tại Melbourne, quy tụ các tay vợt hàng đầu của hai hệ thống thi đấu chuyên nghiệp ATP (nam) và WTA (nữ), với giá trị chuyên môn cao cùng mức điểm thưởng tối đa 2.000 điểm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Úc mở rộng là một trong những Grand Slam khắc nghiệt nhất do điều kiện thi đấu đặc thù của mùa hè Úc, với nền nhiệt có thể vượt ngưỡng 40 độ, cường độ vận động cao và lịch thi đấu dày đặc. Giải đấu đòi hỏi các tay vợt phải thể hiện toàn diện về kỹ thuật, thể lực, chiến thuật và bản lĩnh tâm lý trong những trận đấu kéo dài nhiều giờ.

Không chỉ mang tính thử thách, Úc mở rộng còn được xem là điểm khởi đầu của mùa giải quần vợt thế giới. Thành tích tại Melbourne thường tạo lợi thế quan trọng về điểm số, tâm lý và vị thế, giúp các tay vợt duy trì phong độ ổn định và hướng tới các giải đấu lớn tiếp theo trong năm.

Úc mở rộng quy tụ gần như đầy đủ các tay vợt thuộc tốp 100 ATP và WTA ở cả hai nội dung. Ở nội dung đơn nam có sự góp mặt của Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner (đương kim vô địch), Alexander Zverev (đương kim á quân) và Daniil Medvedev. Nội dung đơn nữ có các tay vợt nổi bật như Madison Keys (đương kim vô địch), Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff và Elena Rybakina, hứa hẹn những cuộc cạnh tranh đỉnh cao ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Úc mở rộng còn được đánh giá cao nhờ vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ vào thi đấu và phát sóng, từ hệ thống trọng tài điện tử, phân tích dữ liệu cho tới cách tổ chức và truyền tải nội dung, góp phần nâng cao trải nghiệm theo dõi của khán giả toàn cầu.