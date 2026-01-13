Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Facolos hợp tác với tay vợt pickleball số 2 thế giới Gabriel Tardio

Minh Tân
Minh Tân
13/01/2026 17:14 GMT+7

Ngày 13.1, hãng vợt pickleball Facolos đã công bố, tay vợt chuyên nghiệp số 2 thế giới Gabriel Tardio trở thành đối tác chiến lược và cũng là đối tác vợt chính thức của PPA cũng như của MLP Mỹ, nhằm khẳng định vị thế tốp đầu của thương hiệu pickleball châu Á với khát vọng phát triển toàn cầu.

Theo thỏa thuận, tay vợt mang quốc tịch Bolivia, 20 tuổi, hiện đang sinh sống tại Mỹ, Gabriel Tardio sẽ đồng hành cùng Facolos trong vai trò đại diện thương hiệu, sử dụng vợt Facolos để thi đấu trong hai năm 2026 và 2027. 

Ngoài ra, anh cũng trở thành thành viên của đội tuyển Facolos Global Team (FGT) - đội hình trước đây gồm những tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu khu vực châu Á, Úc. Hợp tác này là một bước đi có chủ đích trong chiến lược phát triển dài hạn của Facolos nhằm đưa thương hiệu pickleball châu Á tham gia sâu vào hệ sinh thái thi đấu chuyên nghiệp toàn cầu, bằng những sản phẩm chất lượng đạt chuẩn.

Facolos hợp tác với tay vợt pickleball số 2 thế giới Gabriel Tardio- Ảnh 1.

Tay vợt Gabriel Tardio

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Bên cạnh đó, Facolos cũng đạt thỏa thuận trở thành đối tác vợt chính thức của hai chuỗi giải đấu pickleball của Mỹ là PPA (Pro Pickleball Association) và MLP (Major League Picklebal).

Bà Võ Trần Quỳnh Trang, Phó tổng giám đốc Facolos, chia sẻ: “Facolos theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn, trong đó việc đồng hành cùng các vận động viên đẳng cấp thế giới đóng vai trò then chốt. Chúng tôi xem đây là sự đầu tư chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn thi đấu và vị thế của pickleball châu Á trên bản đồ quốc tế. Gabriel Tardio là vận động viên trẻ, tài năng với thành tích thi đấu ấn tượng, đam mê pickleball, luôn mong muốn lập những đỉnh cao mới trên hành trình phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp. Tinh thần đó phù hợp một cách hoàn hảo với tầm nhìn đồng hành phát triển vận động viên ở mọi cấp độ của Facolos”.

Facolos hợp tác với tay vợt pickleball số 2 thế giới Gabriel Tardio- Ảnh 2.

Bà Võ Trần Quỳnh Trang, Phó tổng giám đốc Facolos

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Cũng theo thỏa thuận, Tardio sẽ sử dụng dòng vợt Pro của Facolos là EliteX – cây vợt với công nghệ lõi ElasticPP cao cấp và chất liệu T700 Raw Carbon đặc biệt cho độ nhám vượt trội. Facolos cũng sẽ hỗ trợ toàn diện để Tardio tham gia thi đấu PPA và MLP, mở đầu bằng giải PPA Masters tổ chức tại California từ 12 – 18.1.2026.

Facolos hợp tác với tay vợt pickleball số 2 thế giới Gabriel Tardio- Ảnh 3.

Tardio sẽ sử dụng dòng vợt Pro của Facolos là EliteX

ẢNH: BTC CUNG CẤP

“Tôi rất tự hào đồng hành cùng Facolos trên chặng đường sự nghiệp sắp tới. Khi lựa chọn đối tác để đồng hành, điều mà tôi quan tâm nhất là hiệu suất của vợt, và tôi đã tìm được điều đó ở các sản phẩm Pro của Facolos, cụ thể là EliteX. Tôi hy vọng rằng, chúng tôi sẽ cùng nhau đạt được những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của tôi cũng như sự phát triển bứt phá của Facolos trên chặng hành trình sắp tới”, Gabriel Tardio cho biết.

Facolos là thương hiệu pickleball Việt Nam được thành lập với sứ mệnh phát triển bộ môn pickleball tại Việt Nam và khu vực, thông qua các hoạt động xây dựng cộng đồng người chơi và đồng hành với hệ thống các giải đấu ở nhiều cấp độ khác nhau; tầm nhìn trở thành thương hiệu thể thao Việt Nam tiên phong phát triển trên phạm vi toàn cầu, hiện đã có mặt tại 16 quốc gia.

Xem thêm bình luận