U.23 Việt Nam về nước trong đêm, Hiểu Minh được hỗ trợ xe lăn tại sân bay

U.23 Việt Nam ra sân bay ngay trong đêm

Rạng sáng 24.1 (theo giờ Ả Rập Xê Út), các thành viên của U.23 Việt Nam đã có mặt tại sân bay Jeddah để bắt đầu hành trình trở về nước sau khi khép lại VCK U.23 châu Á 2026 bằng tấm HCĐ. Theo ghi nhận, lúc 1 giờ 40 phút, 26 thành viên đầu tiên của đội tuyển U.23 Việt Nam đã làm thủ tục rời Ả Rập Xê Út, quá cảnh tại Qatar trước khi về Việt Nam trong cùng ngày.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam ăn mừng trên sân sau loạt sút luân lưu ẢNH: AFC

Một hành trình quá thành công và ấn tượng của U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Trước đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa kết thúc trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc vào lúc 21 giờ ngày 23.1 (theo giờ Ả Rập Xê Út). Sau khoảng 1 giờ hoàn tất các thủ tục sau trận đấu và lễ nhận HCĐ, toàn đội di chuyển về khách sạn cách sân khoảng 17 km. Tại đây, các cầu thủ tranh thủ ăn khuya và thu xếp hành lý cho chuyến bay xuyên đêm.

U.23 Việt Nam tri ân các CĐV đã tới sân cổ vũ đội ẢNH: AFC

Trong lúc HLV Kim Sang-sik chợp mắt để hồi sức, nhiều cầu thủ vẫn nán lại ký tặng áo đấu, lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ của giải đấu. Đến 1 giờ 15 phút sáng 24.1, 26 trong tổng số 40 thành viên của đội lên xe ra sân bay quốc tế Jeddah, với thời gian di chuyển khoảng 20 phút.

Nhóm di chuyển sớm gồm Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú, Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia VFF Đoàn Anh Tuấn, HLV Kim Sang-sik, một số trợ lý cùng phần lớn các cầu thủ. Trong quá trình làm thủ tục tại sân bay, Hiểu Minh được hỗ trợ xe lăn do gặp chấn thương, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ban huấn luyện và đồng đội.

Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người đi bão: ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’

Người thèm ngủ, người nhớ... lẩu

Chia sẻ nhanh với phóng viên tại sân bay, đội trưởng Khuất Văn Khang không giấu được niềm vui khi cùng U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á. Cầu thủ từng 3 lần liên tiếp dự VCK U.23 châu lục cho biết sẽ nghỉ ngơi tại nhà khoảng 2 ngày trước khi trở lại CLB Thể Công Viettel, chuẩn bị cho giai đoạn 2 V-League 2025-2026.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận Cao Văn Bình ẢNH: AFC

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hào hứng nói rằng việc đầu tiên khi về đến nhà là “ăn lẩu cho đã”. Nguyễn Đình Bắc và Lê Viktor đều cho biết sẽ ngủ một giấc thật sâu để hồi phục thể lực, đồng thời không giấu nỗi nhớ các món ăn quen thuộc như phở Hà Nội sau thời gian dài thi đấu xa nhà.

Thái Sơn thèm ăn lẩu ẢNH: AFC

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự và 18 cầu thủ sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 24.1. Nhóm thứ 2 gồm 8 thành viên ban huấn luyện và 6 cầu thủ là Trung Kiên, Đình Hải, Cao Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường và Văn Hà sẽ khởi hành muộn hơn, vào lúc 16 giờ 35 phút ngày 24.1, và có mặt tại Hà Nội lúc 6 giờ 55 phút ngày 25.1, chính thức khép lại hành trình của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.