Chiến thắng cực kỳ quả cảm và bản lĩnh của U.23 Việt Nam: Thế lực mới của bóng đá châu Á

Thầy Kim rút ra bài học cần thiết về sử dụng đội hình cho U.23 Việt Nam

Nhiều người hâm mộ đã thực sự phấn khích trở lại khi xem cách U.23 Việt Nam vượt qua một "ông lớn" khác là Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Nó cũng hệt như cách mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chiến đấu kiên cường ở 4 trận từ vòng bảng cho đến tứ kết và vượt lên một cách ngoạn mục. Cách đá đó thực sự mới phù hợp với cầu thủ Việt Nam khi ý chí, tinh thần thi đấu, được kết tinh bởi một nguồn thể lực dẻo dai và nghị lực phi thường cùng với chiến thuật biết mình biết ta một cách bền bỉ và hiệu quả.

Quốc Việt trong lần hiếm hoi đá chính đã ghi bàn mở tỷ số ẢNH: VFF

Chính trận thua 0-3 trước Trung Quốc ở bán kết cũng đã giúp chỉ ra một điều rằng dù nỗ lực và cố gắng cách mấy thì sức cũng không thể nào dàn trải cho một đội hình chinh chiến và phải "cày ải" suốt trận này qua trận nọ. Cầu thủ Việt Nam gần như đã không còn đủ khỏe khoắn sau trận thắng 120 phút trước UAE, nhưng vẫn phải có đến 10/11 cầu thủ xuất hiện trong đội hình chính đá Trung Quốc. Trong khi đối thủ thay hơn một nửa đội hình, lấy quân tinh để đánh úp đội quân mỏi mệt của chúng ta.

Những nhân tố mới còn sung mãn như Quốc Cường vào đã tranh chấp quyết liệt với Hàn Quốc ẢNH: TED TRẦN

Bài học đó đã được thầy Kim vận dụng ngay ở trận tranh hạng ba khi chúng ta thay đến 9 trụ cột, đưa toàn bộ tinh binh mới và chỉ giữ lại tiền vệ Thái Sơn và trung vệ Nhật Minh. Dĩ nhiên có những vị trí bắt buộc phải thay như chấn thương của Hiểu Minh hay thẻ phạt của Lý Đức, nhưng chính sự mạnh dạn điều chỉnh này lại tỏ ra hiệu quả khi đối đầu với một đội rất mạnh về thể lực và tầm vóc như Hàn Quốc. Nhiều chiếc áo đỏ đã tranh chấp rất dũng mãnh, không để đối thủ quá lấn lướt, tạo nên hình ảnh không hề thua kém.

Các nhân tố mới chơi từ đầu như Quốc Việt, Anh Quân, Đức Anh, Văn Hà, Phi Hoàng, Quốc Cường không ai bảo ai đã thể hiện sự sung mãn, chịu chạy và đeo bám liên tục, góp phần làm chùn chân đối thủ và giúp chúng ta có được một thế trận chủ động. Và khi họ bị "đuối" sau cả hiệp 1 và đầu hiệp 2 "quần thảo" với người Hàn thì lập tức ông Kim điều chỉnh ngay với những Văn Khang, Xuân Bắc, Ngọc Mỹ, Công Phương, Thanh Nhàn lần lượt vào để vừa đảm bảo sức cho cả đội, vừa tránh không lộ ra những khoảng trống lớn cho đối thủ khai thác. Ngay cả khi mất người từ cuối hiệp 2 cho đến suốt cả hiệp phụ do Đình Bắc bị thẻ đỏ thì U.23 Việt Nam vẫn kiên cường với từng đường bóng, vẫn bền bỉ hóa giải mang lại sự an tâm cho người hâm mộ vẫn. Nói cách khác họ đã đứng vững một cách phi thường.

Đình Bắc đã có một bàn thắng đẹp từ cú sút phạt ẢNH: VFF

Nếu không có thẻ đỏ do ham bóng của Đình Bắc thì rất có thể chúng ta không quá vất vả đến 120 phút và có thể giành luôn chiến thắng một cách đầy tự hào. Số 7 của U.23 Việt Nam chính là bước ngoặt lớn của trận cầu hay này. Anh vừa là nhà kiến tạo cho bàn thắng đầu tiên của Việt Nam, vừa tự mình trực tiếp ghi bàn nâng lên 2-1, mang lại cơ hội lớn. Đình Bắc thực sự đã mang đến sự mới lạ trong lối chơi tấn công của U.23 Việt Nam, tạo nên nguồn cảm hứng to lớn để mọi người siết chặt tay nhau giành chiến thắng một cách ngoạn mục.

Thủ môn Cao Văn Bình để lại ấn tượng đẹp ẢNH: VFF

Đội hình đá 11m của U.23 Việt Nam quá hay

Năm 2018 ở vòng chung kết giải U.23 châu Á khi sắp đội hình đá luân lưu 11m ở các trận gặp Iraq và Qatar, HLV Park Hang-seo thường chọn cố định 4 cầu thủ là Quang Hải, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Hà Đức Chinh rồi bổ sung chủ yếu là Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Đức. Đội hình này cũng đã ghi dấu ấn khi 2 lần giúp Việt Nam vượt lên và sau này còn thành công ở cấp độ quốc gia tại vòng chung kết Asian Cúp 2019 khi vượt qua Jordan một cách quá hay.

Nhưng có lẽ đội hình đá 11m mà thầy Kim tung ra trận thắng Hàn Quốc thực sự là mỹ mãn. Tất cả đều rất bình tĩnh, lạnh lùng tung ra cú sút quyết đoán. Từ người sút đầu tiên là đội trưởng Khuất Văn Khang đến những Minh Phúc, Quốc Cường, Ngọc Mỹ và đặc biệt là cầu thủ sút lượt 5 là Nhật Minh đều rất đĩnh đạc khi bước lên chấm 11m. Kể cả những cầu thủ sút sau đó như Xuân Bắc hay Thanh Nhàn cũng khẳng định đẳng cấp, không lo lắng, không bị áp lực gì ghê gớm, nên cuối cùng họ đã thành công.

Niềm vui của Thanh Nhàn sau khi tung cú sút quyết định trừ chấm 11m vào lưới Hàn Quốc giúp U.23 Việt Nam giành HCĐ ẢNH: VFF

Xin chúc mừng U.23 Việt Nam đã giành hạng ba xứng đáng ở sân chơi châu lục. Từ đây bóng đá nước nhà có nền tảng vững chắc, đủ khả năng bước ra vũ đài thế giới bằng thử thách chinh phục các sân chơi ngày một nhiều dành cho cấp độ trẻ.