Báo Indonesia ngả mũ trước U.23 Việt Nam, AFC khen ngợi thầy trò HLV Kim tinh thần ‘thép’

Giang Lao
Giang Lao
24/01/2026 08:56 GMT+7

Các báo ở Indonesia gọi chiến thắng kịch tính của U.23 Việt Nam trước U.23 Hàn Quốc sau loạt sút luân lưu với tỷ số 7-6 ngày 24.1 để đoạt hạng ba U.23 châu Á, là màn trình diễn không thể tin được, và không dành cho người yếu tim.

'U.23 Việt Nam trở lại phong độ tốt nhất!'

Trang GOAL Indonesia đã thốt lên như vậy, sau khi chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số quá kịch tính và nhiều cảm xúc, với đủ mọi cung bậc khi "U.23 Việt Nam đã trở lại phong độ tốt nhất của họ tại giải U.23 châu Á trong trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc".

Báo Indonesia ngả mũ trước U.23 Việt Nam, AFC khen ngợi thầy trò HLV Kim tinh thần ‘thép’- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam khiến báo chí khu vực như Indonesia phải ngả mũ thán phục

Ảnh: Ted Trần

"Quốc Việt và Đình Bắc ghi 2 bàn tuyệt đẹp giúp U.23 Việt Nam dẫn trước 1-0 rồi 2-1 ở các phút 30 và 71, xen kẽ là hai bàn gỡ của U.23 Hàn Quốc do công Kim Tae-won ghi phút 69 và đặc biệt là bàn gỡ hòa 2-2 do Shin Min-ha ghi phút 90+7 để đưa trận đấu sang hiệp phụ.

Trước đó, U.23 Việt Nam phải tử thủ trong thế còn 10 người do đội trưởng Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 86. Những tưởng thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ sụp đổ trong hiệp phụ, thế nhưng họ vẫn đứng vững để rồi thắng luôn ở loạt sút luân lưu. Một kịch bản không dành cho người yếu tim và không một ai có thể tin được", GOAL Indonesia bình luận.

Cũng theo GOAL Indonesia: "Thành quả của U.23 Việt Nam sau khi đánh bại U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, cùng với Indonesia đoạt hạng tư năm 2024, hiện là 2 quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Nam Á đến nay giành được thành tích cao nhất ở giải U.23 châu Á. Trước đó, U.23 Việt Nam năm 2018 cũng giành ngôi á quân. Đây là kết quả tiếp nối đầy hào hùng của U.23 Việt Nam".

Trong khi đó, theo CNN Indonesia, U.23 Việt Nam sau khi trải qua kết quả không mong đợi ở trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc, đã tìm lại chính mình với lối chơi chặt chẽ, tốc độ cao, gắn kết và đầy biến hóa. Đặc biệt, sự có mặt ngay từ đầu của 2 trụ cột Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thái Sơn đã giúp thế công của U.23 Việt Nam đầy mạch lạc.

"Chính Đình Bắc là người đã kiến tạo cơ hội cho đồng đội Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số, trước khi tự mình ghi dấu ấn với pha sút phạt tuyệt đẹp nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng cũng chính Đình Bắc đã đưa đội nhà rơi vào tình thế khó khi nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 86. 

Việc U.23 Việt Nam chơi thiếu người là cơ hội để U.23 Hàn Quốc vùng lên tìm được bàn gỡ hòa 2-2 để đưa trận đấu sang hiệp phụ. Nhưng đây cũng chỉ là những gì U.23 Hàn Quốc làm được, khi tinh thần và sự nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp U.23 Việt Nam đứng vững và thắng luôn ở loạt sút luân lưu", CNN Indonesia đánh giá.

Trong khi đó, tài khoản của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trên mạng xã hội X bày tỏ: "Một trận đấu quá nghẹt thở ở Jeddah vừa kết thúc! U.23 Việt Nam đã giữ vững tinh thần 'thép' trong loạt sút luân lưu đầy kịch tính để giành vị trí thứ ba, sau một trận chiến gay cấn kéo dài đến tận những phút cuối cùng".

