Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhà báo Hàn Quốc chua chát: 'U.23 Việt Nam giáng đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của chúng ta'

Văn Trình
Văn Trình
24/01/2026 06:56 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc đồng loạt bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích gay gắt màn trình diễn của đội tuyển U.23 nước này sau thất bại trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U.23 châu Á 2026, kết thúc vào rạng sáng 24.1.

Theo nhà báo JoongAng-ilbo (The Korea Daily), U.23 Hàn Quốc đã “tự bắn vào chân mình” trong một trận đấu mà họ kiểm soát gần như toàn bộ cục diện. Thống kê cho thấy đội bóng trẻ xứ kim chi tung ra tới 32 cú dứt điểm, cầm bóng vượt trội và còn chơi hơn người trong hơn 40 phút, bao gồm cả hiệp phụ. Tuy nhiên, tất cả những con số đó trở nên vô nghĩa khi U.23 Hàn Quốc vẫn không thể đánh bại được hàng phòng ngự kỷ luật và giàu tính chiến đấu của U.23 Việt Nam.

Phóng viên Oh Myeong-eon của Yonhap News thẳng thắn nhận định: “Đây là thất bại khó chấp nhận. Khi đã có ưu thế về thế trận, quân số và thể lực, U.23 Hàn Quốc lẽ ra phải kết liễu trận đấu. Thay vào đó, họ lại để mọi thứ trôi khỏi tầm kiểm soát. Việc kết thúc giải đấu ở vị trí thứ tư phản ánh đúng những gì U.23 Hàn Quốc đã thể hiện xuyên suốt giải: nhiều nỗ lực nhưng thiếu hiệu quả và bản lĩnh”.

Không chỉ là một trận thua thông thường, nhà báo Kim Do-yong News1 nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử tiêu cực của kết quả này: “Đây là lần đầu tiên U.23 Hàn Quốc thất bại trước U.23 Việt Nam sau chuỗi 7 chiến thắng và 3 trận hòa trước đó. Một cột mốc đáng quên, được tạo ra theo cách khó tin nhất. Đồng thời, trận thua này đã làm tổn hại nghiêm trọng, là đòn giáng mạnh đến niềm kiêu hãnh của bóng đá trẻ Hàn Quốc".

Nhà báo Hàn Quốc chua chát: 'U.23 Việt Nam giáng đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của chúng ta'- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam giành hạng 3 tại VCK U.23 châu Á 2026

ẢNH: AFC

HLV Lee Min-sung đã sai lầm trước U.23 Việt Nam

Ở góc độ chiến thuật, hàng loạt tờ báo Hàn Quốc tập trung chỉ trích HLV Lee Min-sung. Phóng viên Lee In-hwan của OSEN cho rằng việc thay đổi sơ đồ sang 3-4-3 ở đầu trận là một quyết định mạo hiểm nhưng thiếu chuẩn bị, khiến U.23 Hàn Quốc mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khi chuyển về sơ đồ quen thuộc 4-4-2, lối chơi của đội bóng vẫn không khá hơn, tiếp tục rơi vào bế tắc trước hệ thống phòng ngự nhiều tầng của U.23 Việt Nam.

Phóng viên Hwangbo Dong-hyeok của kênh Sportalkorea chỉ ra rằng U.23 Hàn Quốc quá phụ thuộc vào các pha tạt bóng. Đội bóng này thực hiện tới 61 quả tạt trong suốt trận đấu, gấp nhiều lần đối thủ, nhưng lại thiếu những phương án phối hợp trung lộ hoặc các tình huống xâm nhập mang tính đột biến. “Tạt bóng nhiều không đồng nghĩa với tấn công hiệu quả. Đó là dấu hiệu của sự bế tắc về ý tưởng”, phóng viên Hwangbo Dong-hyeok nhận xét.

“Ngay cả khi gỡ hòa ở phút bù giờ cuối hiệp hai để kéo trận đấu vào hiệp phụ, U.23 Hàn Quốc vẫn không cho thấy bản lĩnh của một đội bóng từng đặt mục tiêu vô địch. Trong hiệp phụ, họ tiếp tục dồn ép nhưng thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, để rồi phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11 m, cú sút hỏng ở lượt thứ bảy được xem là hệ quả tất yếu của một trận đấu mà U.23 Hàn Quốc đã không thể tự định đoạt số phận”, Hwangbo Dong-hyeok nhấn mạnh.

Nhà báo Hàn Quốc chua chát: 'U.23 Việt Nam giáng đòn mạnh vào niềm kiêu hãnh của chúng ta'- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam lần đầu đánh bại được U.23 Hàn Quốc

ẢNH: TED TRẦN

Ngoài việc chỉ trích đội nhà, các nhà báo Hàn Quốc cũng đánh giá rất cao U.23 Việt Nam. JoongAng-ilbo nhận xét: “U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã thi đấu với tinh thần kỷ luật, sự lì lợm và bản lĩnh đáng nể. Đây không phải là chiến thắng nhờ may mắn, mà là phần thưởng cho một tập thể biết rõ mình muốn gì”.

Với U.23 Hàn Quốc, vị trí thứ tư tại Giải U.23 châu Á 2026 bị xem là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc. Như phóng viên Oh Myeong-eon của Yonhap News kết luận: “Khi sự vượt trội chỉ tồn tại trên giấy tờ, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Đây không chỉ là trận thua trước U.23 Việt Nam, mà còn là hồi chuông báo động cho quá trình phát triển của bóng đá trẻ Hàn Quốc trong giai đoạn tới”.

U.23 Việt Nam U.23 Hàn Quốc tranh hạng 3 VCK U.23 Châu Á U.23 Nhật Bản Kim Sang-sik
