Báo chí Hàn Quốc ngậm ngùi: 'Phép thuật Kim Sang-sik' đã thắng trong cuộc đấu trí đồng hương Lee Min-sung

Thất bại lịch sử của bóng đá trẻ Hàn Quốc

Sau thất bại của U.23 Hàn Quốc trước U.23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026, truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt sử dụng những từ ngữ nặng nề để mô tả kết cục cay đắng của đội nhà, đồng thời dành nhiều sự chú ý cho dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Star News mở đầu bài viết bằng nhận định thẳng thắn: “Đây thực sự là một thảm họa lớn”, đồng thời nhấn mạnh: “Đội tuyển U.23 Hàn Quốc đã lần đầu tiên trong lịch sử để thua U.23 Việt Nam”.

Tờ báo này cho rằng dù kết quả thua ở loạt sút luân lưu chỉ được tính là hòa về mặt thống kê, nhưng “ý nghĩa của thất bại này là không thể phủ nhận”. Theo Star News, việc U.23 Hàn Quốc chỉ xếp hạng 4 tại giải đấu là “một cú sốc nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng từng hoàn toàn áp đảo Việt Nam về thành tích đối đầu”.

HLV Lee Min-sung có giải đấu gây thất vọng ẢNH: AFC

Ở một góc nhìn khác, OSEN mô tả trận đấu là “vết đen” trong hành trình của đội bóng do HLV Lee Min-sung dẫn dắt. Tờ báo này viết: “Ngay cả khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam chỉ còn 10 người, U.23 Hàn Quốc vẫn gặp khó khăn trong việc ghi bàn”. OSEN cho rằng việc không thể giải quyết trận đấu trong 120 phút, dù nắm lợi thế quân số, đã phản ánh rõ “sự bế tắc và bất lực” của U.23 Hàn Quốc.

HLV Kim Sang-sik được báo Hàn Quốc khen ngợi ẢNH: AFC

Đáng chú ý, OSEN dùng cụm từ giàu hình ảnh khi nhận xét về đối thủ: “‘Phép thuật’ của Kim Sang-sik đã phát huy tác dụng, khi Việt Nam chơi kỷ luật, lạnh lùng và luôn tung ra đòn quyết định đúng thời điểm”. Theo tờ báo này, U.23 Việt Nam “không hề nao núng trước sức ép” và “biết cách kéo đối thủ vào thế trận có lợi cho mình”, kể cả khi phải thi đấu thiếu người.

Cả Star News và OSEN đều chung quan điểm rằng thất bại trước U.23 Việt Nam không chỉ đơn thuần là một trận thua, mà còn là lời cảnh báo đối với bóng đá trẻ Hàn Quốc. Trong khi đó, chiến thắng của U.23 Việt Nam được nhìn nhận như kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dấu ấn chiến thuật rõ rệt của HLV Kim Sang-sik, người mà báo chí Hàn Quốc thừa nhận đã “thắng trong cuộc đấu trí” với HLV Lee Min-sung tại VCK U.23 châu Á 2026.