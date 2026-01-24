Đình Bắc xin lỗi về tấm thẻ đỏ trận thắng U.23 Hàn Quốc: 'Trong phòng thay đồ, tôi chỉ biết cầu nguyện'

"Chiến thắng này dành cho người hâm mộ"

“Trong phòng thay đồ, tôi chỉ biết cầu nguyện để chiến thắng thôi. Chiến thắng này dành cho người hâm mộ, em xin lỗi”, Đình Bắc chia sẻ sau trận tranh hạng ba VCK U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc vào rạng sáng 24.1. Chia sẻ của cầu thủ Nghệ An phản ánh trọn vẹn một trận đấu đặc biệt, nơi anh vừa là người hùng, vừa trải qua khoảnh khắc day dứt khi để đội chơi thiếu người.

Tình huống trọng tài rút thẻ đỏ cho Đình Bắc ẢNH: AFC

Ở trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc, Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét khi trực tiếp tham gia vào cả 2 bàn thắng của U.23 Việt Nam, với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, đến phút 86, anh phải rời sân sau tình huống tranh chấp hơi quá quyết liệt, để gầm giày chạm vào chân cầu thủ mang áo số 6 của U.23 Hàn Quốc và nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Thi đấu thiếu người trong những phút cuối, U.23 Việt Nam phải gồng mình chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ. Khi thời gian bù giờ chỉ còn được tính bằng giây, Shin Min-ha tì đè, khống chế bóng gọn gàng trong vòng cấm rồi dứt điểm ở cự ly gần, gỡ hòa cho U.23 Hàn Quốc, đẩy trận đấu vào hiệp phụ.

HLV Kim Sang-sik tri ân U.23 Việt Nam sau chiến thắng, không trách Đình Bắc

Trong 2 hiệp phụ, U.23 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần kiên cường, chơi tập trung và kỷ luật để bảo toàn tỷ số. Trên chấm luân lưu, thủ môn Cao Văn Bình trở thành điểm tựa khi cản phá thành công cú sút quyết định của U.23 Hàn Quốc, mở đường cho Thanh Nhàn thực hiện cú đá chính xác, mang về tấm HCĐ cho U.23 Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự cảm thông và bảo vệ học trò: “Đình Bắc hôm nay đã ghi bàn và có lẽ vì quá hưng phấn nên dẫn tới sai sót. Đó là một tình huống rất khó khăn. Nhưng tôi luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Dù chỉ còn 10 người, tôi vẫn tin họ có thể cố gắng đến cùng. Ở những tình huống như vậy, HLV cũng rất khó để can thiệp hay bù đắp”.

Lời chia tay đẹp của Đình Bắc, cơ hội giành "vua phá lưới"

Đình Bắc có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất của U.23 Việt Nam tại giải đấu, đồng thời là một trong những gương mặt ấn tượng nhất VCK U.23 châu Á 2026. Anh ghi 4 bàn thắng, có 2 pha kiến tạo và đều tạo ra những bước ngoặt quan trọng cho các trận đấu.

Xem lại cú sút phạt thành bàn đẹp mắt của Đình Bắc vào lưới U.23 Hàn Quốc

Đây cũng là kỳ U.23 châu Á cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo sinh năm 2004, và tấm HCĐ được xem là lời chia tay đẹp ở sân chơi châu lục. Tính đến trước trận chung kết giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Trung Quốc vào tối nay (24.1 theo giờ Việt Nam), Đình Bắc cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải.

Với tấm thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc, nếu được gọi vào đội tuyển, Đình Bắc sẽ bị treo giò trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới.