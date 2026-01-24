Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Từ tấm HCĐ châu Á, U.23 Việt Nam ấp ủ giấc mơ vàng SEA Games 34 và vé World Cup 2030

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
24/01/2026 10:45 GMT+7

U.23 Việt Nam vào đến tốp 4 đội mạnh nhất VCK U.23 châu Á 2026 sẽ tạo nền tảng mạnh mẽ cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 34 tại Malaysia và xa hơn là World Cup 2030.

Từ tấm HCĐ châu Á, U.23 Việt Nam ấp ủ giấc mơ vàng SEA Games 34 và vé World Cup 2030- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đang là vườn ươm cho nhiều hạt giống tương lai như Lê Phát, Công Phương

ảnh: Ted Trần

Cột mốc quan trọng của U.23 Việt Nam

Có lẽ U.23 Việt Nam càng đá càng hay, thành tích ngày càng đi lên đã tạo ra thói quen chiến thắng cho người hâm mộ Việt Nam, đến mức chúng ta quên rằng chỉ vài tuần trước rất đông người hâm mộ còn băn khoăn liệu thầy trò HLV Kim Sang-sik có vượt qua được vòng bảng.

Tuy nhiên, bất kể trận thua bán kết và trận tranh HCĐ diễn ra vào 22 giờ ngày hôm nay 23.1, có thể khẳng định U.23 Việt Nam đã thành công khi tạo ra cột mốc quan trọng cho bóng đá Việt Nam.

Việc lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu lục là lời khẳng định mạnh mẽ cho chất lượng, sự ổn định và vị thế đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam ở mặt bằng châu lục nhìn theo tầm chiến lược.

Từ tấm HCĐ châu Á, U.23 Việt Nam ấp ủ giấc mơ vàng SEA Games 34 và vé World Cup 2030- Ảnh 2.

Lê Phát đã ghi 1 bàn tại VCK U.23 châu Á 2026

ảnh: Ted Trần

Xét về thành tích, U.23 Việt Nam đã 6 lần liên tiếp góp mặt ở VCK U.23 châu Á, trong đó có 1 lần đoạt ngôi á quân năm 2028, vào bán kết 2026 và còn lại là 2 lần lọt vào tứ kết. Có thể nhiều người chưa nhận ra, nhưng chúng ta đang nằm trong tốp đầu thành công nhất giải đấu.

Thực tế, Việt Nam đang nằm trong tốp 6 đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu trẻ cao nhất của bóng đá châu Á - một thành tích rất đáng trân trọng và tự hào nếu nhìn vào sự thua thiệt từ thể hình sức vóc cho đến cơ sở vật chất, tài chính…

Gối đầu cho tương lai

Chiến thắng của U.23 Việt Nam càng ý nghĩa khi trong hành trình chinh phục và đẩy ngưỡng bản thân từ năm 2025, chúng ta không chỉ tranh đấu cho hiện tại mà còn xây dựng cho tương lai.

Từ tấm HCĐ châu Á, U.23 Việt Nam ấp ủ giấc mơ vàng SEA Games 34 và vé World Cup 2030- Ảnh 3.

VFF và HLV Kim Sang-sik đã lặng lẽ đặt nền móng cho tương lai tại U.23 Việt Nam

ảnh: Ted Trần

Trong đội hình hiện tại của U.23 Việt Nam, ngoài các cầu thủ lứa 2003-2004 như Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn, Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Lý Đức, Thái Sơn, Lê Viktor… còn có rất nhiều cái tên đủ tuổi thi đấu tại SEA Games 34 sẽ diễn ra năm 2027 tại Malaysia.

Khi đó, đội tuyển U.22 Việt Nam sẽ quy tụ các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, có thể kể tên thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005) cùng với thủ môn Phạm Đình Hải và các cầu thủ sinh năm 2006 như 2 tiền đạo Lê Văn Thuận, Nguyễn Công Phương.

Đặc biệt, "cậu út" Nguyễn Lê Phát đã giành suất đá chính tại VCK U.23 châu Á 2026 mới bước sang tuổi 19 sẽ có cơ hội thi đấu ở 2 kỳ SEA Games 34 và 35.

Trước đó, 5 cái tên trẻ trung này sẽ có cơ hội trải nghiệm và trui rèn bản thân ở một đấu trường quan trọng, khi VFF thống nhất với HLV Kim Sang-sik cử đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 2026, thay vì đội hình U.23 + 3 cầu thủ quá tuổi như điều lệ.

Từ tấm HCĐ châu Á, U.23 Việt Nam ấp ủ giấc mơ vàng SEA Games 34 và vé World Cup 2030- Ảnh 4.

Công Phương là người ghi bàn vào lưới Indonesia giữa năm 2025, đem về cho Việt Nam chức vô địch U.23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Kinh nghiệm quý giá ở tấm HCV SEA Games 33 và bán kết U.23 châu Á 2026 sẽ giúp họ trở thành bộ khung vững chãi, kết hợp với những tài năng trẻ khác như Nguyễn Bảo Long, Trần Thành Trung, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Đăng Dương (2005), Lê Đình Long Vũ (2006) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (2007)...

Tất cả những cầu thủ kể trên đều từng được HLV Kim Sang-sik gọi lên tập trung vào đội tuyển U.22 Việt Nam trong quá trình tập huấn, sàng lọc chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Nhìn xa hơn, tập thể này sẽ cùng với lứa U.23 Việt Nam hiện tại trở thành nguồn đầu vào quan trọng để HLV Kim Sang-sik tiếp tục quá trình thúc đẩy, làm mới và nâng cấp đội tuyển Việt Nam để hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2030.

