Trợ lý cũ thầy Park Hang-seo: Đấu U.23 Hàn Quốc, có lẽ anh Kim ‘ngại’ chỉ đạo chiến thuật vì...

U.23 Việt Nam đã khép lại giải U.23 châu Á 2026 với chiến thắng kiên cường trước U.23 Hàn Quốc (hòa 2-2 trong 120 phút, thắng 7-6 trên chấm luân lưu), qua đó đoạt tấm HCĐ. 8 năm sau kỳ tích á quân của HLV Park Hang-seo, người đồng hương Kim Sang-sik đã lặp lại thành công, đưa bóng đá trẻ Việt Nam lên tầm cao mới ở châu Á.

HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định cái duyên của thầy Hàn với bóng đá Việt Nam. HLV Park Hang-seo đã kiến thiết chu kỳ thành công giai đoạn 2018 - 2022 với nhiều thành tựu, như vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ ba World Cup 2022, á quân U.23 châu Á 2018, hạng tư ASIAD 2018, vô địch SEA Games 30 và 31.

U.23 Việt Nam khép lại giải U.23 châu Á với tấm HCĐ ẢNH: TED TRẦN TV

HLV Kim Sang-sik đang đi con đường thành công như người tiền bối, khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024, U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, rồi đoạt HCĐ U.23 châu Á 2025. Đặc biệt, ông Kim có chuỗi 15 trận thắng liên tục với U.23 Việt Nam, cùng 3 chức vô địch chỉ trong 1 năm, để vượt qua chính thầy Park trên một số khía cạnh thành tích.

Ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo đã đúc rút từ nhân duyên của các HLV Hàn Quốc: "Trận thắng này giúp cho người Hàn Quốc và nhóm Đông Bắc Á phải nhìn nhận lại bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã thắng họ cả đội tuyển và U.23. Năm 2018, chúng ta cũng thắng Nhật ở cấp Olympic, sau đó thắng Trung Quốc ở lứa U.23 (2019) và đội tuyển quốc gia (2022). Chứng tỏ, cái "dớp" Đông Bắc Á hoàn toàn có thể được xóa bỏ, khoảng cách đã rút ngắn lại rất nhiều.

Trận thắng U.23 Hàn Quốc ý nghĩa hơn cả 100 lần trận thắng, khi thể hiện tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam. Lứa này hiệu suất ghi bàn tuyệt đỉnh, lên bóng là ăn, phòng ngự cũng rất kiên cường. Vấn đề duy nhất của bóng đá Việt Nam, rằng khi thể lực tốt có thể làm mọi thứ, hiệp nào thể lực tốt thì chơi cực hay và đó là bí quyết mà các HLV Hàn Quốc đã ứng dụng để nâng tầm".

Trợ lý Lê Huy Khoa kể lại câu chuyện vui từ ASIAD 2018, khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc ở bán kết.

"Thời nào cũng vậy, các HLV Hàn Quốc mà dẫn dắt các đội nước ngoài, khi đá với Hàn Quốc thường rất ít nói, không nói nhiều hay chỉ đạo máu lửa như thường lệ. Lý do họ sợ đối thủ nghe hết và cũng ngại việc thể hiện cảm xúc trước đội nhà", ông Khoa nhận xét.

Cựu trợ lý ngôn ngữ cũng nhắc kỷ niệm vui của ông Park với Son Heung-min tại ASIAD.

Trợ lý Lê Huy Khoa gắn bó nhiều năm với HLV Park Hang-seo ẢNH: HIẾU KHÁNH

"Trận bán kết ASIAD 2018, khi HLV Park chỉ đạo cầu thủ thi đấu giữa trận tranh thủ lúc bóng ra ngoài, ông đang nói rất hăng say thì tự nhiên anh Lee nhắc: Anh ơi, nhìn phía sau kìa. Thì ra, Son Heung-min đang đứng ngay cạnh HLV Park không xa. Cậu ấy giả ra uống nước, nhưng cố tình nghe lén HLV Park chỉ đạo chiến thuật. Anh Lee thấy Son nghe lén nên nhắc HLV Park, HLV Park quay ra, cười với Son và... ông không nói thêm nữa.

Trận hôm qua cũng vậy, anh Kim nhà mình trầm hẳn, anh cũng ngại chỉ đạo chiến thuật vì HLV người Hàn, cầu thủ U.23 Hàn họ có thể nghe được. Còn HLV Hàn Quốc cũng không ra đứng ngoài sân, ủy quyền cho trợ lý ra đứng thì phải. Không hiểu đây là phong cách của anh, hay anh chán rồi từ bỏ luôn, hay anh sợ... anh "Sáu" nhà mình nghe hết. Đùa thôi, không đến mức đó", ông Khoa dí dỏm nhận định.

Là người phiên dịch cần mẫn, tin cậy và rất am hiểu văn hóa Hàn Quốc, ông Lê Huy Khoa phân tích thêm về các HLV xứ kim chi.

"Việc thể hiện cảm xúc, như trong họp báo, ngôn từ cũng cẩn thận hơn. Họ rất ngại việc thể hiện quá mức, nhìn anh Kim qua chúc mừng đội bạn mà thấy anh ấy cũng... ngài ngại, thôi thì ăn cây nào, rào cây đó, người Hàn cũng sòng phẳng mà, ai mạnh hơn, quyết tâm hơn thì thắng thôi.

Có bạn hỏi anh Kim có khi nào... "nương" cho U.23 Hàn Quốc không? Mình trả lời luôn, HLV chuyên nghiệp họ không làm thế. Thắng được Hàn Quốc càng làm cho uy tín cá nhân HLV đó nói riêng và HLV Hàn Quốc nói chung được nâng cao hơn nhiều", ông Khoa kết luận.