Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhắc lại chặng đường dài mà đội đã đi qua, từ những ngày đầu tập huấn tại Thái Lan cho đến khi đứng vững trước một đối thủ mạnh như U.23 Hàn Quốc. "Chúng ta đã trải qua rất nhiều buổi tập mệt mỏi, có lúc cực kỳ áp lực. Có những bạn thậm chí đã bị tôi mắng".

Theo HLV Kim Sang-sik, sự nghiêm khắc ấy không chỉ nhằm phục vụ mục tiêu trước mắt ở cấp độ U.23. Ông cho biết mình luôn hướng tới tương lai dài hạn, nơi các cầu thủ trẻ hôm nay sẽ trở thành nòng cốt của đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik ôm động viên Hiểu Minh: 'Hãy hồi phục tốt và quay trở lại'

HLV Kim Sang-sik cũng dành cho Hiểu Minh cái ôm động viên và lời nhắn nhủ đầy tình cảm: hãy cố gắng điều trị, phục hồi thật tốt để sớm quay trở lại sân cỏ. Trung vệ trẻ đã không thể ra sân ở trận tranh hạng ba vì chấn thương nặng, trong bối cảnh U.23 Việt Nam đã sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.

Thực tế, chiến thắng trước U.23 Hàn Quốc đến trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ thiếu vắng Hiểu Minh và Lý Đức, U.23 Việt Nam còn mất Đình Bắc sau tấm thẻ đỏ ở những phút cuối, trước khi bị đối thủ gỡ hòa chỉ vài chục giây trước khi trận đấu khép lại. Tuy nhiên, các "chiến binh sao vàng" vẫn kiên cường vượt qua hai hiệp phụ và thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 7-6 đầy cảm xúc.

U.23 Việt Nam kiên cường vượt qua hai hiệp phụ và thể hiện bản lĩnh trên chấm luân lưu để giành chiến thắng 7-6 ẢNH: AFC

Với nhiều cầu thủ như Hiểu Minh, Lý Đức, Đình Bắc hay Văn Khang, đây cũng là giải U.23 châu Á cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu trẻ. Tấm huy chương đồng vì thế không chỉ là thành quả xứng đáng cho một hành trình gian nan, mà còn là kỷ niệm đẹp, là bước đệm để họ hướng tới những cột mốc xa hơn, lớn hơn cùng đội tuyển Việt Nam trong tương lai.







