Thua đau U.23 Việt Nam, U.23 Hàn Quốc bị chỉ trích trên truyền hình: ‘Thất bại thật khó chấp nhận’

Trên kênh truyền hình Coupang Play, ông Lee Keun-ho, cựu thành viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và đang là bình luận viên, đã không giấu được sự thất vọng khi chứng kiến đội nhà gục ngã 6-7 trên chấm luân lưu trước U.23 Việt Nam, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn chơi với 10 người ở cuối trận. “U.23 Hàn Quốc, cả cầu thủ lẫn HLV Lee Min-sung, đều đang rơi vào bế tắc. Thật đau đớn”, Lee Keun-ho thẳng thắn nhận xét.

Theo Lee Keun-ho, đây là cái kết buồn cho một giải đấu mà U.23 Hàn Quốc liên tục gây thất vọng. Sau khi thua Nhật Bản ở bán kết, trận tranh HCĐ được xem là cơ hội cuối cùng để khép lại giải đấu theo cách “dễ chấp nhận”. Nhưng rốt cuộc, ngay cả hy vọng tối thiểu ấy cũng không thành hiện thực.

U.23 Việt Nam lần đầu đánh bại U.23 Hàn Quốc (phải) để giành vị trí thứ 3 chung cuộc ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

"Thất bại trước U.23 Việt Nam thật khó chấp nhận"

Điều khiến giới chuyên môn Hàn Quốc khó chấp nhận không chỉ là kết quả, mà là cách đội nhà thất bại. U.23 Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 65% trong hiệp một, nhưng chỉ tung ra vỏn vẹn 3 cú sút, trong đó chỉ 1 lần trúng đích. Ngược lại, U.23 Việt Nam chủ động chơi thấp, kỷ luật và cực kỳ hiệu quả trong những tình huống hiếm hoi có cơ hội.

Lee Keun-ho mô tả: “U.23 Hàn Quốc cầm bóng nhiều, nhưng hoàn toàn không tạo ra được áp lực thực sự. Những đường chuyền qua lại ở tuyến giữa không mang ý nghĩa tấn công. Bàn thua ở phút 30 là hệ quả tất yếu của một thế trận thiếu sắc bén và mất tập trung nơi hàng thủ".

Sang hiệp hai, HLV Lee Min-sung liên tục thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm đột biến. Tuy nhiên, hàng công U.23 Hàn Quốc vẫn bế tắc đến khó hiểu. Trong khi đó, U.23 Việt Nam cho thấy sự già dơ và bản lĩnh đáng nể. Chỉ với hai tình huống dứt điểm hiệu quả, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã hai lần chọc thủng lưới đối phương, trong đó có cú đá phạt đẹp mắt của Nguyễn Đình Bắc.

Ngay cả khi Nguyễn Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở cuối hiệp hai, lợi thế hơn người vẫn không giúp U.23 Hàn Quốc giải quyết trận đấu. Lee Keun-ho chỉ trích gay gắt: “U.23 Hàn Quốc hơn người nhưng tấn công trong vô vọng. Những quả tạt vô nghĩa nhiều hơn cả những cú dứt điểm nguy hiểm”.

Bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ của Shin Min-ha chỉ giúp U.23 Hàn Quốc kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, ngay cả trong 30 phút tiếp theo, đội bóng trẻ xứ kim chi vẫn không cho thấy giải pháp rõ ràng. Sự bế tắc tiếp tục kéo dài tới loạt sút luân lưu – nơi sự khác biệt về chuẩn bị được phơi bày.

Trong khi đó, phóng viên Lee In-hwan của OSEN đánh giá ban huấn luyện U.23 Việt Nam đã nghiên cứu kỹ các cầu thủ sút phạt của U.23 Hàn Quốc, trong khi thủ môn Hwang Jae-yoon lại liên tục phán đoán sai hướng. Cú sút hỏng ở lượt thứ bảy của Bae Hyun-seo đã khép lại một buổi tối ác mộng.

Bình luận về màn trình diễn này, Lee Keun-ho cảnh báo: “Trong khi các đội bóng khác cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, U.23 Hàn Quốc lại đang trì trệ. Vấn đề không nằm ở việc đối thủ mạnh lên, mà là chúng ta đang thụt lùi”. Cựu tuyển thủ này nhấn mạnh rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về cầu thủ, mà còn là câu chuyện chiến thuật và định hướng của ban huấn luyện.

Quốc Việt mở ra chiến thắng cảm xúc cho U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

"Trước giải đấu, U.23 Hàn Quốc chưa từng thua U.23 Việt Nam ở cấp độ này, với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Nhưng tại Ả Rập Xê Út, mọi thống kê quá khứ đều trở nên vô nghĩa. U.23 Việt Nam đã chứng minh họ không còn là “kẻ chiếu dưới”, mà là một đối thủ thực sự đáng gờm bằng bản lĩnh, tổ chức và tinh thần chiến đấu", Lee Keun-ho bình luận.

U.23 Hàn Quốc khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư, nhưng như phóng viên Lee In-hwan của OSEN chỉ ra sự thật đau đớn: “Điều đáng lo hơn cả thứ hạng là việc đội bóng không tìm ra bất kỳ lời giải nào cho những vấn đề kéo dài suốt giải. Nếu không có sự thay đổi thực chất, những thất bại kiểu này sẽ còn lặp lại – và nỗi đau mà Lee Keun-ho nhắc tới sẽ chưa phải là lần cuối”.